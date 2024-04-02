https://ria.ru/20240402/turtsiya-1937366107.html

В Турции опровергли сообщение о предложении Израилю вернуть послов

В Турции опровергли сообщение о предложении Израилю вернуть послов - РИА Новости, 02.04.2024

В Турции опровергли сообщение о предложении Израилю вернуть послов

Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы предложении Анкары Израилю об обоюдном возвращении послов. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T15:30

2024-04-02T15:30

2024-04-02T15:51

турция

израиль

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934427611_13:0:3654:2048_1920x0_80_0_0_ebc33f871b7cc5f31e00c0a5f022162e.jpg

АНКАРА, 2 апр - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы предложении Анкары Израилю об обоюдном возвращении послов."Утверждение израильских СМИ о том, что высокопоставленные турецкие чиновники направили послание со словами "Мы хотим улучшить отношения с Израилем", не соответствует действительности. В связи с обоснованной реакцией Турции на преступления против человечности, совершенные Израилем в Газе, 25 марта 2024 года временный поверенный в делах нашего посольства в Тель-Авиве был приглашен в министерство иностранных дел Израиля. По этому случаю состоялась вышеупомянутая встреча, и утверждения, выдвинутые израильской прессой, ни в коей мере не отражают истины",- говорится в поступившем РИА Новости заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турции."Турция не делала предложения о том, что "послы двух стран должны взаимно вернуться", как это утверждается",- говорится в заявлении.Ранее МИД Турции сообщил о решении отозвать посла в Тель-Авиве Шакира Торунлара в Анкару для консультаций на фоне событий в секторе Газа.Торунлар был назначен послом Турции в Израиле в ноябре 2022 года после восстановления дипотношений между странами. Торунлар ранее занимал должность посла в Палестине.Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведет соответствующую работу, чтобы объявить Израиль "военным преступником". В субботу он отметил, что Анкара больше не считает израильского премьера Биньямина Нетаньяху собеседником, но глава разведки Турции поддерживает контакты с Израилем.Отношения между Израилем и Турцией резко ухудшились в 2010 году после инцидента с захватом израильским спецназом вышедшего из Турции в сектор Газа корабля "Мави Мармара". В мае 2018 года Анкара предложила послу Израиля в Турции покинуть страну после акций протеста в секторе Газа на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Тогда в столкновениях погибли 59 палестинцев, более 2,7 тысячи получили ранения.

https://ria.ru/20240322/konflikt-1935011399.html

https://ria.ru/20240402/gaza-1937360903.html

турция

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, израиль, в мире