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На юге Сахалина зарегистрировали землетрясение
На юге Сахалина зарегистрировали землетрясение - РИА Новости, 01.04.2024
На юге Сахалина зарегистрировали землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,0 зафиксировано в понедельник на юге Сахалина, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T03:58
2024-04-01T03:58
2024-04-01T03:58
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,0 зафиксировано в понедельник на юге Сахалина, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 3,0 произошло 1 апреля в 10.37 (2.37 мск) на Сахалине. Эпицентр находился в 11 километрах северо-западнее села Синегорск – пригорода Южно-Сахалинска. Очаг подземных толчков располагался на глубине 16 километров", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, подземные толчки силой 2-3 балла ощутили жители Синегорска и долинского села Быков.
https://ria.ru/20240311/zemletryasenie-1932205324.html
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Происшествия, Сахалин, Южно-Сахалинск, Елена Семенова, Россия
На юге Сахалина зарегистрировали землетрясение
Сейсмолог: на юге Сахалина зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,0