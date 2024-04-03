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Число пострадавших при землетрясении на Тайване превысило тысячу человек - РИА Новости, 03.04.2024
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21:41 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/postradavshie-1937711749.html
Число пострадавших при землетрясении на Тайване превысило тысячу человек
Число пострадавших при землетрясении на Тайване превысило тысячу человек - РИА Новости, 03.04.2024
Число пострадавших при землетрясении на Тайване превысило тысячу человек
Число пострадавших в результате сильного землетрясения на Тайване превысило тысячу человек, передает Центральное информационное агентство острова со ссылкой на... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T21:41
2024-04-03T21:41
в мире
тайвань
хуалянь
япония
серия землетрясений на тайване
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Число пострадавших в результате сильного землетрясения на Тайване превысило тысячу человек, передает Центральное информационное агентство острова со ссылкой на местные власти. "По данным центральных и местных чиновников, самое сильное землетрясение, произошедшее на Тайване за почти 25 лет, привело к ... 1011 пострадавшим и тому, что 143 человека оказались в ловушке", - говорится в сообщении агентства. Ранее сообщалось о 10 погибших и 934 пострадавших. В Московско-тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству РИА Новости сообщили, что к 15.30 среды по местному времени (к 10.30 мск) информации о пострадавших российских гражданах не поступало. Китайский сейсмологический центр сообщил, что в среду у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 7,3. Число афтершоков после землетрясения по состоянию на 18.01 (13.01 по мск) превысило 160. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали. При этом магнитуда самого мощного землетрясения по обновленным данным главного метеорологического агентства Японии составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены.
https://ria.ru/20240403/tsmc-1937502860.html
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в мире, тайвань, хуалянь, япония, серия землетрясений на тайване
В мире, Тайвань, Хуалянь, Япония, Серия землетрясений на Тайване
Число пострадавших при землетрясении на Тайване превысило тысячу человек

В Тайване число человек, пострадавших при землетрясении, достигло 1011

© AP Photo / National Fire AgencyПоследствия землетрясения в городе Хуалянь, Тайвань
Последствия землетрясения в городе Хуалянь, Тайвань - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© AP Photo / National Fire Agency
Последствия землетрясения в городе Хуалянь, Тайвань . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Число пострадавших в результате сильного землетрясения на Тайване превысило тысячу человек, передает Центральное информационное агентство острова со ссылкой на местные власти.
«
"По данным центральных и местных чиновников, самое сильное землетрясение, произошедшее на Тайване за почти 25 лет, привело к ... 1011 пострадавшим и тому, что 143 человека оказались в ловушке", - говорится в сообщении агентства.
Последствия землетрясения на Тайване
© AP Photo / National Fire Agency

По предварительным данным, только учебных заведений на острове пострадало 380. Общее число разрушенных зданий еще подсчитывается.

Последствия землетрясения в городе Хуалянь, Тайвань

По предварительным данным, только учебных заведений на острове пострадало 380. Общее число разрушенных зданий еще подсчитывается.

© AP Photo / National Fire Agency
1 из 8
© AP Photo / Hualien City Government

По первоначальным оценкам, финансовый ущерб от разгула стихии составил 7,8 миллиона долларов США.

Последствия землетрясения в городе Хуалянь, Тайвань

По первоначальным оценкам, финансовый ущерб от разгула стихии составил 7,8 миллиона долларов США.

© AP Photo / Hualien City Government
2 из 8
© AP Photo / National Fire Agency

Спасатели до сих пор ищут пострадавших в накренившихся и полуразрушенных зданиях.

Спасатели ищут пострадавших в разрушенном от землетрясения доме в Хуаляне, Тайвань

Спасатели до сих пор ищут пострадавших в накренившихся и полуразрушенных зданиях.

© AP Photo / National Fire Agency
3 из 8
© AP Photo / Chiang Ying-ying

Люди, оставшиеся без крова, покидают свои дома.

Люди заходят в поезд после восстановления движения в Тайбэе, Тайвань

Люди, оставшиеся без крова, покидают свои дома.

