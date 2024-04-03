https://ria.ru/20240403/mgu-1937640553.html

Путин пообещал обсудить возможности поддержки МГУ для создания кампуса

Путин пообещал обсудить возможности поддержки МГУ для создания кампуса - РИА Новости, 03.04.2024

Путин пообещал обсудить возможности поддержки МГУ для создания кампуса

Президент России Владимир Путин пообещал обсудить возможности поддержки Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова для завершения создания... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T16:41

2024-04-03T16:41

2024-04-03T16:41

общество

россия

владимир путин

виктор садовничий

мгу имени м. в. ломоносова

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить возможности поддержки Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова для завершения создания университетского кампуса. Президент в среду провел встречу с ректором МГУ Виктором Садовничим, который рассказал, что у вуза есть проекты по развитию кампуса на территории около 50 гектар за Ломоносовским корпусом. "Мы хотим войти в вашу программу "Кампусы мирового уровня" и получить небольшую поддержку", - сказал Садовничий. По его словам, если удастся освоить эту территорию, "такого университета в мире больше не будет", в МГУ появится "беспрецедентный кампус". Ректор попросил президента поддержать эти планы, например, через попечительский совет университета. "Хорошо, давайте. Обязательно с коллегами обсудим. Я думаю, найдем возможности МГУ-то поддержать", - отреагировал Путин.

https://ria.ru/20240201/putin-1924881696.html

https://na.ria.ru/20231211/kampus-1914338758.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин, виктор садовничий, мгу имени м. в. ломоносова