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Мишустин заявил о важности контроля качества образования медиков - РИА Новости, 03.04.2024
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14:16 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/mediki-1937586287.html
Мишустин заявил о важности контроля качества образования медиков
Мишустин заявил о важности контроля качества образования медиков - РИА Новости, 03.04.2024
Мишустин заявил о важности контроля качества образования медиков
Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что обсудит с главой Минздрава России Михаилом Мурашко и главой Минобрнауки РФ Валерием Фальковым... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T14:16
2024-04-03T14:16
общество
здоровье - общество
россия
михаил мишустин
михаил мурашко
валерий фальков
госдума рф
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что обсудит с главой Минздрава России Михаилом Мурашко и главой Минобрнауки РФ Валерием Фальковым контроль за уровнем образования будущих медиков. Спикер ГД Вячеслав Володин отметил, что необходимо следить за качеством медицинского образования в России, а не за количеством открываемых медицинских факультетов. "Абсолютно согласен. Контроль качества за, в том числе, врачами, специалистами, которые нас лечат и, конечно, же высокий уровень их образования должно быть предметом скрупулезного изучения. Но я думаю, что мы с Михаилом Альбертовичем (Мурашко, министр здравоохранения), с Валерием Николаевичем (Фальковым, министр науки и высшего образования) поговорим и сделаем все необходимое для того, чтобы этот контроль был обеспечен на высшем уровне", - сказал Мишустин во время отчета о работе правительства в Госдуме.
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мишустин, михаил мурашко, валерий фальков, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мишустин, Михаил Мурашко, Валерий Фальков, Госдума РФ, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
Мишустин заявил о важности контроля качества образования медиков

Мишустин обсудит с Мурашко и Фальковым контроль за уровнем образования медиков

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что обсудит с главой Минздрава России Михаилом Мурашко и главой Минобрнауки РФ Валерием Фальковым контроль за уровнем образования будущих медиков.
Спикер ГД Вячеслав Володин отметил, что необходимо следить за качеством медицинского образования в России, а не за количеством открываемых медицинских факультетов.
"Абсолютно согласен. Контроль качества за, в том числе, врачами, специалистами, которые нас лечат и, конечно, же высокий уровень их образования должно быть предметом скрупулезного изучения. Но я думаю, что мы с Михаилом Альбертовичем (Мурашко, министр здравоохранения), с Валерием Николаевичем (Фальковым, министр науки и высшего образования) поговорим и сделаем все необходимое для того, чтобы этот контроль был обеспечен на высшем уровне", - сказал Мишустин во время отчета о работе правительства в Госдуме.
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