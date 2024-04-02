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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 02.04.2024
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16:53 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/dnepropetrovsk-1937387028.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 02.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Взрывы прогремели в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает во вторник телеканал "Общественное". РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T16:53
2024-04-02T16:53
в мире
днепропетровск
украина
кировоградская область
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает во вторник телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской и Кировоградской областях объявлена воздушная тревога. "В Днепропетровске слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Официальной информации о взрывах пока не поступало.
https://ria.ru/20240402/ukraina-1937375363.html
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днепропетровск
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в мире, днепропетровск, украина, кировоградская область
В мире, Днепропетровск, Украина, Кировоградская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги

© ДСНС УкраїниАвтомобиль пожарной службы Украины
Автомобиль пожарной службы Украины
© ДСНС України
Автомобиль пожарной службы Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает во вторник телеканал "Общественное".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской и Кировоградской областях объявлена воздушная тревога.
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Вчера, 16:12
"В Днепропетровске слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Официальной информации о взрывах пока не поступало.
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"Масштабная катастрофа". В США назвали последствия хода Запада на Украине
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