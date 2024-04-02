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Польские фермеры возобновили блокировку грузовиков на границе с Украиной - РИА Новости, 02.04.2024
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13:16 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/fermery-1937325158.html
Польские фермеры возобновили блокировку грузовиков на границе с Украиной
Польские фермеры возобновили блокировку грузовиков на границе с Украиной - РИА Новости, 02.04.2024
Польские фермеры возобновили блокировку грузовиков на границе с Украиной
Польские фермеры возобновили блокирование движения грузовиков через пункт пропуска "Угринов - Долгобычев" на украинско-польской границе, сообщили в... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T13:16
2024-04-02T13:16
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Польские фермеры возобновили блокирование движения грузовиков через пункт пропуска "Угринов - Долгобычев" на украинско-польской границе, сообщили в госпогранслужбе Украины. Накануне представитель украинской погранслужбы Андрей Демченко предупредил, что польские фермеры могут во вторник возобновить транспортную блокаду на контрольно-пропуском пункте "Угринов - Долгобычев". "Затруднено движение грузовиков перед пунктом пропуска "Угринов - Долгобычев. По информации от польских пограничников, сегодня около 9.00 (совпадает с мск) на территории Польши перед пунктом пропуска "Угринов - Долгобычев" возобновилась блокировка движения для грузовиков", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госпогранслужбы Украины. Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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в мире, украина, польша, киев, андрей демченко, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)
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В мире
Польские фермеры возобновили блокировку грузовиков на границе с Украиной

Польские фермеры начали блокировку грузовиков через КПП на границе с Украиной

© AP Photo / Czarek SokolowskiПротестующие польские фермеры
Протестующие польские фермеры - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Протестующие польские фермеры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Польские фермеры возобновили блокирование движения грузовиков через пункт пропуска "Угринов - Долгобычев" на украинско-польской границе, сообщили в госпогранслужбе Украины.
Накануне представитель украинской погранслужбы Андрей Демченко предупредил, что польские фермеры могут во вторник возобновить транспортную блокаду на контрольно-пропуском пункте "Угринов - Долгобычев".
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"Затруднено движение грузовиков перед пунктом пропуска "Угринов - Долгобычев. По информации от польских пограничников, сегодня около 9.00 (совпадает с мск) на территории Польши перед пунктом пропуска "Угринов - Долгобычев" возобновилась блокировка движения для грузовиков", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госпогранслужбы Украины.
Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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