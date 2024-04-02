Президент Израиля извинился за гибель сотрудников НКО в Газе
Глава Израиля извинился за гибель сотрудников НКО "Всемирная центральная кухня"
© РИА НовостиВзрыв после израильской бомбежки
© РИА Новости
Взрыв после израильской бомбежки. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог в разговоре с основателем НКО "Всемирная центральная кухня" Хосе Андресом принес извинения в связи с гибелью её сотрудников в Газе, следует из заявления офиса президента в социальной сети X.
"Президент Ицхак Герцог инициировал телефонный разговор с основателем "Всемирной центральной кухни" Хосе Андресом. Президент Герцог выразил глубокую скорбь и принес искренние извинения в связи с трагической гибелью сотрудников НКО в секторе Газа прошлой ночью и выразил соболезнования их семья и близким", - говорится в заявлении офиса президента.
Отмечается, Герцог подтвердил приверженность Израиля к обеспечению "тщательного расследования трагедии".
Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что сотрудники организации "Всемирная центральная кухня", среди которых есть граждане Польши, Австралии и Великобритании, погибли в Газе при ударе израильской армии. По данным СМИ, иностранные граждане были атакованы израильским беспилотником в населённом пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они передвигались в автомобиле. Помимо иностранных граждан погиб водитель-палестинец. Пресс-служба ЦАХАЛ заявила о проведении проверки в связи с происшествием.
"Всемирная центральная кухня" была основана шеф-поваром и ресторатором Хосе Андресом в 2010 году в качестве гуманитарного проекта, обеспечивающим питанием людей, оказавшихся в эпицентре природных или других катаклизмов. Первой миссией "кухни" стало оказание помощи пострадавшим при землетрясении на Гаити, впоследствии организация помогала жертвам ураганов и пожаров в США, устраивала полевые кухни во время пандемии коронавируса, оказывала помощь беженцам на польско-украинской границе, обеспечивала питанием жителей Газы.