https://ria.ru/20240403/praymeriz-1937472427.html

Байден и Трамп побеждают на праймериз в Нью-Йорке, прогнозирует NBC

Байден и Трамп побеждают на праймериз в Нью-Йорке, прогнозирует NBC - РИА Новости, 03.04.2024

Байден и Трамп побеждают на праймериз в Нью-Йорке, прогнозирует NBC

Джо Байден и Дональд Трамп побеждают на очередных внутрипартийных выборах в США, которые демократы и республиканцы проводят в штате Нью-Йорк, прогнозирует NBC... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T04:43

2024-04-03T04:43

2024-04-03T05:56

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НЬЮ-ЙОРК, 3 апр - РИА Новости. Джо Байден и Дональд Трамп побеждают на очередных внутрипартийных выборах в США, которые демократы и республиканцы проводят в штате Нью-Йорк, прогнозирует NBC News. Оба уже обеспечили себе выдвижение в президенты США от своих партий. Как прогнозирует NBC, и Трамп, и Байден ожидаемо выигрывают. Действующий хозяин Белого дома лидирует с 92,2% (обработаны 19% голосов), Трамп - с 79,1% (обработаны 10% бюллетеней). В штате Коннектикут, по прогнозам канала, после обработки 23% голосов Байден набирает 84,9%. У Трампа - 78,4% после обработки 26% голосов.В Род-Айленде после обработки 80% голосов Байден, по прогнозу телеканала, набирает 80,8%. У Трампа, по прогнозу, 85,7% после обработки 75% голосов.В Висконсине после обработки 50% голосов Байден, по прогнозу телеканала, набирает 86,7%. У Трампа, по прогнозу, 77,6% после обработки 45% голосов.На внутрипартийных выборах – праймериз и кокусах - определяется, сколько делегатов получат претенденты на номинацию на летних конвенциях Демократического и Республиканского национальных комитетов. Трамп и Байден уже набрали необходимое большинство. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года.

https://ria.ru/20240317/bayden-1933831343.html

https://ria.ru/20240402/tramp-1937235342.html

https://ria.ru/20240331/ssha-1936893075.html

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сша, нью-йорк (город), дональд трамп, nbc, джо байден, в мире