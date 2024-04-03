Кадыров призвал чиновников оплатить долги жителей Чечни в магазинах
Кадыров на совещании призвал чиновников оплатить долги чеченцев в магазинах
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 3 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал чиновников оплатить долги жителей республики в магазинах, соответствующую инициативу он озвучил на расширенном совещании по вопросам социально-экономического развития региона.
«
"Я получил эсэмэску от Хадижат (Хадижат Кадырова — заместитель руководителя администрации главы и правительства Чечни), что многие люди из-за отсутствия материальной возможности вынуждены покупать товар в долг. Было бы хорошо помочь им их закрыть. Будет хорошо, если каждый возьмет на себя участок и оплатит долги. Я отдам долги, которые есть в районе, в котором живу", — сказал он в видеообращении в Telegram.
В Чечне распространена практика, когда покупают товар "под тетрадь". Люди берут в долг продукты питания, как правило, в небольших соседних магазинах, где все друг друга знают и уровень доверия высок. Идея закрытия долгов для Чечни не новая — неоднократно люди с более высоким доходом помогали малоимущим, в том числе и после призыва Кадырова. Особенно часто благие дела совершаются в месяц Рамадан, поскольку, согласно исламу, поступки, совершенные в священный месяц, приумножаются.
Кадыров рассказал, какой видит Чечню в будущем
13 декабря 2023, 17:28