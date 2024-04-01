https://ria.ru/20240401/yaponiya-1937151324.html

Японский телеканал назвал новость о личности главы МИД КНДР фейком

Японский телеканал назвал новость о личности главы МИД КНДР фейком - РИА Новости, 01.04.2024

Японский телеканал назвал новость о личности главы МИД КНДР фейком

Японский телеканал NHK обнародовал предупреждение о том, что в социальных сетях, в частности в сети X, распространяется ложная информация о якобы "новостном... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T16:23

2024-04-01T16:23

2024-04-01T16:23

в мире

технологии

цой сон хи

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ТОКИО, 1 апр - РИА Новости. Японский телеканал NHK обнародовал предупреждение о том, что в социальных сетях, в частности в сети X, распространяется ложная информация о якобы "новостном материале" с утверждением, что похищенная в 1970-х годах японка Мэгуми Ёкота и глава МИД КНДР Цой Сон Хи являются одним и тем же человеком. "С 30 марта в сети X распространяется совершенно необоснованная ложная информация о том, что в новостях NHK сообщалось, что Мэгуми Ёкота, жертва похищения, и министр иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи являются одним и тем же лицом", - говорится в сообщении телеканала. NHK уточняет, что в сообщении в социальных сетях был использован кадр новостного материала телеканала от 30 марта, в котором говорилось о заявлении министра Цой по вопросу о похищенных. "Оно было размещено с абсолютно другим содержанием без надлежащего на это разрешения, после чего ее также обнародовали на других аккаунтах. Общее число просмотров по состоянию на 1 апреля составило не менее 11 миллионов", - добавляет телеканал, призывая зрителей с осторожностью относиться к подобным публикациям.

https://ria.ru/20231106/ii-1907678965.html

https://ria.ru/20230915/politika-1896526965.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, цой сон хи