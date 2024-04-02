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Шарий заявил, что российские спецслужбы уже знают детали покушения на него - РИА Новости, 02.04.2024
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03:52 02.04.2024 (обновлено: 05:27 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/shariy-1937230544.html
Шарий заявил, что российские спецслужбы уже знают детали покушения на него
Шарий заявил, что российские спецслужбы уже знают детали покушения на него - РИА Новости, 02.04.2024
Шарий заявил, что российские спецслужбы уже знают детали покушения на него
Украинский блогер Анатолий Шарий, проживающий в Испании, утверждает, что спецслужбы России "уже в курсе", кто и почему пытался совершить на него покушение,... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T03:52
2024-04-02T05:27
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий, проживающий в Испании, утверждает, что спецслужбы России "уже в курсе", кто и почему пытался совершить на него покушение, назвав его "традиционной для отдельных силовых структур операцией под чужим флагом".Шарий 6 марта заявил, что на машину, в которой он находился с женой, напали с автоматическим оружием. Он добавил, что нападавших, вероятно, было двое. Блогер заявил, что ждет, что делом займутся испанская полиция и спецслужбы, которые, ро его словам, менее чем за неделю до этого получили детальную информацию о готовящемся на него покушении. Он также сообщил, что нашлись свидетели, которые видели и знают, как выглядит человек, стрелявший во время нападения на его машину. Позже он заявил, что хочет обратиться к правоохранительным органам России с просьбой о расследовании покушения."Насколько я знаю, специальные службы РФ уже в курсе — кто, что, через кого и почему осуществлял эту традиционную для отдельных силовых структур операцию под чужим флагом", — написал Шарий в своем Telegram-канале. Блогер заявил, что спецслужбы России продвинулись в расследовании попытки покушения на него дальше по сравнению с полицией Испании. "Насколько я знаю, российские специальные службы уже продвинулись в расследовании попытки расстрела моего авто в Испании 6 марта гораздо дальше испанской полиции, которая по каким-то своим особым причинам решила не делать и не расследовать вообще ничего", — добавил Шарий.В октябре прошлого года дом Шария в испанской провинции Таррагона забросали коктейлями Молотова. Он заявлял, что до этой атаки в его адрес поступали угрозы.Шарий – основатель "Партии Шария", деятельность которой запрещена на Украине по решению суда. С начала спецоперации блогер публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Кроме того, он сообщил об убийстве в центре Киева члена первой делегации Украины на переговорах с России Дениса Киреева. Власти Украины ввели санкции в отношении издания блогера "Шарий.net". В июле 2023 года СБУ заявила, что заочно предъявила обвинения Шарию в госизмене.
https://ria.ru/20240115/prichastnost-1921447351.html
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россия, испания, украина, анатолий шарий, служба безопасности украины, в мире
Россия, Испания, Украина, Анатолий Шарий, Служба безопасности Украины, В мире
Шарий заявил, что российские спецслужбы уже знают детали покушения на него

Шарий заявил, что спецслужбам РФ известны детали покушения на него в Испании

© Фото : Анатолий Шарий. Ольга ШарийАнатолий Шарий
Анатолий Шарий - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© Фото : Анатолий Шарий. Ольга Шарий
Анатолий Шарий. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий, проживающий в Испании, утверждает, что спецслужбы России "уже в курсе", кто и почему пытался совершить на него покушение, назвав его "традиционной для отдельных силовых структур операцией под чужим флагом".
Шарий 6 марта заявил, что на машину, в которой он находился с женой, напали с автоматическим оружием. Он добавил, что нападавших, вероятно, было двое. Блогер заявил, что ждет, что делом займутся испанская полиция и спецслужбы, которые, ро его словам, менее чем за неделю до этого получили детальную информацию о готовящемся на него покушении. Он также сообщил, что нашлись свидетели, которые видели и знают, как выглядит человек, стрелявший во время нападения на его машину. Позже он заявил, что хочет обратиться к правоохранительным органам России с просьбой о расследовании покушения.
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"Насколько я знаю, специальные службы РФ уже в курсе — кто, что, через кого и почему осуществлял эту традиционную для отдельных силовых структур операцию под чужим флагом", — написал Шарий в своем Telegram-канале.
Блогер заявил, что спецслужбы России продвинулись в расследовании попытки покушения на него дальше по сравнению с полицией Испании. "Насколько я знаю, российские специальные службы уже продвинулись в расследовании попытки расстрела моего авто в Испании 6 марта гораздо дальше испанской полиции, которая по каким-то своим особым причинам решила не делать и не расследовать вообще ничего", — добавил Шарий.
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В октябре прошлого года дом Шария в испанской провинции Таррагона забросали коктейлями Молотова. Он заявлял, что до этой атаки в его адрес поступали угрозы.
Шарий – основатель "Партии Шария", деятельность которой запрещена на Украине по решению суда. С начала спецоперации блогер публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Кроме того, он сообщил об убийстве в центре Киева члена первой делегации Украины на переговорах с России Дениса Киреева. Власти Украины ввели санкции в отношении издания блогера "Шарий.net". В июле 2023 года СБУ заявила, что заочно предъявила обвинения Шарию в госизмене.
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