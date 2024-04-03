https://ria.ru/20240403/donetsk-1937487185.html

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 03.04.2024

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска с 3.00 мск среду многократно обстреляли районы Донецка и Горловку, выпущено двадцать шесть снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T08:52

2024-04-03T08:52

2024-04-03T11:49

в мире

донецк

горловка

донецкая народная республика

стирол

нато

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937531161_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_256d2362cd228047bac2606048083bf2.jpg

ДОНЕЦК, 3 апр – РИА Новости. Украинские войска с 3.00 мск среду многократно обстреляли районы Донецка и Горловку, выпущено двадцать шесть снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 03.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном представительства. Обстрел города возобновился в 4.20 и до 6.40 было выпущено еще шестнадцать снарядов по Киевскому, Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка. Горловка подверглась обстрелам в 7.35 и 8.20, выпущено семь снарядов такого же калибра. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, два последних района регулярно подвергались обстрелам со стороны украинских силовиков Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240331/gorlovka-1936950908.html

https://ria.ru/20240403/britaniya-1937471175.html

https://ria.ru/20240402/kharkov-1937452767.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк, горловка, донецкая народная республика, стирол, нато