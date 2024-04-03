https://ria.ru/20240403/pogranichnik-1937682977.html

Брянский губернатор рассказал о герое-пограничнике, погибшем при атаке ДРГ

Брянский губернатор рассказал о герое-пограничнике, погибшем при атаке ДРГ - РИА Новости, 03.04.2024

Брянский губернатор рассказал о герое-пограничнике, погибшем при атаке ДРГ

Подполковник Сергей Шатый погиб в ноябре прошлого года при атаке украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянской области, не допустив прорыва границы... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T18:40

2024-04-03T18:40

2024-04-03T18:41

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

брянская область

александр богомаз

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156376/66/1563766655_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_1b8ac43605c120fdd6ce25a8326c39da.jpg

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Подполковник Сергей Шатый погиб в ноябре прошлого года при атаке украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянской области, не допустив прорыва границы РФ, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Глава региона написал, что 9 ноября 2023 года подполковник Сергей Владимирович Шатый возглавлял пограничный наряд, выполнявший задачи по защите и охране государственной границы. "В ходе несения службы в Суземском районе пограничники подверглись массированному обстрелу из стрелкового оружия и гранатометов со стороны диверсионно-разведывательной группы вооруженных формирований Украины. Пограничники приняли неравный бой. Сковывая действия противника сосредоточенным огнем, не допустили его прорыва на территорию России. Несмотря на полученные тяжелые ранения, Сергей Владимирович продолжил руководить пограничным нарядом, до конца исполнив свой воинский долг", – сообщил Богомаз. Глава региона отметил, что за проявленное мужество, самоотверженность, отвагу и заслуги в обеспечении безопасности России указом президента РФ Шатый награжден орденом Мужества посмертно. "Низкий поклон родителям, воспитавшим героя! Наш долг – помнить тех, кто погиб, защищая мир и свободу, и во всем помогать их родным и близким", – добавил Богомаз. Позднее в пресс-службе правительства региона уточнили, что государственную награду вручили вдове подполковника Сергея Шатого и его родителям. Церемония передачи ордена состоялась в пограничном управлении ФСБ России по Брянской области.

https://ria.ru/20231209/shebekino-1914851503.html

https://ria.ru/20240320/podolyak-1934364001.html

россия

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, брянская область, александр богомаз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)