В Москве из-за непогоды погибли два человека, 15 пострадали
Собянин: в Москве из-за сильного ветра погибли два человека, 15 пострадали
© Фото : комплекс городского хозяйства МосквыЛиквидация последствий непогоды в Москве
© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы
Ликвидация последствий непогоды в Москве
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Непогода в Москве привела к гибели двух человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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"Сегодня на Москву обрушилась непогода — сильный ветер с перепадами температуры. Порывы ветра достигали больше 21 м/c. Мы своевременно приняли все меры оповещения. <...> Но, к сожалению, не обошлось без жертв, 17 пострадавших, двое из них погибли", — написал он в Telegram-канале.
По словам мэра, власти своевременно закрыли все крупные городские парки и другие открытые общественные места. Сообщения об опасности транслировались, в частности, на экранах города и табло оповещения Центра организации дорожного движения.
Собянин добавил, что сейчас специалисты принимают все меры по устранению последствий. Он также выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.
В свою очередь, представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что один человек погиб при падении большого предмета с высоты здания на улице Вильгельма Пика в СВАО. Со вторым аналогичная ситуация произошла на Южнопортовой улице. Собеседник агентства добавил, что в общей сложности сильный ветер повалил в столице восемь деревьев и повредил девять кровель зданий.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал о прогнозировавшемся во второй половине дня в Москве штормовом ветре юго-западных румбов с порывами до 20 метров в секунду.