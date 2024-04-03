Число пострадавших при землетрясении на Тайване превысило тысячу человек

В Тайване число человек, пострадавших при землетрясении, достигло 1011
По предварительным данным, только учебных заведений на острове пострадало 380. Общее число разрушенных зданий еще подсчитывается.
По предварительным данным, только учебных заведений на острове пострадало 380. Общее число разрушенных зданий еще подсчитывается.
По первоначальным оценкам, финансовый ущерб от разгула стихии составил 7,8 миллиона долларов США.
По первоначальным оценкам, финансовый ущерб от разгула стихии составил 7,8 миллиона долларов США.
Спасатели до сих пор ищут пострадавших в накренившихся и полуразрушенных зданиях.
Спасатели до сих пор ищут пострадавших в накренившихся и полуразрушенных зданиях.
Люди, оставшиеся без крова, покидают свои дома.
Люди, оставшиеся без крова, покидают свои дома.
Пассажиры в Тайбэе ожидают посадки на поезд, следующий на юг. Землетрясение вызвало серьезные перебои в работе общественного транспорта не только на острове, но и в материковом Китае.
Пассажиры в Тайбэе ожидают посадки на поезд, следующий на юг. Землетрясение вызвало серьезные перебои в работе общественного транспорта не только на острове, но и в материковом Китае.
Число небольших толчков после землетрясения на Тайване уже превысило 160. Сейсмологи уверяют, что в ближайшие дни могут произойти афтершоки магнитудой от 6,5 до 7.
Число небольших толчков после землетрясения на Тайване уже превысило 160. Сейсмологи уверяют, что в ближайшие дни могут произойти афтершоки магнитудой от 6,5 до 7.
Наибольшие разрушения зафиксированы в округе Хуалянь.
Наибольшие разрушения зафиксированы в округе Хуалянь.
Жителей Японии экстренно информировали о возможном цунами в результате семибалльного землетрясения на Тайване .
Жителей Японии экстренно информировали о возможном цунами в результате семибалльного землетрясения на Тайване .
По предварительным данным, только учебных заведений на острове пострадало 380. Общее число разрушенных зданий еще подсчитывается.
По первоначальным оценкам, финансовый ущерб от разгула стихии составил 7,8 миллиона долларов США.
Спасатели до сих пор ищут пострадавших в накренившихся и полуразрушенных зданиях.
Люди, оставшиеся без крова, покидают свои дома.
Пассажиры в Тайбэе ожидают посадки на поезд, следующий на юг. Землетрясение вызвало серьезные перебои в работе общественного транспорта не только на острове, но и в материковом Китае.
Число небольших толчков после землетрясения на Тайване уже превысило 160. Сейсмологи уверяют, что в ближайшие дни могут произойти афтершоки магнитудой от 6,5 до 7.
Наибольшие разрушения зафиксированы в округе Хуалянь.
Жителей Японии экстренно информировали о возможном цунами в результате семибалльного землетрясения на Тайване .