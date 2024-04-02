https://ria.ru/20240402/mikrozaymy-1937388482.html

Свыше 200 микрозаймов получили предприниматели в Хакасии по нацпроекту

Свыше 200 микрозаймов получили предприниматели в Хакасии по нацпроекту - РИА Новости, 02.04.2024

Свыше 200 микрозаймов получили предприниматели в Хакасии по нацпроекту

За два года Республиканский фонд – МКК Хакасии выдал более 200 микрозаймов предпринимателям на сумму около 350 миллионов рублей благодаря нацпроекту "Малое и... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T17:30

2024-04-02T17:30

2024-04-02T17:30

твой бизнес

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

бизнес

республика хакасия

нацпроекты

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934018868_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_44fd9a7ac09dcdc24ca26a4a1373a77b.jpg

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. За два года Республиканский фонд – МКК Хакасии выдал более 200 микрозаймов предпринимателям на сумму около 350 миллионов рублей благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба регионального правительства. Среди получателей микрозаймов представители различных сфер бизнеса. Активно получают займы и представители сельского хозяйства. Кроме того, предпринимателям сферы транспортных услуг в прошлом году предоставили 14 миллионов рублей (восемь микрозаймов). При этом в позапрошлом году заявок вообще не было. Также благодаря господдержке фонда развитие получили сферы общественного питания, гостиничного бизнеса и других видов услуг. "Данные статистики подчеркивают последовательные усилия Республиканского фонда по стимулированию экономического роста и развития предпринимательства в Хакасии. Мы продолжаем работать над улучшением доступа к льготным финансовым ресурсам предпринимателей как городов, так и сельской местности, расширяя возможности для роста и инноваций на территории всего нашего региона", - цитирует пресс-служба заместителя директора Республиканского фонда – МКК Хакасии Анну Володину. Между тем, среди самозанятых наблюдается снижение суммы полученных средств, но при этом число заемщиков выросло с пяти до восьми. А самый значительный результат показали начинающие предприниматели (действующие менее 1 года), которые в 2023 году удвоили количество и сумму займов по сравнению с 2022 годом (девять займов на 6,65 миллиона рублей и 13 займов на 12,6 миллиона рублей соответственно).

https://ria.ru/20240205/khakasiya-1925486480.html

республика хакасия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , бизнес, республика хакасия, нацпроекты