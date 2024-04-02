https://ria.ru/20240402/turtsiya-1937366107.html
В Турции опровергли сообщение о предложении Израилю вернуть послов
В Турции опровергли сообщение о предложении Израилю вернуть послов - РИА Новости, 02.04.2024
В Турции опровергли сообщение о предложении Израилю вернуть послов
Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы предложении Анкары Израилю об обоюдном возвращении послов. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T15:30
2024-04-02T15:30
2024-04-02T15:51
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АНКАРА, 2 апр - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы предложении Анкары Израилю об обоюдном возвращении послов."Утверждение израильских СМИ о том, что высокопоставленные турецкие чиновники направили послание со словами "Мы хотим улучшить отношения с Израилем", не соответствует действительности. В связи с обоснованной реакцией Турции на преступления против человечности, совершенные Израилем в Газе, 25 марта 2024 года временный поверенный в делах нашего посольства в Тель-Авиве был приглашен в министерство иностранных дел Израиля. По этому случаю состоялась вышеупомянутая встреча, и утверждения, выдвинутые израильской прессой, ни в коей мере не отражают истины",- говорится в поступившем РИА Новости заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турции."Турция не делала предложения о том, что "послы двух стран должны взаимно вернуться", как это утверждается",- говорится в заявлении.Ранее МИД Турции сообщил о решении отозвать посла в Тель-Авиве Шакира Торунлара в Анкару для консультаций на фоне событий в секторе Газа.Торунлар был назначен послом Турции в Израиле в ноябре 2022 года после восстановления дипотношений между странами. Торунлар ранее занимал должность посла в Палестине.Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведет соответствующую работу, чтобы объявить Израиль "военным преступником". В субботу он отметил, что Анкара больше не считает израильского премьера Биньямина Нетаньяху собеседником, но глава разведки Турции поддерживает контакты с Израилем.Отношения между Израилем и Турцией резко ухудшились в 2010 году после инцидента с захватом израильским спецназом вышедшего из Турции в сектор Газа корабля "Мави Мармара". В мае 2018 года Анкара предложила послу Израиля в Турции покинуть страну после акций протеста в секторе Газа на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Тогда в столкновениях погибли 59 палестинцев, более 2,7 тысячи получили ранения.
https://ria.ru/20240322/konflikt-1935011399.html
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турция, израиль, в мире
В Турции опровергли сообщение о предложении Израилю вернуть послов
Администрация Эрдогана опровергло сообщение о предложении Израилю вернуть послов
АНКАРА, 2 апр - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы предложении Анкары Израилю об обоюдном возвращении послов.
«
"Утверждение израильских СМИ о том, что высокопоставленные турецкие чиновники направили послание со словами "Мы хотим улучшить отношения с Израилем", не соответствует действительности. В связи с обоснованной реакцией Турции на преступления против человечности, совершенные Израилем в Газе, 25 марта 2024 года временный поверенный в делах нашего посольства в Тель-Авиве был приглашен в министерство иностранных дел Израиля. По этому случаю состоялась вышеупомянутая встреча, и утверждения, выдвинутые израильской прессой, ни в коей мере не отражают истины",- говорится в поступившем РИА Новости заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турции.
"Турция не делала предложения о том, что "послы двух стран должны взаимно вернуться", как это утверждается",- говорится в заявлении.
Ранее МИД Турции сообщил о решении отозвать посла в Тель-Авиве Шакира Торунлара в Анкару для консультаций на фоне событий в секторе Газа.
Торунлар был назначен послом Турции в Израиле в ноябре 2022 года после восстановления дипотношений между странами. Торунлар ранее занимал должность посла в Палестине.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведет соответствующую работу, чтобы объявить Израиль "военным преступником". В субботу он отметил, что Анкара больше не считает израильского премьера Биньямина Нетаньяху собеседником, но глава разведки Турции поддерживает контакты с Израилем.
Отношения между Израилем и Турцией резко ухудшились в 2010 году после инцидента с захватом израильским спецназом вышедшего из Турции в сектор Газа корабля "Мави Мармара". В мае 2018 года Анкара предложила послу Израиля в Турции покинуть страну после акций протеста в секторе Газа на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Тогда в столкновениях погибли 59 палестинцев, более 2,7 тысячи получили ранения.