Бывшего вице-премьера Чувашии арестовали по делу о взятке
Бывшего вице-премьера Чувашии Данилова арестовали за взятку в 32 миллиона рублей
© Фото : Павел ДаниловПавел Данилов
© Фото : Павел Данилов
Павел Данилов. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Бывший вице-премьер Чувашии Павел Данилов арестован по делу о взятке в 32 миллиона рублей, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Ранее сообщалось, что вице-премьера Чувашии Павла Данилова уволили 31 марта указом главы республики Олега Николаева.
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"Следственными органами СКР по Чувашской республике 30 марта 2024 года возбуждено уголовное дело в отношении на тот момент действующего заместителя председателя кабинетов министров Чувашской республики Павла Данилова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с сентября 2022 по апрель 2023 года в Чебоксарах Данилов получил от бизнесмена через гендиректора АО "Специализированный застройщик "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" Алексея Антонова взятку в 32 миллиона рублей за заключение подведомственными минстрою Чувашии учреждениями госконтрактов с определенными организациями.
Подчеркивается, что 30 марта в Москве были задержаны Данилов и Антонов, которого взяли при получении 18 миллионов рублей, предназначавшихся Данилову. Против него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве), дела соединены в одно производство.
"Сегодня в Чебоксарах по ходатайству следователя СКР в отношении обоих фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.
Кроме того, следователями установлена причастность Данилова к иным фактам преступной деятельности. По месту жительства и работы фигурантов проведены обыски, изъяты предметы и документы.