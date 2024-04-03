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Киев решил переименовать подконтрольные России города, заявили в Раде - РИА Новости, 03.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:58 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/pereimenovanie-1937713535.html
Киев решил переименовать подконтрольные России города, заявили в Раде
Киев решил переименовать подконтрольные России города, заявили в Раде - РИА Новости, 03.04.2024
Киев решил переименовать подконтрольные России города, заявили в Раде
Украинские власти решили переименовать неподконтрольные Киеву населенные пункты в ЛНР, заявил депутат Верховной рады Роман Лозинский. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T21:58
2024-04-03T21:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
луганская народная республика
сергей лавров
верховная рада украины
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Украинские власти решили переименовать неподконтрольные Киеву населенные пункты в ЛНР, заявил депутат Верховной рады Роман Лозинский. В публикации, размещенной на странице Лозинского в соцсети Facebook*, депутат рассказал о решении комитета Рады по госстроительству и местному самоуправлению о переименовании семи городов и 44 сел. Среди них два города в ЛНР: Первомайск, который киевские власти намерены переименовать в Сокологорск и Северодонецк, который хотят назвать Северскодонецк (украинское написание Сіверськодонецьк). Кроме того, Лозинский заявил о переименовании города Дружба в Сумской области Украины, который получит название Журавское. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20240131/dnepropetrovsk-1924670738.html
украина
россия
луганская народная республика
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в мире, украина, россия, луганская народная республика, сергей лавров, верховная рада украины, facebook, киев, северодонецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Луганская Народная Республика, Сергей Лавров, Верховная Рада Украины, Facebook, В мире, Киев, Северодонецк
Киев решил переименовать подконтрольные России города, заявили в Раде

Депутат Рады: Киев решил переименовать подконтрольные РФ населенные пункты в ЛНР

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Украинские власти решили переименовать неподконтрольные Киеву населенные пункты в ЛНР, заявил депутат Верховной рады Роман Лозинский.
В публикации, размещенной на странице Лозинского в соцсети Facebook*, депутат рассказал о решении комитета Рады по госстроительству и местному самоуправлению о переименовании семи городов и 44 сел. Среди них два города в ЛНР: Первомайск, который киевские власти намерены переименовать в Сокологорск и Северодонецк, который хотят назвать Северскодонецк (украинское написание Сіверськодонецьк).
Кроме того, Лозинский заявил о переименовании города Дружба в Сумской области Украины, который получит название Журавское.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВ миреУкраинаРоссияЛуганская Народная РеспубликаСергей ЛавровВерховная Рада УкраиныFacebookКиевСеверодонецк
 
 
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