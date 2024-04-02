https://ria.ru/20240402/obychai-1915598141.html

Новый, 2024-й — год Дракона: как встретить, что надеть, приметы и обычаи

Как встретить Новый год Дракона 2024: что приготовить, как украсить дом

Новый, 2024-й — год Дракона: как встретить, что надеть, приметы и обычаи

В наступающем 2024 году Черный Водяной Кролик уступит место следующему символу китайского календаря — Зеленому Деревянному Дракону. Несмотря на то что это... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T18:31

2024-04-02T18:31

2024-04-02T18:38

новый год

общество

россия

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915624125_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_906c1926566a0dee84a383122f3503a2.jpg

В наступающем 2024 году Черный Водяной Кролик уступит место следующему символу китайского календаря — Зеленому Деревянному Дракону. Несмотря на то что это мифическое существо, в восточной культуре он наделен конкретным характером и предпочтениями. Как правильно встречать новогоднюю ночь, что лучше всего надеть и нужно подать к столу, а также какие приметы и обычаи связаны с новым, 2024 годом, — в материале РИА Новости.Как встретить Новый год Дракона — 2024Каждый год в китайской культуре имеет конкретного животного-покровителя, которое находится под влиянием определенного цвета и одной из пяти стихий: огня, воды, земли, дерева или металла. Символом уходящего 2023 года был Черный Водяной Кролик, а в 2024-м им станет Зеленый Деревянный Дракон.Считается, что это мифическое существо является вестником перемен, он амбициозный, своенравный, могучий и яркий зверь, который покровительствует смелым людям, желающим изменить свою жизнь. Буйный нрав дракона сглаживается влиянием зеленого цвета и дерева, поэтому хозяин грядущего года ценит не только громкое веселье, но и стабильность, гармонию и созидание.В китайской культуре считается, что каждый Новый год следует встречать в соответствии с характером его покровителя. Это принесет удачу и подарит защиту от несчастий на все 12 месяцев.В чем и в каких цветах отмечать праздникДракон — любитель ярких цветов, качественных тканей и блестящих аксессуаров. Чтобы задобрить своенравного зверя, следует подобрать наряд, даже если праздник планируется провести дома, в кругу семьи. Из общих рекомендаций следует выделить красный и зеленый цвета, а из тканей — атлас, шелк, парчу или более простые, но натуральные материалы, например лен, шерсть и хлопок. Небольшое присутствие синтетики не повлияет на настроение Дракона, но лучше постараться ее избегать.ЖенщинамДракон — это не только могущество и сила, но и элегантность. Женщинам можно обратить внимание на облегающие платья в пол, дополненные массивными золотыми аксессуарами. В отношении цвета лучше отдать предпочтение алым и зеленым оттенкам, пастельные варианты придется исключить. Если по какой-то причине яркость в наряде не нравится, то можно разнообразить образ фасонами — совместить блузу с декоративными элементами и юбку, выбрать нетривиальный брючный костюм и т. д.Также не запрещается следовать своему личному комфорту — можно выбирать то, в чем удобно будет провести новогоднюю ночь, но при этом дополнить образ интересными выделяющимися украшениями, аксессуарами, сделать яркий вечерний макияж и прическу.МужчинамЛучше отказаться от простых повседневных футболок и джинсов. Мужчинам стоит позаботиться о торжественном образе — классический костюм или простое сочетание брюк и рубашки. Подходящими цветами будут оттенки бордового или темно-зеленого. При этом необязательно все выдерживать в единой цветовой гамме — пусть рубашка будет красной, а брюки зелеными или наоборот.Если найти подходящий яркий костюм не удалось, то более привычные серые, коричневые и темные оттенки можно разбавить ярким галстуком, бабочкой или запонками.Что можно и нельзя готовить на новогодний столВ Китае Дракон считается самым большим гурманом из всех символов. Помимо того, что он любит изысканные и сложные блюда, они должны быть приготовлены из свежих, натуральных продуктов, без использования полуфабрикатов и консервов. Даже если захочется подать к столу простые котлеты — не стоит покупать готовый фарш, лучше его сделать из свежего мяса самостоятельно.