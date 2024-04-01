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Бывшего вице-премьера Чувашии арестовали по делу о взятке - РИА Новости, 01.04.2024
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14:31 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/vzyatka-1937115515.html
Бывшего вице-премьера Чувашии арестовали по делу о взятке
Бывшего вице-премьера Чувашии арестовали по делу о взятке - РИА Новости, 01.04.2024
Бывшего вице-премьера Чувашии арестовали по делу о взятке
Бывший вице-премьер Чувашии Павел Данилов арестован по делу о взятке в 32 миллиона рублей, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:31
2024-04-01T14:31
происшествия
россия
чувашская республика (чувашия)
чебоксары
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Бывший вице-премьер Чувашии Павел Данилов арестован по делу о взятке в 32 миллиона рублей, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Ранее сообщалось, что вице-премьера Чувашии Павла Данилова уволили 31 марта указом главы республики Олега Николаева. "Следственными органами СКР по Чувашской республике 30 марта 2024 года возбуждено уголовное дело в отношении на тот момент действующего заместителя председателя кабинетов министров Чувашской республики Павла Данилова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ", - говорится в сообщении. По версии следствия, с сентября 2022 по апрель 2023 года в Чебоксарах Данилов получил от бизнесмена через гендиректора АО "Специализированный застройщик "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" Алексея Антонова взятку в 32 миллиона рублей за заключение подведомственными минстрою Чувашии учреждениями госконтрактов с определенными организациями. Подчеркивается, что 30 марта в Москве были задержаны Данилов и Антонов, которого взяли при получении 18 миллионов рублей, предназначавшихся Данилову. Против него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве), дела соединены в одно производство. "Сегодня в Чебоксарах по ходатайству следователя СКР в отношении обоих фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении. Кроме того, следователями установлена причастность Данилова к иным фактам преступной деятельности. По месту жительства и работы фигурантов проведены обыски, изъяты предметы и документы.
https://ria.ru/20240328/vzyatka-1936476516.html
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происшествия, россия, чувашская республика (чувашия), чебоксары, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Чувашская Республика (Чувашия), Чебоксары, Следственный комитет России (СК РФ)
Бывшего вице-премьера Чувашии арестовали по делу о взятке

Бывшего вице-премьера Чувашии Данилова арестовали за взятку в 32 миллиона рублей

© Фото : Павел ДаниловПавел Данилов
Павел Данилов - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© Фото : Павел Данилов
Павел Данилов. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Бывший вице-премьер Чувашии Павел Данилов арестован по делу о взятке в 32 миллиона рублей, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Ранее сообщалось, что вице-премьера Чувашии Павла Данилова уволили 31 марта указом главы республики Олега Николаева.
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"Следственными органами СКР по Чувашской республике 30 марта 2024 года возбуждено уголовное дело в отношении на тот момент действующего заместителя председателя кабинетов министров Чувашской республики Павла Данилова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с сентября 2022 по апрель 2023 года в Чебоксарах Данилов получил от бизнесмена через гендиректора АО "Специализированный застройщик "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" Алексея Антонова взятку в 32 миллиона рублей за заключение подведомственными минстрою Чувашии учреждениями госконтрактов с определенными организациями.
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Подчеркивается, что 30 марта в Москве были задержаны Данилов и Антонов, которого взяли при получении 18 миллионов рублей, предназначавшихся Данилову. Против него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве), дела соединены в одно производство.
"Сегодня в Чебоксарах по ходатайству следователя СКР в отношении обоих фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.
Кроме того, следователями установлена причастность Данилова к иным фактам преступной деятельности. По месту жительства и работы фигурантов проведены обыски, изъяты предметы и документы.
Экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов, во время оглашения приговора в зале Измайловского суда Москвы. 25 января 2024 - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
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