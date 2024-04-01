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На юге Сахалина зарегистрировали землетрясение - РИА Новости, 01.04.2024
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03:58 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/zemletryasenie-1937009821.html
На юге Сахалина зарегистрировали землетрясение
На юге Сахалина зарегистрировали землетрясение - РИА Новости, 01.04.2024
На юге Сахалина зарегистрировали землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,0 зафиксировано в понедельник на юге Сахалина, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T03:58
2024-04-01T03:58
происшествия
сахалин
южно-сахалинск
елена семенова
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,0 зафиксировано в понедельник на юге Сахалина, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 3,0 произошло 1 апреля в 10.37 (2.37 мск) на Сахалине. Эпицентр находился в 11 километрах северо-западнее села Синегорск – пригорода Южно-Сахалинска. Очаг подземных толчков располагался на глубине 16 километров", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, подземные толчки силой 2-3 балла ощутили жители Синегорска и долинского села Быков.
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происшествия, сахалин, южно-сахалинск, елена семенова, россия
Происшествия, Сахалин, Южно-Сахалинск, Елена Семенова, Россия
На юге Сахалина зарегистрировали землетрясение

Сейсмолог: на юге Сахалина зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,0

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,0 зафиксировано в понедельник на юге Сахалина, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 3,0 произошло 1 апреля в 10.37 (2.37 мск) на Сахалине. Эпицентр находился в 11 километрах северо-западнее села Синегорск – пригорода Южно-Сахалинска. Очаг подземных толчков располагался на глубине 16 километров", - рассказала собеседница агентства.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
У берегов Камчатки произошло землетрясение
11 марта, 00:50
По ее словам, подземные толчки силой 2-3 балла ощутили жители Синегорска и долинского села Быков.
 
ПроисшествияСахалинЮжно-СахалинскЕлена СеменоваРоссия
 
 
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