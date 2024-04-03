https://ria.ru/20240403/mgu-1937640553.html
Путин пообещал обсудить возможности поддержки МГУ для создания кампуса
Путин пообещал обсудить возможности поддержки МГУ для создания кампуса - РИА Новости, 03.04.2024
Путин пообещал обсудить возможности поддержки МГУ для создания кампуса
Президент России Владимир Путин пообещал обсудить возможности поддержки Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова для завершения создания... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T16:41
2024-04-03T16:41
2024-04-03T16:41
общество
россия
владимир путин
виктор садовничий
мгу имени м. в. ломоносова
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить возможности поддержки Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова для завершения создания университетского кампуса. Президент в среду провел встречу с ректором МГУ Виктором Садовничим, который рассказал, что у вуза есть проекты по развитию кампуса на территории около 50 гектар за Ломоносовским корпусом. "Мы хотим войти в вашу программу "Кампусы мирового уровня" и получить небольшую поддержку", - сказал Садовничий. По его словам, если удастся освоить эту территорию, "такого университета в мире больше не будет", в МГУ появится "беспрецедентный кампус". Ректор попросил президента поддержать эти планы, например, через попечительский совет университета. "Хорошо, давайте. Обязательно с коллегами обсудим. Я думаю, найдем возможности МГУ-то поддержать", - отреагировал Путин.
https://ria.ru/20240201/putin-1924881696.html
https://na.ria.ru/20231211/kampus-1914338758.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, виктор садовничий, мгу имени м. в. ломоносова
Общество, Россия, Владимир Путин, Виктор Садовничий, МГУ имени М. В. Ломоносова
Путин пообещал обсудить возможности поддержки МГУ для создания кампуса
МГУ хочет войти в программу "Кампусы мирового уровня"
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить возможности поддержки Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова для завершения создания университетского кампуса.
Президент в среду провел встречу с ректором МГУ Виктором Садовничим
, который рассказал, что у вуза есть проекты по развитию кампуса на территории около 50 гектар за Ломоносовским корпусом.
"Мы хотим войти в вашу программу "Кампусы мирового уровня" и получить небольшую поддержку", - сказал Садовничий.
По его словам, если удастся освоить эту территорию, "такого университета в мире больше не будет", в МГУ появится "беспрецедентный кампус". Ректор попросил президента поддержать эти планы, например, через попечительский совет университета.
"Хорошо, давайте. Обязательно с коллегами обсудим. Я думаю, найдем возможности МГУ-то поддержать", - отреагировал Путин.