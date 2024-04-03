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Брянский губернатор рассказал о герое-пограничнике, погибшем при атаке ДРГ - РИА Новости, 03.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:40 03.04.2024 (обновлено: 18:41 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/pogranichnik-1937682977.html
Брянский губернатор рассказал о герое-пограничнике, погибшем при атаке ДРГ
Брянский губернатор рассказал о герое-пограничнике, погибшем при атаке ДРГ - РИА Новости, 03.04.2024
Брянский губернатор рассказал о герое-пограничнике, погибшем при атаке ДРГ
Подполковник Сергей Шатый погиб в ноябре прошлого года при атаке украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянской области, не допустив прорыва границы... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T18:40
2024-04-03T18:41
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
брянская область
александр богомаз
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Подполковник Сергей Шатый погиб в ноябре прошлого года при атаке украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянской области, не допустив прорыва границы РФ, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Глава региона написал, что 9 ноября 2023 года подполковник Сергей Владимирович Шатый возглавлял пограничный наряд, выполнявший задачи по защите и охране государственной границы. "В ходе несения службы в Суземском районе пограничники подверглись массированному обстрелу из стрелкового оружия и гранатометов со стороны диверсионно-разведывательной группы вооруженных формирований Украины. Пограничники приняли неравный бой. Сковывая действия противника сосредоточенным огнем, не допустили его прорыва на территорию России. Несмотря на полученные тяжелые ранения, Сергей Владимирович продолжил руководить пограничным нарядом, до конца исполнив свой воинский долг", – сообщил Богомаз. Глава региона отметил, что за проявленное мужество, самоотверженность, отвагу и заслуги в обеспечении безопасности России указом президента РФ Шатый награжден орденом Мужества посмертно. "Низкий поклон родителям, воспитавшим героя! Наш долг – помнить тех, кто погиб, защищая мир и свободу, и во всем помогать их родным и близким", – добавил Богомаз. Позднее в пресс-службе правительства региона уточнили, что государственную награду вручили вдове подполковника Сергея Шатого и его родителям. Церемония передачи ордена состоялась в пограничном управлении ФСБ России по Брянской области.
https://ria.ru/20231209/shebekino-1914851503.html
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происшествия, россия, брянская область, александр богомаз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Брянская область, Александр Богомаз, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Брянский губернатор рассказал о герое-пограничнике, погибшем при атаке ДРГ

Богомаз: офицер-пограничник Шатый погиб в ноябре, не допустив прорыва границы

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкРоссийские пограничники у заграждения на границе с Украиной
Российские пограничники у заграждения на границе с Украиной - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Российские пограничники у заграждения на границе с Украиной. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Подполковник Сергей Шатый погиб в ноябре прошлого года при атаке украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянской области, не допустив прорыва границы РФ, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Глава региона написал, что 9 ноября 2023 года подполковник Сергей Владимирович Шатый возглавлял пограничный наряд, выполнявший задачи по защите и охране государственной границы.
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"В ходе несения службы в Суземском районе пограничники подверглись массированному обстрелу из стрелкового оружия и гранатометов со стороны диверсионно-разведывательной группы вооруженных формирований Украины. Пограничники приняли неравный бой. Сковывая действия противника сосредоточенным огнем, не допустили его прорыва на территорию России. Несмотря на полученные тяжелые ранения, Сергей Владимирович продолжил руководить пограничным нарядом, до конца исполнив свой воинский долг", – сообщил Богомаз.
Глава региона отметил, что за проявленное мужество, самоотверженность, отвагу и заслуги в обеспечении безопасности России указом президента РФ Шатый награжден орденом Мужества посмертно. "Низкий поклон родителям, воспитавшим героя! Наш долг – помнить тех, кто погиб, защищая мир и свободу, и во всем помогать их родным и близким", – добавил Богомаз.
Позднее в пресс-службе правительства региона уточнили, что государственную награду вручили вдове подполковника Сергея Шатого и его родителям. Церемония передачи ордена состоялась в пограничном управлении ФСБ России по Брянской области.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияБрянская областьАлександр БогомазФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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