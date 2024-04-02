https://ria.ru/20240402/zelenskiy-1937432338.html

Зеленский подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен"

Зеленский подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" - РИА Новости, 03.04.2024

Зеленский подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен"

Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе, заявил во вторник депутат Верховной рады Алексей... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-02T19:49

2024-04-02T19:49

2024-04-03T02:32

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе, заявил во вторник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале. "Зеленский подписал закон, который ликвидирует статус "ограниченно годен", - говорится в сообщении Гончаренко. Как заявил Гончаренко, мужчины, которые были признаны ограниченно годными к военной службе, должны будут в течение девяти месяцев пройти повторный медицинский осмотр. С аналогичным пояснением ранее выступала и заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова. На Украине никак не могут принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принял в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Нижняя планка возраста для мобилизации снижается с 27 до 25 лет. Законопроект также обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса.

https://ria.ru/20240209/ukraina-1926478514.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, алексей гончаренко, владимир зеленский, верховная рада украины