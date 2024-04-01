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Японский телеканал назвал новость о личности главы МИД КНДР фейком - РИА Новости, 01.04.2024
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16:23 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/yaponiya-1937151324.html
Японский телеканал назвал новость о личности главы МИД КНДР фейком
Японский телеканал назвал новость о личности главы МИД КНДР фейком - РИА Новости, 01.04.2024
Японский телеканал назвал новость о личности главы МИД КНДР фейком
Японский телеканал NHK обнародовал предупреждение о том, что в социальных сетях, в частности в сети X, распространяется ложная информация о якобы "новостном... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T16:23
2024-04-01T16:23
в мире
технологии
цой сон хи
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ТОКИО, 1 апр - РИА Новости. Японский телеканал NHK обнародовал предупреждение о том, что в социальных сетях, в частности в сети X, распространяется ложная информация о якобы "новостном материале" с утверждением, что похищенная в 1970-х годах японка Мэгуми Ёкота и глава МИД КНДР Цой Сон Хи являются одним и тем же человеком. "С 30 марта в сети X распространяется совершенно необоснованная ложная информация о том, что в новостях NHK сообщалось, что Мэгуми Ёкота, жертва похищения, и министр иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи являются одним и тем же лицом", - говорится в сообщении телеканала. NHK уточняет, что в сообщении в социальных сетях был использован кадр новостного материала телеканала от 30 марта, в котором говорилось о заявлении министра Цой по вопросу о похищенных. "Оно было размещено с абсолютно другим содержанием без надлежащего на это разрешения, после чего ее также обнародовали на других аккаунтах. Общее число просмотров по состоянию на 1 апреля составило не менее 11 миллионов", - добавляет телеканал, призывая зрителей с осторожностью относиться к подобным публикациям.
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в мире, технологии, цой сон хи
В мире, Технологии, Цой Сон Хи
Японский телеканал назвал новость о личности главы МИД КНДР фейком

NHK назвал разлетевшуюся в соцсетях новость о личности главы МИД КНДР фейком

© РИА Новости / Мария Фролова | Перейти в медиабанкЦентральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне
Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Мария Фролова
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ТОКИО, 1 апр - РИА Новости. Японский телеканал NHK обнародовал предупреждение о том, что в социальных сетях, в частности в сети X, распространяется ложная информация о якобы "новостном материале" с утверждением, что похищенная в 1970-х годах японка Мэгуми Ёкота и глава МИД КНДР Цой Сон Хи являются одним и тем же человеком.
"С 30 марта в сети X распространяется совершенно необоснованная ложная информация о том, что в новостях NHK сообщалось, что Мэгуми Ёкота, жертва похищения, и министр иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи являются одним и тем же лицом", - говорится в сообщении телеканала.
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NHK уточняет, что в сообщении в социальных сетях был использован кадр новостного материала телеканала от 30 марта, в котором говорилось о заявлении министра Цой по вопросу о похищенных.
"Оно было размещено с абсолютно другим содержанием без надлежащего на это разрешения, после чего ее также обнародовали на других аккаунтах. Общее число просмотров по состоянию на 1 апреля составило не менее 11 миллионов", - добавляет телеканал, призывая зрителей с осторожностью относиться к подобным публикациям.
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