https://ria.ru/20240402/shariy-1937230544.html

Шарий заявил, что российские спецслужбы уже знают детали покушения на него

Шарий заявил, что российские спецслужбы уже знают детали покушения на него - РИА Новости, 02.04.2024

Шарий заявил, что российские спецслужбы уже знают детали покушения на него

Украинский блогер Анатолий Шарий, проживающий в Испании, утверждает, что спецслужбы России "уже в курсе", кто и почему пытался совершить на него покушение,... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T03:52

2024-04-02T03:52

2024-04-02T05:27

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий, проживающий в Испании, утверждает, что спецслужбы России "уже в курсе", кто и почему пытался совершить на него покушение, назвав его "традиционной для отдельных силовых структур операцией под чужим флагом".Шарий 6 марта заявил, что на машину, в которой он находился с женой, напали с автоматическим оружием. Он добавил, что нападавших, вероятно, было двое. Блогер заявил, что ждет, что делом займутся испанская полиция и спецслужбы, которые, ро его словам, менее чем за неделю до этого получили детальную информацию о готовящемся на него покушении. Он также сообщил, что нашлись свидетели, которые видели и знают, как выглядит человек, стрелявший во время нападения на его машину. Позже он заявил, что хочет обратиться к правоохранительным органам России с просьбой о расследовании покушения."Насколько я знаю, специальные службы РФ уже в курсе — кто, что, через кого и почему осуществлял эту традиционную для отдельных силовых структур операцию под чужим флагом", — написал Шарий в своем Telegram-канале. Блогер заявил, что спецслужбы России продвинулись в расследовании попытки покушения на него дальше по сравнению с полицией Испании. "Насколько я знаю, российские специальные службы уже продвинулись в расследовании попытки расстрела моего авто в Испании 6 марта гораздо дальше испанской полиции, которая по каким-то своим особым причинам решила не делать и не расследовать вообще ничего", — добавил Шарий.В октябре прошлого года дом Шария в испанской провинции Таррагона забросали коктейлями Молотова. Он заявлял, что до этой атаки в его адрес поступали угрозы.Шарий – основатель "Партии Шария", деятельность которой запрещена на Украине по решению суда. С начала спецоперации блогер публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Кроме того, он сообщил об убийстве в центре Киева члена первой делегации Украины на переговорах с России Дениса Киреева. Власти Украины ввели санкции в отношении издания блогера "Шарий.net". В июле 2023 года СБУ заявила, что заочно предъявила обвинения Шарию в госизмене.

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https://ria.ru/20240401/simonyan-1937210172.html

https://ria.ru/20240327/rosgvardiya-1936065436.html

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россия, испания, украина, анатолий шарий, служба безопасности украины, в мире