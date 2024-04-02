https://ria.ru/20240402/opasnost-1937269351.html

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности - РИА Новости, 02.04.2024

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

Режим воздушной опасности отменен в Липецкой области спустя 30 минут после объявления, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T10:11

2024-04-02T10:11

2024-04-02T10:14

липецкая область

безопасность

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ВОРОНЕЖ, 2 апр - РИА Новости. Режим воздушной опасности отменен в Липецкой области спустя 30 минут после объявления, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.Режим воздушной опасности был введен в Липецкой области во вторник, в 9.42 из-за БПЛА, замеченных неподалеку от границ региона."Отбой воздушной опасности", - написал Артамонов.

https://ria.ru/20240329/obstrel-1936707743.html

липецкая область

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Варвара Скокшина

липецкая область, безопасность