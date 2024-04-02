https://ria.ru/20240402/ssha-1937422875.html
США не поддерживают независимость Тайваня, заявил Байден
США не поддерживают независимость Тайваня, заявил Байден - РИА Новости, 02.04.2024
США не поддерживают независимость Тайваня, заявил Байден
США не стремятся укреплять союзы против Китая и не поддерживают независимость Тайваня, заявил президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T18:58
2024-04-02T18:58
2024-04-02T19:42
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ПЕКИН, 2 апр - РИА Новости. США не стремятся укреплять союзы против Китая и не поддерживают независимость Тайваня, заявил президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином во вторник."США не поддерживают "независимость Тайваня", не намерены вступать в конфликт с Китаем", - приводит слова Байдена официальный сайт МИД КНР.Он также добавил, что "развитие Китая выгодно всему миру", и США "не стремятся подавлять развитие КНР или разрывать с Пекином связи".В ноябре состоялись переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско. Последние полтора года контакты между Пекином и Вашингтоном были практически сведены к нулю. Постепенное потепление отношений стало возможно лишь несколько месяцев назад, но для полного возобновления коммуникаций, в том числе по оборонной линии, понадобились прямые переговоры лидеров двух стран. В частности, на переговорах в Сан-Франциско Китай и США договорились возобновить взаимодействие между вооруженными силами двух стран на высоком уровне.Си Цзиньпин ранее неоднократно подчеркивал важность "здоровых и стабильных" отношений между Китаем и США. Китайский лидер отмечал, что достигнутые результаты развития отношений США и Китая дались нелегко и "заслуживают того, чтобы ими дорожили". По его словам, интересы Китая и США "тесно переплетены", а от того, смогут ли страны найти правильный путь сосуществования, будет зависеть будущее и судьба человечества. Си Цзиньпин многократно подчеркивал, что Китай будет строить отношения с США на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, и надеется, что Вашингтон будет поступать так же.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20240402/krizis-1937428554.html
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в мире, сша, тайвань, китай, джо байден, си цзиньпин
В мире, США, Тайвань, Китай, Джо Байден, Си Цзиньпин
США не поддерживают независимость Тайваня, заявил Байден
Байден: США не поддерживают независимость Тайваня и не будут конфликтовать с КНР
ПЕКИН, 2 апр - РИА Новости. США не стремятся укреплять союзы против Китая и не поддерживают независимость Тайваня, заявил президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином во вторник.
«
"США не поддерживают "независимость Тайваня", не намерены вступать в конфликт с Китаем", - приводит слова Байдена официальный сайт МИД КНР.
Он также добавил, что "развитие Китая выгодно всему миру", и США "не стремятся подавлять развитие КНР или разрывать с Пекином
связи".
В ноябре состоялись переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско
. Последние полтора года контакты между Пекином и Вашингтоном
были практически сведены к нулю. Постепенное потепление отношений стало возможно лишь несколько месяцев назад, но для полного возобновления коммуникаций, в том числе по оборонной линии, понадобились прямые переговоры лидеров двух стран. В частности, на переговорах в Сан-Франциско Китай и США договорились возобновить взаимодействие между вооруженными силами двух стран на высоком уровне.
Си Цзиньпин ранее неоднократно подчеркивал важность "здоровых и стабильных" отношений между Китаем и США. Китайский лидер отмечал, что достигнутые результаты развития отношений США и Китая дались нелегко и "заслуживают того, чтобы ими дорожили". По его словам, интересы Китая и США "тесно переплетены", а от того, смогут ли страны найти правильный путь сосуществования, будет зависеть будущее и судьба человечества. Си Цзиньпин многократно подчеркивал, что Китай будет строить отношения с США на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, и надеется, что Вашингтон будет поступать так же.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.