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Патрушев обвинил НАТО в эпидемии рака на территории бывшей Югославии
Патрушев обвинил НАТО в эпидемии рака на территории бывшей Югославии - РИА Новости, 02.04.2024
Патрушев обвинил НАТО в эпидемии рака на территории бывшей Югославии
Примененные НАТО в Югославии снаряды с обедненным ураном вызвали многократный рост случав рака, от которого мирное население гибнет и спустя четверть века после РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T00:32
2024-04-02T00:32
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Примененные НАТО в Югославии снаряды с обедненным ураном вызвали многократный рост случав рака, от которого мирное население гибнет и спустя четверть века после натовской агрессии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Годовщина образования НАТО практически совпала с 25-летием масштабных бомбардировок Югославии, когда под прикрытием лозунга "защиты прав человека и демократии" авиация Североатлантического альянса беспощадно расправлялась с безоружными людьми. В результате бомбардировок погибли свыше 2,5 тысячи человек, ранения получили более 12 тысяч мирных жителей. Точное число погибших в ходе операции до сих пор точно не установлено", - сказал Патрушев в интервью "Аргументам и фактам" в связи с 75-летием создания НАТО. "Применение боеприпасов с обедненным ураном привело к загрязнению почвы и многократному росту онкологических заболеваний у населения, что продолжает убивать людей и спустя четверть века после натовской агрессии", - подчеркнул Патрушев. Как подчеркивают специалисты, высказывающиеся на Западе утверждения, что обедненный уран в натовских снарядах якобы безопасен и малорадиоактивен, являются дезинформацией. НАТО использует обедненный уран в сердечниках бронебойных снарядов разного калибра. Их сердечники изготавливаются из так называемого рециклированного обедненного урана, получаемого в ядерной промышленности. За счет техногенных изотопов он более радиоактивен, чем обедненный уран из природного урана. При попадании такого снаряда в цель образуется большое количество радиоактивной и токсичной пыли окислов урана. К примеру, по оценкам специалистов, 120-миллиметровый натовский снаряд образует почти один килограмм токсичной радиоактивной пыли. Такая пыль, попадая в организмы людей, приводит к их внутреннему облучению крайне опасными альфа-частицами. Не попавшие в цель снаряды лежат в земле, где их сердечники подвергаются коррозии, выделяя опасные соединения в подземные воды. В свое время эксперты ООН, взяв необходимые пробы, обнаружили загрязнение обеденного урана в сердечниках натовских снарядов, примененных в Югославии, трансурановыми химическим элементами - плутонием и другими. Их изотопы обладают высокой и особо высокой радиотоксичностью - свойством вызывать патологические изменения при попадании в организм, в том числе провоцировать рак. На территориях, где применялись снаряды с обедненным ураном, наблюдаются массовые заболевания среди военнослужащих и мирного населения, снижающие продолжительность их жизни.
https://ria.ru/20240327/uran-1936077200.html
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в мире, космос - риа наука, югославия, россия, николай патрушев, нато, оон
В мире, Космос - РИА Наука, Югославия, Россия, Николай Патрушев, НАТО, ООН, В мире
Патрушев обвинил НАТО в эпидемии рака на территории бывшей Югославии
Патрушев: примененные НАТО в Югославии снаряды с ураном вызвали рост случав рака
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости.
Примененные НАТО в Югославии снаряды с обедненным ураном вызвали многократный рост случав рака, от которого мирное население гибнет и спустя четверть века после натовской агрессии, заявил
секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«
"Годовщина образования НАТО практически совпала с 25-летием масштабных бомбардировок Югославии, когда под прикрытием лозунга "защиты прав человека и демократии" авиация Североатлантического альянса беспощадно расправлялась с безоружными людьми. В результате бомбардировок погибли свыше 2,5 тысячи человек, ранения получили более 12 тысяч мирных жителей. Точное число погибших в ходе операции до сих пор точно не установлено", - сказал Патрушев в интервью "Аргументам и фактам" в связи с 75-летием создания НАТО.
"Применение боеприпасов с обедненным ураном привело к загрязнению почвы и многократному росту онкологических заболеваний у населения, что продолжает убивать людей и спустя четверть века после натовской агрессии", - подчеркнул Патрушев.
Как подчеркивают специалисты, высказывающиеся на Западе утверждения, что обедненный уран в натовских снарядах якобы безопасен и малорадиоактивен, являются дезинформацией.
НАТО использует обедненный уран в сердечниках бронебойных снарядов разного калибра. Их сердечники изготавливаются из так называемого рециклированного обедненного урана, получаемого в ядерной промышленности. За счет техногенных изотопов он более радиоактивен, чем обедненный уран из природного урана. При попадании такого снаряда в цель образуется большое количество радиоактивной и токсичной пыли окислов урана.
К примеру, по оценкам специалистов, 120-миллиметровый натовский снаряд образует почти один килограмм токсичной радиоактивной пыли. Такая пыль, попадая в организмы людей, приводит к их внутреннему облучению крайне опасными альфа-частицами. Не попавшие в цель снаряды лежат в земле, где их сердечники подвергаются коррозии, выделяя опасные соединения в подземные воды.
В свое время эксперты ООН
, взяв необходимые пробы, обнаружили загрязнение обеденного урана в сердечниках натовских снарядов, примененных в Югославии, трансурановыми химическим элементами - плутонием и другими. Их изотопы обладают высокой и особо высокой радиотоксичностью - свойством вызывать патологические изменения при попадании в организм, в том числе провоцировать рак.
На территориях, где применялись снаряды с обедненным ураном, наблюдаются массовые заболевания среди военнослужащих и мирного населения, снижающие продолжительность их жизни.