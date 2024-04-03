https://ria.ru/20240403/postradavshie-1937711749.html

Число пострадавших при землетрясении на Тайване превысило тысячу человек

Число пострадавших при землетрясении на Тайване превысило тысячу человек - РИА Новости, 03.04.2024

Число пострадавших при землетрясении на Тайване превысило тысячу человек

Число пострадавших в результате сильного землетрясения на Тайване превысило тысячу человек, передает Центральное информационное агентство острова со ссылкой на... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T21:41

2024-04-03T21:41

2024-04-03T21:41

в мире

тайвань

хуалянь

япония

серия землетрясений на тайване

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Число пострадавших в результате сильного землетрясения на Тайване превысило тысячу человек, передает Центральное информационное агентство острова со ссылкой на местные власти. "По данным центральных и местных чиновников, самое сильное землетрясение, произошедшее на Тайване за почти 25 лет, привело к ... 1011 пострадавшим и тому, что 143 человека оказались в ловушке", - говорится в сообщении агентства. Ранее сообщалось о 10 погибших и 934 пострадавших. В Московско-тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству РИА Новости сообщили, что к 15.30 среды по местному времени (к 10.30 мск) информации о пострадавших российских гражданах не поступало. Китайский сейсмологический центр сообщил, что в среду у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 7,3. Число афтершоков после землетрясения по состоянию на 18.01 (13.01 по мск) превысило 160. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали. При этом магнитуда самого мощного землетрясения по обновленным данным главного метеорологического агентства Японии составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены.

https://ria.ru/20240403/tsmc-1937502860.html

тайвань

хуалянь

япония

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в мире, тайвань, хуалянь, япония, серия землетрясений на тайване