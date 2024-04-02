https://ria.ru/20240402/avtobusy-1937388260.html

Десять новых автобусов особо большого класса вышли на улицы Челябинска

Десять новых автобусов особо большого класса вышли на улицы Челябинска - РИА Новости, 02.04.2024

Десять новых автобусов особо большого класса вышли на улицы Челябинска

Челябинская область закупила 131 единицу новых, современных автобусов за счет средств специального казначейского кредита, из них 10 - особо большого класса,... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T17:20

2024-04-02T17:20

2024-04-02T17:20

челябинская область

челябинск

челябинская область

алексей текслер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937393597_0:0:860:484_1920x0_80_0_0_f0161d8ab6890c7812790ac1086f0483.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 2 апр – РИА Новости. Челябинская область закупила 131 единицу новых, современных автобусов за счет средств специального казначейского кредита, из них 10 - особо большого класса, вместимостью в 2 раза больше обычных, которые уже вышли на улицы Челябинска, сообщил во вторник губернатор региона Алексей Текслер. Глава региона во вторник осмотрел поступившие новые автобусы особо большого класса, закупленные для Челябинска на средства специального казначейского кредита. Он напомнил, что с 2019 года более 900 единиц техники уже было приобретено для области, большая часть – это автобусы. "Из последнего - в 4-м квартале прошлого года по решению президента были выделены средства специальных казначейских кредитов. Нужно было пройти конкурс. Это потребовало организационной работы. Тем не менее наш регион проявил себя хорошо, получены средства. И 131 автобус был приобретен за это время для 22 муниципалитетов. В Челябинск мы приобрели 10 автобусов особо большого класса, так называемые "гармошки". В прошлом году уже несколько единиц приобретали", - сказал он журналистам. Он отметил, что все 10 автобусов уже вышли на улицы Челябинска и работают на двух маршрутах. Текслер добавил, что для Челябинска за последние годы было приобретено 370 автобусов, и эта работа в этом году продолжится. "Еще будет приобретено 70 автобусов большого класса, 65 автобусов среднего класса, которые заменят маршрутки", - пояснил глава региона. Кроме того, по данным Текслера, за последние годы областью было приобретено свыше 140 трамваев, и в этом году будет закуплено еще 60, таким образом, в текущем году обновление трамвайного парка завершится. Также до конца года планируется обновить и троллейбусный парк - сегодня в Челябинске на двух маршрутах работают 30 новых троллейбусов, до конца года их будет 168, сказал он. Министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев пояснил, что всего по специальному казначейскому кредиту область получила 131 машину. "Челябинск получил 10 машин особо большого класса, стоимость 30 миллионов рублей каждой машины. В целом мы получили 1,5 миллиарда рублей по специальному казначейскому кредиту. Автобусы мы ставим на особо загруженные маршруты, на 64 маршрут… Вместимость таких автобусов 181 пассажир. Это практически в 2 раза больше, чем большого класса. Такие автобусы в городе-миллионнике должны быть, они работают на газомоторном топливе", - сказал он журналистам. По словам Нечаева, автобусы особо большого класса в первую очередь ориентированы на вывоз пассажиров в час пик со спальных районов на работу, на учебу. "Всего у нас особо большого класса 12 машин. Жители очень позитивно реагируют на такие машины, они комфортные", - добавил он, также пояснив, что нехватки водителей автобусов в городе нет: только за последние 2 недели на обучение пришли 40 человек. Замглавы Челябинска по дорожному хозяйству Андрей Ксензов добавил, что автобусы особо большой вместимости пользуются спросом у жителей города, в том числе у студентов. "Когда такой автобус приезжает, студенты им пользуются, едут на учебу, на работу", - сказал он.

https://ria.ru/20240313/ekonomika-1932748993.html

https://ria.ru/20240305/podderzhka-1931180498.html

челябинск

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

челябинск, челябинская область, алексей текслер