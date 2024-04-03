https://ria.ru/20240403/kadyrov-1937709035.html

Кадыров призвал чиновников оплатить долги жителей Чечни в магазинах

Кадыров призвал чиновников оплатить долги жителей Чечни в магазинах - РИА Новости, 03.04.2024

Кадыров призвал чиновников оплатить долги жителей Чечни в магазинах

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал чиновников оплатить долги жителей республики в магазинах, соответствующую инициативу он озвучил на расширенном совещании по... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T21:06

2024-04-03T21:06

2024-04-03T21:16

общество

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 3 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал чиновников оплатить долги жителей республики в магазинах, соответствующую инициативу он озвучил на расширенном совещании по вопросам социально-экономического развития региона. "Я получил эсэмэску от Хадижат (Хадижат Кадырова — заместитель руководителя администрации главы и правительства Чечни), что многие люди из-за отсутствия материальной возможности вынуждены покупать товар в долг. Было бы хорошо помочь им их закрыть. Будет хорошо, если каждый возьмет на себя участок и оплатит долги. Я отдам долги, которые есть в районе, в котором живу", — сказал он в видеообращении в Telegram.В Чечне распространена практика, когда покупают товар "под тетрадь". Люди берут в долг продукты питания, как правило, в небольших соседних магазинах, где все друг друга знают и уровень доверия высок. Идея закрытия долгов для Чечни не новая — неоднократно люди с более высоким доходом помогали малоимущим, в том числе и после призыва Кадырова. Особенно часто благие дела совершаются в месяц Рамадан, поскольку, согласно исламу, поступки, совершенные в священный месяц, приумножаются.

https://ria.ru/20231213/chechnya-1915587834.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)