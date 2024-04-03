https://ria.ru/20240403/infrastruktura-1937697077.html

Инженерную инфраструктуру начали строить на территории ОЭЗ в Дзержинске

Инженерную инфраструктуру начали строить на территории ОЭЗ в Дзержинске - РИА Новости, 03.04.2024

Инженерную инфраструктуру начали строить на территории ОЭЗ в Дзержинске

Строительство инженерной инфраструктуры началось на территории государственной площадки особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" в Дзержинске Нижегородской... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T19:56

2024-04-03T19:56

2024-04-03T19:56

нижегородская область

нижегородская область

глеб никитин

россия

особые экономические зоны

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 апр — РИА Новости. Строительство инженерной инфраструктуры началось на территории государственной площадки особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" в Дзержинске Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Старт работ ознаменовали закладкой в основание новой инфраструктуры капсулы времени. "На сегодняшний день площадь ОЭЗ "Кулибин" составляет 724 гектара, из них около 310 гектаров – территории существующих промпредприятий, обеспеченные инфраструктурой. Около 416 гектаров – это государственная площадка, на которой раньше производственная деятельность не велась, инфраструктура на ней будет создаваться с нуля. С закладки капсулы времени начинается большая работа по комплексному освоению этой территории. Здесь будут построены более восьми километров дорог, сети газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, телекоммуникации, локальные очистные сооружения", – приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна. Он добавил, что на территории планируется построить корпуса для резидентов, у которых нет либо времени, либо средств на то, чтобы строить производства с нуля, и жилой микрорайон для сотрудников предприятий. В рамках работ по созданию инфраструктуры ОЭЗ правительство Нижегородской области, управляющая компания особой экономической зоны - Корпорация развития региона и компания "Тосол-Синтез" подписали соглашение о строительстве на территории ОЭЗ энергоцентра на базе газопоршневых установок мощностью 24 МВт. Объем инвестиций составит 1,5 миллиарда рублей. Завершить реализацию проекта планируется в 2028 году. Новый энергоцентр позволит увеличить мощности уже имеющейся электросети для действующих и потенциальных резидентов. "Экспертный совет ОЭЗ уже одобрил бизнес-планы 27 компаний, из которых статус резидента получили 25 организаций с заявленным объемом инвестиций почти в 60 миллиардов рублей. Потенциальные резиденты – еще 13 компаний. Всего в ближайшие пять лет намерены привлечь на площадку более сотни инвесторов. Планируется полностью загрузить производственные мощности площадки и создать 7 тысяч рабочих мест. Мы видим большой интерес компаний. Нам поступают заявки от предприятий не только химической отрасли, но также от машиностроительных и информационно-технологических компаний. Одно из важнейших условий развития ОЭЗ – качественная инфраструктура", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. В свою очередь генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко отметил, что старт строительства инженерной инфраструктуры является важной вехой в истории особой экономической зоны "Кулибин". "Резидентам не придется самостоятельно заниматься вопросами обеспечения своих предприятий ресурсами, на площадке уже будут готовы необходимые коммуникации. Всего мы рассчитываем привлечь в ОЭЗ свыше сотни инвесторов, а в целом "Кулибин" к 2030 году призван обеспечить объемы производства на уровне 1,5 процента валового регионального продукта", – сказал он. Директор департамента регионального развития министерства экономического развития РФ Виталий Алтабаев отметил, что ОЭЗ "Кулибин" - одна из самых молодых и динамично развивающихся особых экономических зон в стране, подчеркнув, что за четыре года работы она стала новой точкой роста благодаря эффективной и слаженной работе правительства Нижегородской области и управляющей компании ОЭЗ.

https://ria.ru/20230901/oez-1893633417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

нижегородская область, глеб никитин, россия, особые экономические зоны