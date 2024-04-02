https://ria.ru/20240402/fermery-1937325158.html

Польские фермеры возобновили блокировку грузовиков на границе с Украиной

Польские фермеры возобновили блокировку грузовиков на границе с Украиной - РИА Новости, 02.04.2024

Польские фермеры возобновили блокировку грузовиков на границе с Украиной

Польские фермеры возобновили блокирование движения грузовиков через пункт пропуска "Угринов - Долгобычев" на украинско-польской границе, сообщили в... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T13:16

2024-04-02T13:16

2024-04-02T13:16

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Польские фермеры возобновили блокирование движения грузовиков через пункт пропуска "Угринов - Долгобычев" на украинско-польской границе, сообщили в госпогранслужбе Украины. Накануне представитель украинской погранслужбы Андрей Демченко предупредил, что польские фермеры могут во вторник возобновить транспортную блокаду на контрольно-пропуском пункте "Угринов - Долгобычев". "Затруднено движение грузовиков перед пунктом пропуска "Угринов - Долгобычев. По информации от польских пограничников, сегодня около 9.00 (совпадает с мск) на территории Польши перед пунктом пропуска "Угринов - Долгобычев" возобновилась блокировка движения для грузовиков", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госпогранслужбы Украины. Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240327/polsha-1936137617.html

https://ria.ru/20240330/ovtsy-1936861608.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, польша, киев, андрей демченко, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)