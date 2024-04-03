Байден и Трамп побеждают на праймериз в Нью-Йорке, прогнозирует NBC
Прогноз NBC: Байден и Трамп побеждают на очередных внутрипартийных выборах в США
© AP Photo / Eugene HoshikoРепортаж о выборах в США
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Репортаж о выборах в США . Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 3 апр - РИА Новости. Джо Байден и Дональд Трамп побеждают на очередных внутрипартийных выборах в США, которые демократы и республиканцы проводят в штате Нью-Йорк, прогнозирует NBC News.
Оба уже обеспечили себе выдвижение в президенты США от своих партий.
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Как прогнозирует NBC, и Трамп, и Байден ожидаемо выигрывают. Действующий хозяин Белого дома лидирует с 92,2% (обработаны 19% голосов), Трамп - с 79,1% (обработаны 10% бюллетеней).
В штате Коннектикут, по прогнозам канала, после обработки 23% голосов Байден набирает 84,9%. У Трампа - 78,4% после обработки 26% голосов.
В штате Коннектикут, по прогнозам канала, после обработки 23% голосов Байден набирает 84,9%. У Трампа - 78,4% после обработки 26% голосов.
В Род-Айленде после обработки 80% голосов Байден, по прогнозу телеканала, набирает 80,8%. У Трампа, по прогнозу, 85,7% после обработки 75% голосов.
В Висконсине после обработки 50% голосов Байден, по прогнозу телеканала, набирает 86,7%. У Трампа, по прогнозу, 77,6% после обработки 45% голосов.
На внутрипартийных выборах – праймериз и кокусах - определяется, сколько делегатов получат претенденты на номинацию на летних конвенциях Демократического и Республиканского национальных комитетов. Трамп и Байден уже набрали необходимое большинство.
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