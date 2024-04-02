Рейтинг@Mail.ru
Президент Израиля извинился за гибель сотрудников НКО в Газе - РИА Новости, 02.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:53 02.04.2024 (обновлено: 23:55 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/izvinenie-1937462464.html
Президент Израиля извинился за гибель сотрудников НКО в Газе
Президент Израиля извинился за гибель сотрудников НКО в Газе - РИА Новости, 02.04.2024
Президент Израиля извинился за гибель сотрудников НКО в Газе
Президент Израиля Ицхак Герцог в разговоре с основателем НКО "Всемирная центральная кухня" Хосе Андресом принес извинения в связи с гибелью её сотрудников в... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T23:53
2024-04-02T23:55
в мире
израиль
польша
австралия
ицхак герцог
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/03/1925241349_6:0:2548:1430_1920x0_80_0_0_80004ed74580adc14e447fbac43e3c2d.png
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог в разговоре с основателем НКО "Всемирная центральная кухня" Хосе Андресом принес извинения в связи с гибелью её сотрудников в Газе, следует из заявления офиса президента в социальной сети X. "Президент Ицхак Герцог инициировал телефонный разговор с основателем "Всемирной центральной кухни" Хосе Андресом. Президент Герцог выразил глубокую скорбь и принес искренние извинения в связи с трагической гибелью сотрудников НКО в секторе Газа прошлой ночью и выразил соболезнования их семья и близким", - говорится в заявлении офиса президента.Отмечается, Герцог подтвердил приверженность Израиля к обеспечению "тщательного расследования трагедии". Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что сотрудники организации "Всемирная центральная кухня", среди которых есть граждане Польши, Австралии и Великобритании, погибли в Газе при ударе израильской армии. По данным СМИ, иностранные граждане были атакованы израильским беспилотником в населённом пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они передвигались в автомобиле. Помимо иностранных граждан погиб водитель-палестинец. Пресс-служба ЦАХАЛ заявила о проведении проверки в связи с происшествием. "Всемирная центральная кухня" была основана шеф-поваром и ресторатором Хосе Андресом в 2010 году в качестве гуманитарного проекта, обеспечивающим питанием людей, оказавшихся в эпицентре природных или других катаклизмов. Первой миссией "кухни" стало оказание помощи пострадавшим при землетрясении на Гаити, впоследствии организация помогала жертвам ураганов и пожаров в США, устраивала полевые кухни во время пандемии коронавируса, оказывала помощь беженцам на польско-украинской границе, обеспечивала питанием жителей Газы.
https://ria.ru/20240402/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240402/sektor_gaza-1937237367.html
израиль
польша
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/03/1925241349_324:0:2231:1430_1920x0_80_0_0_23318d1c90b2b2c8aa26d0c15dee7425.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, польша, австралия, ицхак герцог, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Польша, Австралия, Ицхак Герцог, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Президент Израиля извинился за гибель сотрудников НКО в Газе

Глава Израиля извинился за гибель сотрудников НКО "Всемирная центральная кухня"

© РИА НовостиВзрыв после израильской бомбежки
Взрыв после израильской бомбежки
© РИА Новости
Взрыв после израильской бомбежки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог в разговоре с основателем НКО "Всемирная центральная кухня" Хосе Андресом принес извинения в связи с гибелью её сотрудников в Газе, следует из заявления офиса президента в социальной сети X.
"Президент Ицхак Герцог инициировал телефонный разговор с основателем "Всемирной центральной кухни" Хосе Андресом. Президент Герцог выразил глубокую скорбь и принес искренние извинения в связи с трагической гибелью сотрудников НКО в секторе Газа прошлой ночью и выразил соболезнования их семья и близким", - говорится в заявлении офиса президента.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Отмечается, Герцог подтвердил приверженность Израиля к обеспечению "тщательного расследования трагедии".
Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что сотрудники организации "Всемирная центральная кухня", среди которых есть граждане Польши, Австралии и Великобритании, погибли в Газе при ударе израильской армии. По данным СМИ, иностранные граждане были атакованы израильским беспилотником в населённом пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они передвигались в автомобиле. Помимо иностранных граждан погиб водитель-палестинец. Пресс-служба ЦАХАЛ заявила о проведении проверки в связи с происшествием.
"Всемирная центральная кухня" была основана шеф-поваром и ресторатором Хосе Андресом в 2010 году в качестве гуманитарного проекта, обеспечивающим питанием людей, оказавшихся в эпицентре природных или других катаклизмов. Первой миссией "кухни" стало оказание помощи пострадавшим при землетрясении на Гаити, впоследствии организация помогала жертвам ураганов и пожаров в США, устраивала полевые кухни во время пандемии коронавируса, оказывала помощь беженцам на польско-украинской границе, обеспечивала питанием жителей Газы.
Дым над Газой после израильского авиаудара - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Белый дом обеспокоился гибелью сотрудников НКО в результате обстрела в Газе
Вчера, 06:50
 
В миреИзраильПольшаАвстралияИцхак ГерцогОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала