https://ria.ru/20240402/golaya_vecherinka-1937230232.html
Советник Шойгу назвал "голую вечеринку" актом ментальной агрессии
Советник Шойгу назвал "голую вечеринку" актом ментальной агрессии - РИА Новости, 02.04.2024
Советник Шойгу назвал "голую вечеринку" актом ментальной агрессии
"Голая вечеринка", прошедшая в конце прошлого года в московском клубе, была одним из примеров ментальной агрессии против России, такие инструменты агрессии... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T03:41
2024-04-02T03:41
2024-04-02T05:51
андрей ильницкий
нато
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. "Голая вечеринка", прошедшая в конце прошлого года в московском клубе, была одним из примеров ментальной агрессии против России, такие инструменты агрессии разрабатывают США и НАТО, пишет в журнале "Арсенал Отечества" советник министра обороны Андрей Ильницкий в концептуальной статье, посвященной инструментам ментальной войны Соединенных Штатов.По словам Ильницкого, США в качестве инструмента ментальной войны используют внедрение в общество атакуемой страны идеологических платформ деградации и безответственности. Такой подход, в частности, предполагает стирание национальной истории и культуры, деидеологизацию общества, доминирование меньшинств, имитацию легитимной власти.В качестве примера таких инструментов воздействия советник министра обороны привел "голую вечеринку"."Эти технологии деградации заходят и к нам. Нашумевшая в декабре 2023 года "голая вечеринка" является актом ментальной агрессии, направленной на раскол и разложение российского общества и молодежи, прежде всего. Это вовсе не случайность, а элемент технологии разрушения государства и русского мира через деградацию элит", — отметил в этой связи советник главы военного ведомства.Ильницкий подчеркнул, что сегодня характер и содержание военных действий меняются радикально, захват и поражение ментальной сферы противника становятся важнее контроля над территорией.При этом, по словам советника, военные специалисты США и НАТО фактически начали формирование ментального театра военных действий, происходит переход от информационного к когнитивно-ментальному доминированию как определяющему фактору итоговой стратегической победы над противником.Он добавил, что новые технологии когнитивно-ментального доминирования разрабатываются в Гарвардском и Принстонском университетах, командовании по гражданским делам и психологическим операциям армии США, Центре инноваций НАТО, Объединенном центре боевых действий в области информационных операций минобороны Соединенных Штатов.В конце 2023 года в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Вечеринка вызвала негативный резонанс в обществе.
https://ria.ru/20240311/kirkorov-1932233874.html
https://ria.ru/20240305/klub-1931325029.html
https://ria.ru/20240227/privetstvie-1929837236.html
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андрей ильницкий, нато, принстонский университет, сша, россия
Андрей Ильницкий, НАТО, Принстонский университет, США, Россия
Советник Шойгу назвал "голую вечеринку" актом ментальной агрессии
Советник Шойгу назвал "голую вечеринку" актом ментальной агрессии против России
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости.
"Голая вечеринка", прошедшая в конце прошлого года в московском клубе, была одним из примеров ментальной агрессии против России, такие инструменты агрессии разрабатывают США и НАТО, пишет в журнале "Арсенал Отечества" советник министра обороны Андрей Ильницкий в концептуальной статье
, посвященной инструментам ментальной войны Соединенных Штатов.
По словам Ильницкого, США в качестве инструмента ментальной войны используют внедрение в общество атакуемой страны идеологических платформ деградации и безответственности. Такой подход, в частности, предполагает стирание национальной истории и культуры, деидеологизацию общества, доминирование меньшинств, имитацию легитимной власти.
В качестве примера таких инструментов воздействия советник министра обороны привел "голую вечеринку".
"Эти технологии деградации заходят и к нам. Нашумевшая в декабре 2023 года "голая вечеринка" является актом ментальной агрессии, направленной на раскол и разложение российского общества и молодежи, прежде всего. Это вовсе не случайность, а элемент технологии разрушения государства и русского мира через деградацию элит", — отметил в этой связи советник главы военного ведомства.
Ильницкий подчеркнул, что сегодня характер и содержание военных действий меняются радикально, захват и поражение ментальной сферы противника становятся важнее контроля над территорией.
При этом, по словам советника, военные специалисты США и НАТО фактически начали формирование ментального театра военных действий, происходит переход от информационного к когнитивно-ментальному доминированию как определяющему фактору итоговой стратегической победы над противником.
Он добавил, что новые технологии когнитивно-ментального доминирования разрабатываются в Гарвардском и Принстонском университетах
, командовании по гражданским делам и психологическим операциям армии США, Центре инноваций НАТО, Объединенном центре боевых действий в области информационных операций минобороны Соединенных Штатов.
В конце 2023 года в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Вечеринка вызвала негативный резонанс в обществе.