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Суд избрал меру пресечения основателю застройщика "Гранель" Нигматуллину - РИА Новости, 01.04.2024
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09:02 01.04.2024 (обновлено: 10:09 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/vzyatka-1937022439.html
Суд избрал меру пресечения основателю застройщика "Гранель" Нигматуллину
Суд избрал меру пресечения основателю застройщика "Гранель" Нигматуллину - РИА Новости, 01.04.2024
Суд избрал меру пресечения основателю застройщика "Гранель" Нигматуллину
Замоскворецкий суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении основателя застройщика "Гранель" Ильшата Нигматуллина в рамках РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T09:02
2024-04-01T10:09
происшествия
москва
ильшат нигматуллин
гранель
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении основателя застройщика "Гранель" Ильшата Нигматуллина в рамках уголовного дела о даче особо крупной взятки, сообщили РИА Новости в суде. "Нигматуллину избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - рассказал собеседник агентства. При этом следствие просило суд избрать девелоперу более серьезную меру пресечения - домашний арест. Нигматуллину по статье УК о даче особо крупной взятки грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
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происшествия, москва, ильшат нигматуллин, гранель
Происшествия, Москва, Ильшат Нигматуллин, Гранель
Суд избрал меру пресечения основателю застройщика "Гранель" Нигматуллину

На основателя ГК "Гранель" Нигматуллина возбудили дело об особо крупной взятке

© Группа компаний "Гранель"Ильшат Нигматуллин
Ильшат Нигматуллин
© Группа компаний "Гранель"
Ильшат Нигматуллин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении основателя застройщика "Гранель" Ильшата Нигматуллина в рамках уголовного дела о даче особо крупной взятки, сообщили РИА Новости в суде.
"Нигматуллину избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - рассказал собеседник агентства.
При этом следствие просило суд избрать девелоперу более серьезную меру пресечения - домашний арест.
Нигматуллину по статье УК о даче особо крупной взятки грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
Логотип АО Открытие Холдинг - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Суд арестовал активы бывших руководителей "Открытие Холдинга"
19 января, 17:32
 
ПроисшествияМоскваИльшат НигматуллинГранель
 
 
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