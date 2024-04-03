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Байден и Трамп побеждают на праймериз в Нью-Йорке, прогнозирует NBC - РИА Новости, 03.04.2024
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04:43 03.04.2024 (обновлено: 05:56 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/praymeriz-1937472427.html
Байден и Трамп побеждают на праймериз в Нью-Йорке, прогнозирует NBC
Байден и Трамп побеждают на праймериз в Нью-Йорке, прогнозирует NBC - РИА Новости, 03.04.2024
Байден и Трамп побеждают на праймериз в Нью-Йорке, прогнозирует NBC
Джо Байден и Дональд Трамп побеждают на очередных внутрипартийных выборах в США, которые демократы и республиканцы проводят в штате Нью-Йорк, прогнозирует NBC... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T04:43
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сша
нью-йорк (город)
дональд трамп
nbc
джо байден
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НЬЮ-ЙОРК, 3 апр - РИА Новости. Джо Байден и Дональд Трамп побеждают на очередных внутрипартийных выборах в США, которые демократы и республиканцы проводят в штате Нью-Йорк, прогнозирует NBC News. Оба уже обеспечили себе выдвижение в президенты США от своих партий. Как прогнозирует NBC, и Трамп, и Байден ожидаемо выигрывают. Действующий хозяин Белого дома лидирует с 92,2% (обработаны 19% голосов), Трамп - с 79,1% (обработаны 10% бюллетеней). В штате Коннектикут, по прогнозам канала, после обработки 23% голосов Байден набирает 84,9%. У Трампа - 78,4% после обработки 26% голосов.В Род-Айленде после обработки 80% голосов Байден, по прогнозу телеканала, набирает 80,8%. У Трампа, по прогнозу, 85,7% после обработки 75% голосов.В Висконсине после обработки 50% голосов Байден, по прогнозу телеканала, набирает 86,7%. У Трампа, по прогнозу, 77,6% после обработки 45% голосов.На внутрипартийных выборах – праймериз и кокусах - определяется, сколько делегатов получат претенденты на номинацию на летних конвенциях Демократического и Республиканского национальных комитетов. Трамп и Байден уже набрали необходимое большинство. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года.
https://ria.ru/20240317/bayden-1933831343.html
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сша, нью-йорк (город), дональд трамп, nbc, джо байден, в мире
США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, NBC, Джо Байден, В мире
Байден и Трамп побеждают на праймериз в Нью-Йорке, прогнозирует NBC

Прогноз NBC: Байден и Трамп побеждают на очередных внутрипартийных выборах в США

© AP Photo / Eugene HoshikoРепортаж о выборах в США
Репортаж о выборах в США - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Репортаж о выборах в США . Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 3 апр - РИА Новости. Джо Байден и Дональд Трамп побеждают на очередных внутрипартийных выборах в США, которые демократы и республиканцы проводят в штате Нью-Йорк, прогнозирует NBC News.
Оба уже обеспечили себе выдвижение в президенты США от своих партий.
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Как прогнозирует NBC, и Трамп, и Байден ожидаемо выигрывают. Действующий хозяин Белого дома лидирует с 92,2% (обработаны 19% голосов), Трамп - с 79,1% (обработаны 10% бюллетеней).

В штате Коннектикут, по прогнозам канала, после обработки 23% голосов Байден набирает 84,9%. У Трампа - 78,4% после обработки 26% голосов.
В Род-Айленде после обработки 80% голосов Байден, по прогнозу телеканала, набирает 80,8%. У Трампа, по прогнозу, 85,7% после обработки 75% голосов.
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В Висконсине после обработки 50% голосов Байден, по прогнозу телеканала, набирает 86,7%. У Трампа, по прогнозу, 77,6% после обработки 45% голосов.
На внутрипартийных выборах – праймериз и кокусах - определяется, сколько делегатов получат претенденты на номинацию на летних конвенциях Демократического и Республиканского национальных комитетов. Трамп и Байден уже набрали необходимое большинство.
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Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
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СШАНью-Йорк (город)Дональд ТрампNBCДжо БайденВ мире
 
 
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