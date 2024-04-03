ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
ВСУ выпустили 26 снарядов по Донецку и Горловке
© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Никитовском районе Горловки. 3 апреля 2024
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Никитовском районе Горловки. 3 апреля 2024
ДОНЕЦК, 3 апр – РИА Новости. Украинские войска с 3.00 мск среду многократно обстреляли районы Донецка и Горловку, выпущено двадцать шесть снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 03.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном представительства.
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Обстрел города возобновился в 4.20 и до 6.40 было выпущено еще шестнадцать снарядов по Киевскому, Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка.
Горловка подверглась обстрелам в 7.35 и 8.20, выпущено семь снарядов такого же калибра.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, два последних района регулярно подвергались обстрелам со стороны украинских силовиков
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.