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В Брянской области задержали организатора незаконной миграции с Украины - РИА Новости, 02.04.2024
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14:57 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/organizator-1937356779.html
В Брянской области задержали организатора незаконной миграции с Украины
В Брянской области задержали организатора незаконной миграции с Украины - РИА Новости, 02.04.2024
В Брянской области задержали организатора незаконной миграции с Украины
Участник преступной группы, организовавший незаконный въезд мигрантов с Украины в Россию, задержан в Брянской области, возбуждено уголовное дело, сообщили в... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:57
2024-04-02T14:57
происшествия
россия
брянская область
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Участник преступной группы, организовавший незаконный въезд мигрантов с Украины в Россию, задержан в Брянской области, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Брянской области. "УФСБ России по Брянской области во взаимодействии с пограничным управлением ФСБ задержан с поличным гражданин Российской Федерации, причастный к деятельности преступной группы, специализирующейся на организации незаконной миграции", – говорится в сообщении. По данным УФСБ, в январе 2024 года мужчина при содействии неустановленных лиц организовал незаконный въезд из сопредельного государства через брянский участок границы вне пунктов пропуска четырех граждан Украины. Отмечается, что он знал о правилах и порядке пересечения государственной границы РФ и осознавал противоправный характер совершаемых действий. Уточняется, что злоумышленник и иностранцы задержаны совместной оперативной группой УФСБ, пограничного управления ФСБ и УМВД России по Брянской области. "Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК России (организация незаконной миграции - ред.). Ведется следствие", – добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240329/migranty-1936747421.html
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происшествия, россия, брянская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Брянская область, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Специальная военная операция на Украине
В Брянской области задержали организатора незаконной миграции с Украины

Под Брянском задержали организатора незаконного въезда мигрантов с Украины

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Участник преступной группы, организовавший незаконный въезд мигрантов с Украины в Россию, задержан в Брянской области, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.
«
"УФСБ России по Брянской области во взаимодействии с пограничным управлением ФСБ задержан с поличным гражданин Российской Федерации, причастный к деятельности преступной группы, специализирующейся на организации незаконной миграции", – говорится в сообщении.
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По данным УФСБ, в январе 2024 года мужчина при содействии неустановленных лиц организовал незаконный въезд из сопредельного государства через брянский участок границы вне пунктов пропуска четырех граждан Украины. Отмечается, что он знал о правилах и порядке пересечения государственной границы РФ и осознавал противоправный характер совершаемых действий.
Уточняется, что злоумышленник и иностранцы задержаны совместной оперативной группой УФСБ, пограничного управления ФСБ и УМВД России по Брянской области.
«
"Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК России (организация незаконной миграции - ред.). Ведется следствие", – добавили в пресс-службе.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияБрянская областьУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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