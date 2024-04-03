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В Москве из-за непогоды погибли два человека, 15 пострадали - РИА Новости, 03.04.2024
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22:15 03.04.2024 (обновлено: 23:20 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/nepogoda-1937715392.html
В Москве из-за непогоды погибли два человека, 15 пострадали
В Москве из-за непогоды погибли два человека, 15 пострадали - РИА Новости, 03.04.2024
В Москве из-за непогоды погибли два человека, 15 пострадали
Непогода в Москве привела к гибели двух человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T22:15
2024-04-03T23:20
москва
сергей собянин
евгений тишковец
центр организации дорожного движения (цодд)
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Непогода в Москве привела к гибели двух человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.&quot;Сегодня на Москву обрушилась непогода — сильный ветер с перепадами температуры. Порывы ветра достигали больше 21 м/c. Мы своевременно приняли все меры оповещения. &lt;...&gt; Но, к сожалению, не обошлось без жертв, 17 пострадавших, двое из них погибли&quot;, — написал он в Telegram-канале.По словам мэра, власти своевременно закрыли все крупные городские парки и другие открытые общественные места. Сообщения об опасности транслировались, в частности, на экранах города и табло оповещения Центра организации дорожного движения.Собянин добавил, что сейчас специалисты принимают все меры по устранению последствий. Он также выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.В свою очередь, представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что один человек погиб при падении большого предмета с высоты здания на улице Вильгельма Пика в СВАО. Со вторым аналогичная ситуация произошла на Южнопортовой улице. Собеседник агентства добавил, что в общей сложности сильный ветер повалил в столице восемь деревьев и повредил девять кровель зданий. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал о прогнозировавшемся во второй половине дня в Москве штормовом ветре юго-западных румбов с порывами до 20 метров в секунду.
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москва, сергей собянин, евгений тишковец, центр организации дорожного движения (цодд)
Москва, Сергей Собянин, Евгений Тишковец, Центр организации дорожного движения (ЦОДД)
В Москве из-за непогоды погибли два человека, 15 пострадали

Собянин: в Москве из-за сильного ветра погибли два человека, 15 пострадали

© Фото : комплекс городского хозяйства МосквыЛиквидация последствий непогоды в Москве
Ликвидация последствий непогоды в Москве - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы
Ликвидация последствий непогоды в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Непогода в Москве привела к гибели двух человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«

"Сегодня на Москву обрушилась непогода — сильный ветер с перепадами температуры. Порывы ветра достигали больше 21 м/c. Мы своевременно приняли все меры оповещения. <...> Но, к сожалению, не обошлось без жертв, 17 пострадавших, двое из них погибли", — написал он в Telegram-канале.

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По словам мэра, власти своевременно закрыли все крупные городские парки и другие открытые общественные места. Сообщения об опасности транслировались, в частности, на экранах города и табло оповещения Центра организации дорожного движения.
Собянин добавил, что сейчас специалисты принимают все меры по устранению последствий. Он также выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.
В свою очередь, представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что один человек погиб при падении большого предмета с высоты здания на улице Вильгельма Пика в СВАО. Со вторым аналогичная ситуация произошла на Южнопортовой улице. Собеседник агентства добавил, что в общей сложности сильный ветер повалил в столице восемь деревьев и повредил девять кровель зданий.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал о прогнозировавшемся во второй половине дня в Москве штормовом ветре юго-западных румбов с порывами до 20 метров в секунду.
 
МоскваСергей СобянинЕвгений ТишковецЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)
 
 
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