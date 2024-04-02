https://ria.ru/20240402/golaya_vecherinka-1937230232.html

Советник Шойгу назвал "голую вечеринку" актом ментальной агрессии

Советник Шойгу назвал "голую вечеринку" актом ментальной агрессии - РИА Новости, 02.04.2024

Советник Шойгу назвал "голую вечеринку" актом ментальной агрессии

"Голая вечеринка", прошедшая в конце прошлого года в московском клубе, была одним из примеров ментальной агрессии против России, такие инструменты агрессии... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T03:41

2024-04-02T03:41

2024-04-02T05:51

андрей ильницкий

нато

принстонский университет

сша

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. "Голая вечеринка", прошедшая в конце прошлого года в московском клубе, была одним из примеров ментальной агрессии против России, такие инструменты агрессии разрабатывают США и НАТО, пишет в журнале "Арсенал Отечества" советник министра обороны Андрей Ильницкий в концептуальной статье, посвященной инструментам ментальной войны Соединенных Штатов.По словам Ильницкого, США в качестве инструмента ментальной войны используют внедрение в общество атакуемой страны идеологических платформ деградации и безответственности. Такой подход, в частности, предполагает стирание национальной истории и культуры, деидеологизацию общества, доминирование меньшинств, имитацию легитимной власти.В качестве примера таких инструментов воздействия советник министра обороны привел "голую вечеринку"."Эти технологии деградации заходят и к нам. Нашумевшая в декабре 2023 года "голая вечеринка" является актом ментальной агрессии, направленной на раскол и разложение российского общества и молодежи, прежде всего. Это вовсе не случайность, а элемент технологии разрушения государства и русского мира через деградацию элит", — отметил в этой связи советник главы военного ведомства.Ильницкий подчеркнул, что сегодня характер и содержание военных действий меняются радикально, захват и поражение ментальной сферы противника становятся важнее контроля над территорией.При этом, по словам советника, военные специалисты США и НАТО фактически начали формирование ментального театра военных действий, происходит переход от информационного к когнитивно-ментальному доминированию как определяющему фактору итоговой стратегической победы над противником.Он добавил, что новые технологии когнитивно-ментального доминирования разрабатываются в Гарвардском и Принстонском университетах, командовании по гражданским делам и психологическим операциям армии США, Центре инноваций НАТО, Объединенном центре боевых действий в области информационных операций минобороны Соединенных Штатов.В конце 2023 года в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Вечеринка вызвала негативный резонанс в обществе.

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https://ria.ru/20240227/privetstvie-1929837236.html

https://ria.ru/20240303/vecherinka-1930847019.html

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андрей ильницкий, нато, принстонский университет, сша, россия