https://ria.ru/20240402/dnepropetrovsk-1937387028.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 02.04.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Взрывы прогремели в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает во вторник телеканал "Общественное". РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T16:53

2024-04-02T16:53

2024-04-02T16:53

в мире

днепропетровск

украина

кировоградская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931145163_0:62:1281:782_1920x0_80_0_0_49940c2ededf8d3bca1df855b15c6e21.jpg

МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает во вторник телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской и Кировоградской областях объявлена воздушная тревога. "В Днепропетровске слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Официальной информации о взрывах пока не поступало.

https://ria.ru/20240402/ukraina-1937375363.html

https://ria.ru/20240402/katastrofa-1937364321.html

днепропетровск

украина

кировоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днепропетровск, украина, кировоградская область