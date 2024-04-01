https://ria.ru/20240401/vzyatka-1937115515.html

Бывшего вице-премьера Чувашии арестовали по делу о взятке

Бывшего вице-премьера Чувашии арестовали по делу о взятке - РИА Новости, 01.04.2024

Бывшего вице-премьера Чувашии арестовали по делу о взятке

Бывший вице-премьер Чувашии Павел Данилов арестован по делу о взятке в 32 миллиона рублей, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T14:31

2024-04-01T14:31

2024-04-01T14:31

происшествия

россия

чувашская республика (чувашия)

чебоксары

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Бывший вице-премьер Чувашии Павел Данилов арестован по делу о взятке в 32 миллиона рублей, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Ранее сообщалось, что вице-премьера Чувашии Павла Данилова уволили 31 марта указом главы республики Олега Николаева. "Следственными органами СКР по Чувашской республике 30 марта 2024 года возбуждено уголовное дело в отношении на тот момент действующего заместителя председателя кабинетов министров Чувашской республики Павла Данилова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ", - говорится в сообщении. По версии следствия, с сентября 2022 по апрель 2023 года в Чебоксарах Данилов получил от бизнесмена через гендиректора АО "Специализированный застройщик "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" Алексея Антонова взятку в 32 миллиона рублей за заключение подведомственными минстрою Чувашии учреждениями госконтрактов с определенными организациями. Подчеркивается, что 30 марта в Москве были задержаны Данилов и Антонов, которого взяли при получении 18 миллионов рублей, предназначавшихся Данилову. Против него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве), дела соединены в одно производство. "Сегодня в Чебоксарах по ходатайству следователя СКР в отношении обоих фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении. Кроме того, следователями установлена причастность Данилова к иным фактам преступной деятельности. По месту жительства и работы фигурантов проведены обыски, изъяты предметы и документы.

https://ria.ru/20240328/vzyatka-1936476516.html

https://ria.ru/20240311/vzyatki-1932276567.html

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россия

чувашская республика (чувашия)

чебоксары

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, чувашская республика (чувашия), чебоксары, следственный комитет россии (ск рф)