Конкретных блюд, которые стоит готовить на новогодний стол, нет. Можно выбрать самое любимое, но важно, чтобы было разнообразие и изобилие. Главным продуктом обязательно является мясо, причем любое и в любом виде — жареное, запеченное, вареное и т. д. В качестве гарнира отлично подойдут свежие и приготовленные овощи. Сладкое не запрещено, даже наоборот, Дракон считается сладкоежкой, поэтому в новогоднюю ночь можно к финалу застолья подать любимый десерт.Задобрить Зеленого Дракона можно и острыми блюдами. Рекомендуется приготовить что-то пряное из китайской кухни или просто подать острый соус к готовому мясу.Как украсить дом и что принесет удачуКак в отношении одежды, так и в отношении декора лучше всего обращаться к ярким цветам, блестящим декоративным элементам. Отлично подойдут разнообразная мишура, гирлянды, китайские фонарики и т. д. Из цветов лучше всего комбинировать красные, зеленые и золотые оттенки. Обязательно в соответствии с общим декором стоит позаботиться и о праздничном текстиле. Скатерти, декоративные наволочки, салфетки из ткани и, возможно, даже шторы. Считается, что Дракону точно понравится такой основательный подход к встрече его года. Из декоративных элементов должны присутствовать:Изделия из дерева. В наступающем году этот материал — неотъемлемая часть. Дерево, согласно китайской культуре, символ познаний, творчества, исследования и роста. В качестве декора можно приобрести деревянную посуду для сервировки, статуэтки, елочные игрушки или что-то совсем необычное: например, деревянный горшок с цветком или набором для выращивания. Очень символично в новом году попробовать вырастить "огненное дерево" — делоникс.Изображение символа года. Чем больше декора в виде или с изображением дракона — тем лучше. Это могут быть отдельные статуэтки, посуда с рисунком, салфетки, подсвечники и многое другое. Такой декор можно использовать и впоследствии весь год, считается, что это привлечет удачу.Освещение. Девиз года Дракона — мало света не бывает. Множество гирлянд, отдельных лампочек, свечей — все это будет более чем уместно в грядущую новогоднюю ночь.Что подарить близкимЕсли хочется подарить что-то символичное, то лучше обратить внимание на:В целом в новогоднюю ночь можно дарить любые подарки, исключая те, которые могут разозлить Дракона и навлечь неудачу как на дарящего, так и на принимающего. К таким вещам относятся:Где лучше встретить Новый, 2024 годНесмотря на то что Дракон — это шумное и любящее внимание существо, он при этом ценит крепкие семейные и дружеские отношения. Поэтому лучше всего собраться в большой компании из друзей и родных, чем проводить праздник с незнакомыми людьми. Любовь Дракона к свободе можно уважить, если провести новогоднюю ночь за городом, в съемном коттедже или гостиничном комплексе. Тем не менее не запрещается праздновать дома или в ресторане, главное, чтобы никто в эту ночь не грустил.Приметы, обычаи и советы на год ДраконаСогласно обычаям, к Новому году важно правильно подготовиться, чтобы праздник прошел хорошо и весь год был удачным:С проведением самого праздника также связано несколько примет:

https://ria.ru/20230104/kyshbabay-1841349489.html

https://ria.ru/20231128/kareliya-1912134699.html

https://ria.ru/20221209/traditsii-1837554097.html

https://ria.ru/20231205/vystavka-1913948366.html

https://ria.ru/20231127/vkontakte-1912118501.html

https://ria.ru/20231109/kuba-1908385208.html

https://ria.ru/20231109/puteshestviya-1908235191.html

https://ria.ru/20231020/podmoskove-1903900759.html

https://ria.ru/20231129/kaliningrad-1912345246.html

https://ria.ru/20230122/buddisty-1846533104.html

https://ria.ru/20231119/prazdnik-1910355679.html

https://ria.ru/20231104/sochi-1907148219.html

https://ria.ru/20231120/prazdniki-1910504652.html

https://ria.ru/20231206/kavkaz-1914118654.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новый год, общество, россия, китай