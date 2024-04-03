https://ria.ru/20240403/pereimenovanie-1937713535.html
Киев решил переименовать подконтрольные России города, заявили в Раде
Киев решил переименовать подконтрольные России города, заявили в Раде - РИА Новости, 03.04.2024
Киев решил переименовать подконтрольные России города, заявили в Раде
Украинские власти решили переименовать неподконтрольные Киеву населенные пункты в ЛНР, заявил депутат Верховной рады Роман Лозинский. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T21:58
2024-04-03T21:58
2024-04-03T21:58
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Украинские власти решили переименовать неподконтрольные Киеву населенные пункты в ЛНР, заявил депутат Верховной рады Роман Лозинский. В публикации, размещенной на странице Лозинского в соцсети Facebook*, депутат рассказал о решении комитета Рады по госстроительству и местному самоуправлению о переименовании семи городов и 44 сел. Среди них два города в ЛНР: Первомайск, который киевские власти намерены переименовать в Сокологорск и Северодонецк, который хотят назвать Северскодонецк (украинское написание Сіверськодонецьк). Кроме того, Лозинский заявил о переименовании города Дружба в Сумской области Украины, который получит название Журавское. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Киев решил переименовать подконтрольные России города, заявили в Раде
Депутат Рады: Киев решил переименовать подконтрольные РФ населенные пункты в ЛНР