https://ria.ru/20240403/mediki-1937586287.html
Мишустин заявил о важности контроля качества образования медиков
Мишустин заявил о важности контроля качества образования медиков - РИА Новости, 03.04.2024
Мишустин заявил о важности контроля качества образования медиков
Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что обсудит с главой Минздрава России Михаилом Мурашко и главой Минобрнауки РФ Валерием Фальковым... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T14:16
2024-04-03T14:16
2024-04-03T14:16
общество
здоровье - общество
россия
михаил мишустин
михаил мурашко
валерий фальков
госдума рф
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937553916_0:1660:2048:2812_1920x0_80_0_0_7d146f29665abcf7caf01e011f308ac1.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что обсудит с главой Минздрава России Михаилом Мурашко и главой Минобрнауки РФ Валерием Фальковым контроль за уровнем образования будущих медиков. Спикер ГД Вячеслав Володин отметил, что необходимо следить за качеством медицинского образования в России, а не за количеством открываемых медицинских факультетов. "Абсолютно согласен. Контроль качества за, в том числе, врачами, специалистами, которые нас лечат и, конечно, же высокий уровень их образования должно быть предметом скрупулезного изучения. Но я думаю, что мы с Михаилом Альбертовичем (Мурашко, министр здравоохранения), с Валерием Николаевичем (Фальковым, министр науки и высшего образования) поговорим и сделаем все необходимое для того, чтобы этот контроль был обеспечен на высшем уровне", - сказал Мишустин во время отчета о работе правительства в Госдуме.
https://ria.ru/20231017/spros-1903346553.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937553916_381:1667:2048:2917_1920x0_80_0_0_dcfec9ca4c01272fdd76c522c68507b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, михаил мишустин, михаил мурашко, валерий фальков, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мишустин, Михаил Мурашко, Валерий Фальков, Госдума РФ, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
Мишустин заявил о важности контроля качества образования медиков
Мишустин обсудит с Мурашко и Фальковым контроль за уровнем образования медиков
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что обсудит с главой Минздрава России Михаилом Мурашко и главой Минобрнауки РФ Валерием Фальковым контроль за уровнем образования будущих медиков.
Спикер ГД Вячеслав Володин
отметил, что необходимо следить за качеством медицинского образования в России, а не за количеством открываемых медицинских факультетов.
"Абсолютно согласен. Контроль качества за, в том числе, врачами, специалистами, которые нас лечат и, конечно, же высокий уровень их образования должно быть предметом скрупулезного изучения. Но я думаю, что мы с Михаилом Альбертовичем (Мурашко, министр здравоохранения), с Валерием Николаевичем (Фальковым, министр науки и высшего образования) поговорим и сделаем все необходимое для того, чтобы этот контроль был обеспечен на высшем уровне", - сказал Мишустин во время отчета о работе правительства в Госдуме.