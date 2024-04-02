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СМИ: достижения России при санкциях говорят об ослаблении влиятельности США - РИА Новости, 02.04.2024
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11:54 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/sanktsii-1937303005.html
СМИ: достижения России при санкциях говорят об ослаблении влиятельности США
СМИ: достижения России при санкциях говорят об ослаблении влиятельности США - РИА Новости, 02.04.2024
СМИ: достижения России при санкциях говорят об ослаблении влиятельности США
Достижения России, несмотря на западные санкции, демонстрируют, что способность США влиять на внешнеполитические процессы через экономику ослабевает, сообщает... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T11:54
2024-04-02T11:54
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Достижения России, несмотря на западные санкции, демонстрируют, что способность США влиять на внешнеполитические процессы через экономику ослабевает, сообщает газета Politico. "В то время как доллар, возможно, еще имеет сегодня международное экономическое превосходство, недавнее улучшение Россией эффективности военных действий, несмотря на западные санкции, доказывает, что США больше не могут нейтрализовать меры, которые им не нравятся, лишь росчерком пера министерства финансов", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что средства, получаемые Россией от продажи энергоресурсов, направляются на поддержку вооруженных сил, которые добились ряда успехов на донецком направлении. По мнению газеты, санкции, которые "раздражают Кремль, но в полном объеме не мешают ему", только снижают вероятность того, что РФ лишится Крыма или новых регионов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240402/maduro-1937232525.html
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Цены на нефть, Россия, США, Москва, Владимир Путин, Politico, Санкции в отношении России, В мире
СМИ: достижения России при санкциях говорят об ослаблении влиятельности США

Politico: достижения России при санкциях говорят об ослаблении влиятельности США

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСпециализированная выставка "Импортозамещение"
Специализированная выставка Импортозамещение - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Достижения России, несмотря на западные санкции, демонстрируют, что способность США влиять на внешнеполитические процессы через экономику ослабевает, сообщает газета Politico.
«
"В то время как доллар, возможно, еще имеет сегодня международное экономическое превосходство, недавнее улучшение Россией эффективности военных действий, несмотря на западные санкции, доказывает, что США больше не могут нейтрализовать меры, которые им не нравятся, лишь росчерком пера министерства финансов", - говорится в сообщении издания.
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Отмечается, что средства, получаемые Россией от продажи энергоресурсов, направляются на поддержку вооруженных сил, которые добились ряда успехов на донецком направлении.
По мнению газеты, санкции, которые "раздражают Кремль, но в полном объеме не мешают ему", только снижают вероятность того, что РФ лишится Крыма или новых регионов.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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Цены на нефтьРоссияСШАМоскваВладимир ПутинPoliticoСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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