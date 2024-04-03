https://ria.ru/20240403/mediki-1937586287.html

Мишустин заявил о важности контроля качества образования медиков

Мишустин заявил о важности контроля качества образования медиков - РИА Новости, 03.04.2024

Мишустин заявил о важности контроля качества образования медиков

Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что обсудит с главой Минздрава России Михаилом Мурашко и главой Минобрнауки РФ Валерием Фальковым... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T14:16

2024-04-03T14:16

2024-04-03T14:16

общество

здоровье - общество

россия

михаил мишустин

михаил мурашко

валерий фальков

госдума рф

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что обсудит с главой Минздрава России Михаилом Мурашко и главой Минобрнауки РФ Валерием Фальковым контроль за уровнем образования будущих медиков. Спикер ГД Вячеслав Володин отметил, что необходимо следить за качеством медицинского образования в России, а не за количеством открываемых медицинских факультетов. "Абсолютно согласен. Контроль качества за, в том числе, врачами, специалистами, которые нас лечат и, конечно, же высокий уровень их образования должно быть предметом скрупулезного изучения. Но я думаю, что мы с Михаилом Альбертовичем (Мурашко, министр здравоохранения), с Валерием Николаевичем (Фальковым, министр науки и высшего образования) поговорим и сделаем все необходимое для того, чтобы этот контроль был обеспечен на высшем уровне", - сказал Мишустин во время отчета о работе правительства в Госдуме.

https://ria.ru/20231017/spros-1903346553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, михаил мишустин, михаил мурашко, валерий фальков, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году