https://ria.ru/20240403/nepogoda-1937715392.html

В Москве из-за непогоды погибли два человека, 15 пострадали

В Москве из-за непогоды погибли два человека, 15 пострадали - РИА Новости, 03.04.2024

В Москве из-за непогоды погибли два человека, 15 пострадали

Непогода в Москве привела к гибели двух человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T22:15

2024-04-03T22:15

2024-04-03T23:20

москва

сергей собянин

евгений тишковец

центр организации дорожного движения (цодд)

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Непогода в Москве привела к гибели двух человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Сегодня на Москву обрушилась непогода — сильный ветер с перепадами температуры. Порывы ветра достигали больше 21 м/c. Мы своевременно приняли все меры оповещения. <...> Но, к сожалению, не обошлось без жертв, 17 пострадавших, двое из них погибли", — написал он в Telegram-канале.По словам мэра, власти своевременно закрыли все крупные городские парки и другие открытые общественные места. Сообщения об опасности транслировались, в частности, на экранах города и табло оповещения Центра организации дорожного движения.Собянин добавил, что сейчас специалисты принимают все меры по устранению последствий. Он также выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.В свою очередь, представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что один человек погиб при падении большого предмета с высоты здания на улице Вильгельма Пика в СВАО. Со вторым аналогичная ситуация произошла на Южнопортовой улице. Собеседник агентства добавил, что в общей сложности сильный ветер повалил в столице восемь деревьев и повредил девять кровель зданий. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал о прогнозировавшемся во второй половине дня в Москве штормовом ветре юго-западных румбов с порывами до 20 метров в секунду.

https://ria.ru/20240403/transport-1937670079.html

москва

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москва, сергей собянин, евгений тишковец, центр организации дорожного движения (цодд)