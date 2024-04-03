https://ria.ru/20240403/mumiya-1937362841.html

"Ни на кого не похож". Загадка альпийской ледяной мумии

"Ни на кого не похож". Загадка альпийской ледяной мумии - РИА Новости, 03.04.2024

"Ни на кого не похож". Загадка альпийской ледяной мумии

Его нашли более 30 лет назад. Но до сих пор у исследователей больше вопросов, чем ответов. Этци: древний человек, чья мумия – настоящий джек-пот для науки. На... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T08:00

2024-04-03T08:00

2024-04-03T08:00

европа

альпы

теннесси

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Его нашли более 30 лет назад. Но до сих пор у исследователей больше вопросов, чем ответов. Этци: древний человек, чья мумия – настоящий джек-пот для науки. На протяжении тысячелетий он хранил свои секреты высоко в Альпах. Но теперь, кажется, готов кое-что рассказать.Проверили на себеЕсли вкратце, "ледяной человек" – старейшая мумия, обнаруженная на территории Европы. Возраст Этци приблизительно 5300 лет. А благодаря стечению обстоятельств он еще и прекрасно сохранился.Именно этот факт вот уже более тридцати лет привлекает к находке ученых из разных стран. Например, недавно специалисты из Управления археологии штата Теннесси решили разобраться с татуировками Этци.Их у него, к слову, немало – 61. А вот как именно их нанесли и для чего – оставалось загадкой. Поначалу думали, что рисунки были сделаны путем втирания краски в небольшие разрезы на коже.Американские эксперты опытным путем доказали, что технология совершенно другая. В этом им помог новозеландский тату-мастер Дэнни Райдея. Себе на ногу он нанес точь-в-точь такие же изображения, как и на теле Этци. Использовал при этом восемь различных инструментов.Весь процесс заживления тщательно документировали. В итоге, ученые смогли наглядно сопоставить два варианта. И пришли к выводу: татуировки ледяного человека получились посредством техники "хендпоук": пигмент наносили под кожу точечными уколами острым предметом – костяной или медной иглой.Подобные инструменты, кстати, находили при раскопках и ранее. Что же насчет значения символов – дело труднее. Версий много. По одной из них, Этци наносил тату в надежде излечиться от болезней. Но подтвердить или опровергнуть эту гипотезу пока не могут.Каков он?Да и вообще, многое в истории ледяной мумии остается до сих пор неясным. Хотя и известно немало с момента обнаружения останков в сентябре 1991-го.Тогда Гельмут и Эрика Симоны из Нюрнберга путешествовали по альпийским горам. Вблизи одной из вершин – Симилаун – они заметили нечто странное. Поначалу решили, что это – труп альпиниста. Вероятно, бедняга погиб несколько лет, а может, и десятилетий назад.Позже крепко вмерзшее в лед тело извлекли с помощью отбойных молотков. И вскоре оно попало в близлежащий Инсбрук, в руки ученых.И тут – первая загвоздка: кому изучать артефакт? Ведь его нашли в Тироле на границе Австрии и Италии. В итоге выяснили, права на мумию – у итальянцев. Но те пошли навстречу – позволили австрийцам закончить исследование.Выяснили, на момент смерти Этци было около 45-50 лет – весьма почтенный возраст для той эпохи, рост его составлял 165 сантиметров, а вес — 50 килограмм. Несмотря на то, что тело лишено эпидермиса и волосяного покрова, внешний облик удалось восстановить. Правда, после многочисленных корректив.Сначала специалисты полагали, что Этци – светлокожий и голубоглазый и с густой шевелюрой. Затем пришли к выводу, что глаза все-таки карие, а волос было не так уже много – предрасположенность к облысению. Как и к диабету и ожирению. С той лишь оговоркой, что эти патологии попросту не успели развиться к 45 годам.Совершенной неожиданностью стало и то, что ученые не обнаружили в ДНК "ледяного человека" следов первых индоевропейских народов. Он являлся практически чистокровным потомком первых земледельцев Евразии, мигрировавших в Европу из Анатолии приблизительно 8 тысячелетий назад.А в 2016-м с помощью компьютерной томографии реконструировали шейный отдел позвоночника и подъязычную кость мумии, измерили гортань и голосовые связки. Так удалось синтезировать примерный голос древнего тирольца.Шансов не былоНо, пожалуй, главная тайна – это причина смерти Этци. Рядом с ним были найдены различные предметы: медный топор, принадлежности для стрельбы из лука и набор для разведения огня. Сперва выдвинули версию о переохлаждении. Но ее быстро отмели.Вторая гипотеза родилась, когда детально проанализировали внутренние органы мумии: в желудке – ДНК Helicobacter pylori – провокатора язвы, в кишечнике – признаки не менее вредоносного паразита власоглава. Также предполагали наличие запущенной болезни Лайма.Кроме того, внутренности содержали огромное количество разных видов растений и грибов. Лишь треть из них произрастала в родных для тирольца краях, остальные – в весьма отдаленных районах. Быть может, он употреблял их как лекарственное средство. Но недуг оказался сильнее.Третье предположение и вовсе неожиданное, но не лишенное оснований. Хранитель археологического музея Больцано Эдуард Вигл и альпинист Алоиз Пирпамер обратили внимание, что при обнаружении в руке Этци был нож. Убийство?Само тело сильно повреждено: сломанные ребра, нос, многочисленные ушибы. Кроме того, поблизости нашли следы крови. Причем нескольких человек: двоих – на наконечнике одной и той же стрелы, еще одного — на обрывках одежды. Возможно, "ледяной человек", раненный, спасал соплеменника.В 2001-м итальянские специалисты заявили: в плече мумии застрял наконечник еще одной стрелы. Напали со спины. Острие вошло так глубоко, что вытащить его самостоятельно попросту невозможно. Была ли это одиночная схватка или стычка двух общин? Сказать трудно. В любом случае, мумия Этци таит еще много секретов и ученым есть над чем работать.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

европа, альпы, теннесси