https://ria.ru/20240401/zemletryasenie-1937009821.html

На юге Сахалина зарегистрировали землетрясение

На юге Сахалина зарегистрировали землетрясение - РИА Новости, 01.04.2024

На юге Сахалина зарегистрировали землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,0 зафиксировано в понедельник на юге Сахалина, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T03:58

2024-04-01T03:58

2024-04-01T03:58

происшествия

сахалин

южно-сахалинск

елена семенова

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,0 зафиксировано в понедельник на юге Сахалина, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 3,0 произошло 1 апреля в 10.37 (2.37 мск) на Сахалине. Эпицентр находился в 11 километрах северо-западнее села Синегорск – пригорода Южно-Сахалинска. Очаг подземных толчков располагался на глубине 16 километров", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, подземные толчки силой 2-3 балла ощутили жители Синегорска и долинского села Быков.

https://ria.ru/20240311/zemletryasenie-1932205324.html

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происшествия, сахалин, южно-сахалинск, елена семенова, россия