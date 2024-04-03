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Кадыров призвал чиновников оплатить долги жителей Чечни в магазинах - РИА Новости, 03.04.2024
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21:06 03.04.2024 (обновлено: 21:16 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/kadyrov-1937709035.html
Кадыров призвал чиновников оплатить долги жителей Чечни в магазинах
Кадыров призвал чиновников оплатить долги жителей Чечни в магазинах - РИА Новости, 03.04.2024
Кадыров призвал чиновников оплатить долги жителей Чечни в магазинах
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал чиновников оплатить долги жителей республики в магазинах, соответствующую инициативу он озвучил на расширенном совещании по... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T21:06
2024-04-03T21:16
общество
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 3 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал чиновников оплатить долги жителей республики в магазинах, соответствующую инициативу он озвучил на расширенном совещании по вопросам социально-экономического развития региона. &quot;Я получил эсэмэску от Хадижат (Хадижат Кадырова — заместитель руководителя администрации главы и правительства Чечни), что многие люди из-за отсутствия материальной возможности вынуждены покупать товар в долг. Было бы хорошо помочь им их закрыть. Будет хорошо, если каждый возьмет на себя участок и оплатит долги. Я отдам долги, которые есть в районе, в котором живу&quot;, — сказал он в видеообращении в Telegram.В Чечне распространена практика, когда покупают товар "под тетрадь". Люди берут в долг продукты питания, как правило, в небольших соседних магазинах, где все друг друга знают и уровень доверия высок. Идея закрытия долгов для Чечни не новая — неоднократно люди с более высоким доходом помогали малоимущим, в том числе и после призыва Кадырова. Особенно часто благие дела совершаются в месяц Рамадан, поскольку, согласно исламу, поступки, совершенные в священный месяц, приумножаются.
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общество, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
Общество, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров призвал чиновников оплатить долги жителей Чечни в магазинах

Кадыров на совещании призвал чиновников оплатить долги чеченцев в магазинах

© Фото : Kadyrov_95/Telegram Глава Чечни Рамзан Кадыров
 Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© Фото : Kadyrov_95/Telegram
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 3 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал чиновников оплатить долги жителей республики в магазинах, соответствующую инициативу он озвучил на расширенном совещании по вопросам социально-экономического развития региона.
«

"Я получил эсэмэску от Хадижат (Хадижат Кадырова — заместитель руководителя администрации главы и правительства Чечни), что многие люди из-за отсутствия материальной возможности вынуждены покупать товар в долг. Было бы хорошо помочь им их закрыть. Будет хорошо, если каждый возьмет на себя участок и оплатит долги. Я отдам долги, которые есть в районе, в котором живу", — сказал он в видеообращении в Telegram.

В Чечне распространена практика, когда покупают товар "под тетрадь". Люди берут в долг продукты питания, как правило, в небольших соседних магазинах, где все друг друга знают и уровень доверия высок. Идея закрытия долгов для Чечни не новая — неоднократно люди с более высоким доходом помогали малоимущим, в том числе и после призыва Кадырова. Особенно часто благие дела совершаются в месяц Рамадан, поскольку, согласно исламу, поступки, совершенные в священный месяц, приумножаются.
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ОбществоРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)
 
 
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