https://ria.ru/20240402/mikrozaymy-1937388482.html
Свыше 200 микрозаймов получили предприниматели в Хакасии по нацпроекту
Свыше 200 микрозаймов получили предприниматели в Хакасии по нацпроекту - РИА Новости, 02.04.2024
Свыше 200 микрозаймов получили предприниматели в Хакасии по нацпроекту
За два года Республиканский фонд – МКК Хакасии выдал более 200 микрозаймов предпринимателям на сумму около 350 миллионов рублей благодаря нацпроекту "Малое и... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T17:30
2024-04-02T17:30
2024-04-02T17:30
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. За два года Республиканский фонд – МКК Хакасии выдал более 200 микрозаймов предпринимателям на сумму около 350 миллионов рублей благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба регионального правительства. Среди получателей микрозаймов представители различных сфер бизнеса. Активно получают займы и представители сельского хозяйства. Кроме того, предпринимателям сферы транспортных услуг в прошлом году предоставили 14 миллионов рублей (восемь микрозаймов). При этом в позапрошлом году заявок вообще не было. Также благодаря господдержке фонда развитие получили сферы общественного питания, гостиничного бизнеса и других видов услуг. "Данные статистики подчеркивают последовательные усилия Республиканского фонда по стимулированию экономического роста и развития предпринимательства в Хакасии. Мы продолжаем работать над улучшением доступа к льготным финансовым ресурсам предпринимателей как городов, так и сельской местности, расширяя возможности для роста и инноваций на территории всего нашего региона", - цитирует пресс-служба заместителя директора Республиканского фонда – МКК Хакасии Анну Володину. Между тем, среди самозанятых наблюдается снижение суммы полученных средств, но при этом число заемщиков выросло с пяти до восьми. А самый значительный результат показали начинающие предприниматели (действующие менее 1 года), которые в 2023 году удвоили количество и сумму займов по сравнению с 2022 годом (девять займов на 6,65 миллиона рублей и 13 займов на 12,6 миллиона рублей соответственно).
https://ria.ru/20240205/khakasiya-1925486480.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , бизнес, республика хакасия, нацпроекты
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Бизнес, Республика Хакасия, Нацпроекты
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. За два года Республиканский фонд – МКК Хакасии выдал более 200 микрозаймов предпринимателям на сумму около 350 миллионов рублей благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Среди получателей микрозаймов представители различных сфер бизнеса. Активно получают займы и представители сельского хозяйства.
Кроме того, предпринимателям сферы транспортных услуг в прошлом году предоставили 14 миллионов рублей (восемь микрозаймов). При этом в позапрошлом году заявок вообще не было.
Также благодаря господдержке фонда развитие получили сферы общественного питания, гостиничного бизнеса и других видов услуг.
"Данные статистики подчеркивают последовательные усилия Республиканского фонда по стимулированию экономического роста и развития предпринимательства в Хакасии. Мы продолжаем работать над улучшением доступа к льготным финансовым ресурсам предпринимателей как городов, так и сельской местности, расширяя возможности для роста и инноваций на территории всего нашего региона", - цитирует пресс-служба заместителя директора Республиканского фонда – МКК Хакасии
Анну Володину.
Между тем, среди самозанятых наблюдается снижение суммы полученных средств, но при этом число заемщиков выросло с пяти до восьми. А самый значительный результат показали начинающие предприниматели (действующие менее 1 года), которые в 2023 году удвоили количество и сумму займов по сравнению с 2022 годом (девять займов на 6,65 миллиона рублей и 13 займов на 12,6 миллиона рублей соответственно).