https://ria.ru/20240402/opasnost-1937269351.html
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности - РИА Новости, 02.04.2024
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности отменен в Липецкой области спустя 30 минут после объявления, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T10:11
2024-04-02T10:11
2024-04-02T10:14
липецкая область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156209/20/1562092006_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_fab0d860a5cf524055e9924404d18472.jpg
ВОРОНЕЖ, 2 апр - РИА Новости. Режим воздушной опасности отменен в Липецкой области спустя 30 минут после объявления, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.Режим воздушной опасности был введен в Липецкой области во вторник, в 9.42 из-за БПЛА, замеченных неподалеку от границ региона."Отбой воздушной опасности", - написал Артамонов.
https://ria.ru/20240329/obstrel-1936707743.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156209/20/1562092006_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_d26f9b22e4c798f1f42f72dcf2817324.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, безопасность
Липецкая область, Безопасность
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности, введенный из-за дрона