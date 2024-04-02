https://ria.ru/20240402/izvinenie-1937462464.html

Президент Израиля извинился за гибель сотрудников НКО в Газе

Президент Израиля извинился за гибель сотрудников НКО в Газе - РИА Новости, 02.04.2024

Президент Израиля извинился за гибель сотрудников НКО в Газе

Президент Израиля Ицхак Герцог в разговоре с основателем НКО "Всемирная центральная кухня" Хосе Андресом принес извинения в связи с гибелью её сотрудников в... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T23:53

2024-04-02T23:53

2024-04-02T23:55

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог в разговоре с основателем НКО "Всемирная центральная кухня" Хосе Андресом принес извинения в связи с гибелью её сотрудников в Газе, следует из заявления офиса президента в социальной сети X. "Президент Ицхак Герцог инициировал телефонный разговор с основателем "Всемирной центральной кухни" Хосе Андресом. Президент Герцог выразил глубокую скорбь и принес искренние извинения в связи с трагической гибелью сотрудников НКО в секторе Газа прошлой ночью и выразил соболезнования их семья и близким", - говорится в заявлении офиса президента.Отмечается, Герцог подтвердил приверженность Израиля к обеспечению "тщательного расследования трагедии". Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что сотрудники организации "Всемирная центральная кухня", среди которых есть граждане Польши, Австралии и Великобритании, погибли в Газе при ударе израильской армии. По данным СМИ, иностранные граждане были атакованы израильским беспилотником в населённом пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они передвигались в автомобиле. Помимо иностранных граждан погиб водитель-палестинец. Пресс-служба ЦАХАЛ заявила о проведении проверки в связи с происшествием. "Всемирная центральная кухня" была основана шеф-поваром и ресторатором Хосе Андресом в 2010 году в качестве гуманитарного проекта, обеспечивающим питанием людей, оказавшихся в эпицентре природных или других катаклизмов. Первой миссией "кухни" стало оказание помощи пострадавшим при землетрясении на Гаити, впоследствии организация помогала жертвам ураганов и пожаров в США, устраивала полевые кухни во время пандемии коронавируса, оказывала помощь беженцам на польско-украинской границе, обеспечивала питанием жителей Газы.

https://ria.ru/20240402/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240402/sektor_gaza-1937237367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, польша, австралия, ицхак герцог, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году