Подорвавшие авто в Мелитополе преступники получили суммарно 36 лет колонии
Преступники, подорвавшие авто в Мелитополе, получили суммарно 36 лет заключения
Зал суда. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Подорвавшие автомобиль в Мелитополе Маргарита Харенко и Сергей Авраменко суммарно приговорены к 36 годам колонии, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры РФ.
Суд установил, что Харенко и Авраменко с мая 2022 года по декабрь 2022 года входили в террористическое сообщество, созданное сотрудником СБУ. На территории Запорожской области они осуществляли наблюдение и собирали информацию в отношении лица, которое считали военнослужащим ВС РФ. Используя данные сведения, в декабре 2022 года неустановленные лица подорвали легковой автомобиль в Мелитополе, которым управлял потерпевший, получивший тяжкие телесные повреждения.
«
"Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении граждан Украины Маргариты Харенко и Сергея Авраменко. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе) и пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта). Кроме того, Харенко осуждена по ст. 276 УК РФ (шпионаж) и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации)... Харенко приговорена по совокупности преступлений к 20 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Авраменко – к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
В сообщении также отмечается, что "одновременно с этим Харенко администрировала в социальных сетях ресурсы организации, деятельность которой в России была запрещена, а также предоставила сотруднику СБУ сведения о маршрутах передвижения подразделений ВС РФ по Запорожской области".
Используя полученные от Харенко сведения, вооруженные формирования Украины нанесли артиллерийские удары, повлекшие потери среди личного состава, повреждения техники, уничтожение и повреждение иного имущества, добавляется в сообщении.
Государственное обвинение по уголовному делу поддержал представитель Генпрокуратуры России.