© AP Photo / Chiang Ying-ying
4 из 8
© AP Photo / Chiang Ying-ying

Пассажиры в Тайбэе ожидают посадки на поезд, следующий на юг. Землетрясение вызвало серьезные перебои в работе общественного транспорта не только на острове, но и в материковом Китае.

Пассажиры ждут посадки на поезд следующий на юг после восстановления движения в Тайбэе, Тайвань

Пассажиры в Тайбэе ожидают посадки на поезд, следующий на юг. Землетрясение вызвало серьезные перебои в работе общественного транспорта не только на острове, но и в материковом Китае.

© AP Photo / Chiang Ying-ying
5 из 8
© AP Photo / Hualien City Government

Число небольших толчков после землетрясения на Тайване уже превысило 160. Сейсмологи уверяют, что в ближайшие дни могут произойти афтершоки магнитудой от 6,5 до 7.

Последствия землетрясения в городе Хуалянь, Тайвань

Число небольших толчков после землетрясения на Тайване уже превысило 160. Сейсмологи уверяют, что в ближайшие дни могут произойти афтершоки магнитудой от 6,5 до 7.

© AP Photo / Hualien City Government
6 из 8
© AP Photo / National Fire Agency

Наибольшие разрушения зафиксированы в округе Хуалянь.

Последствия землетрясения в городе Хуалянь, Тайвань

Наибольшие разрушения зафиксированы в округе Хуалянь.

© AP Photo / National Fire Agency
7 из 8
© AP Photo / Eugene Hoshiko

Жителей Японии экстренно информировали о возможном цунами в результате семибалльного землетрясения на Тайване .

Мужчина у экрана с новостями о цунами в регионе Окинавы и землетрясении вблизи Тайваня

Жителей Японии экстренно информировали о возможном цунами в результате семибалльного землетрясения на Тайване .

© AP Photo / Eugene Hoshiko
8 из 8

По предварительным данным, только учебных заведений на острове пострадало 380. Общее число разрушенных зданий еще подсчитывается.

© AP Photo / National Fire Agency
1 из 8

По первоначальным оценкам, финансовый ущерб от разгула стихии составил 7,8 миллиона долларов США.

© AP Photo / Hualien City Government
2 из 8

Спасатели до сих пор ищут пострадавших в накренившихся и полуразрушенных зданиях.

© AP Photo / National Fire Agency
3 из 8

Люди, оставшиеся без крова, покидают свои дома.

© AP Photo / Chiang Ying-ying
4 из 8

Пассажиры в Тайбэе ожидают посадки на поезд, следующий на юг. Землетрясение вызвало серьезные перебои в работе общественного транспорта не только на острове, но и в материковом Китае.

© AP Photo / Chiang Ying-ying
5 из 8

Число небольших толчков после землетрясения на Тайване уже превысило 160. Сейсмологи уверяют, что в ближайшие дни могут произойти афтершоки магнитудой от 6,5 до 7.

© AP Photo / Hualien City Government
6 из 8

Наибольшие разрушения зафиксированы в округе Хуалянь.

© AP Photo / National Fire Agency
7 из 8

Жителей Японии экстренно информировали о возможном цунами в результате семибалльного землетрясения на Тайване .

© AP Photo / Eugene Hoshiko
8 из 8
Ранее сообщалось о 10 погибших и 934 пострадавших. В Московско-тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству РИА Новости сообщили, что к 15.30 среды по местному времени (к 10.30 мск) информации о пострадавших российских гражданах не поступало.
Китайский сейсмологический центр сообщил, что в среду у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 7,3. Число афтершоков после землетрясения по состоянию на 18.01 (13.01 по мск) превысило 160. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.
При этом магнитуда самого мощного землетрясения по обновленным данным главного метеорологического агентства Японии составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены.
Последствия землетрясения в Хуаляне, восточный Тайвань. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
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В миреТайваньХуаляньЯпонияСерия землетрясений на Тайване
 
 
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