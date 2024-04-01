https://ria.ru/20240401/vzyatka-1937022439.html

Суд избрал меру пресечения основателю застройщика "Гранель" Нигматуллину

Суд избрал меру пресечения основателю застройщика "Гранель" Нигматуллину - РИА Новости, 01.04.2024

Суд избрал меру пресечения основателю застройщика "Гранель" Нигматуллину

Замоскворецкий суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении основателя застройщика "Гранель" Ильшата Нигматуллина в рамках РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T09:02

2024-04-01T09:02

2024-04-01T10:09

происшествия

москва

ильшат нигматуллин

гранель

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении основателя застройщика "Гранель" Ильшата Нигматуллина в рамках уголовного дела о даче особо крупной взятки, сообщили РИА Новости в суде. "Нигматуллину избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - рассказал собеседник агентства. При этом следствие просило суд избрать девелоперу более серьезную меру пресечения - домашний арест. Нигматуллину по статье УК о даче особо крупной взятки грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

https://ria.ru/20240119/otkrytie-1922398879.html

москва

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, ильшат нигматуллин, гранель