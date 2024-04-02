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ВСУ обстреляли Горловку натовскими кассетными снарядами

ВСУ обстреляли Горловку натовскими кассетными снарядами - РИА Новости, 02.04.2024

ВСУ обстреляли Горловку натовскими кассетными снарядами

Украинские войска в 15.40 выпустили четыре кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T16:19

2024-04-02T16:19

2024-04-02T16:19

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происшествия

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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Украинские войска в 15.40 выпустили четыре кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, с 6.20 до 12.00 ВСУ подвергали обстрелу Киевский и Петровский районы Донецка, выпустив по городу в общей сложности семь снарядов из "натовской" артиллерии. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231106/donetsk-1907704826.html

https://ria.ru/20230916/donetsk-1896680151.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

горловка, украина, сша, сцкк, вооруженные силы украины, нато, происшествия