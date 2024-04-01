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В Москве вывели пассажиров с Курского вокзала - РИА Новости, 01.04.2024
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17:27 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/vokzal-1937168622.html
В Москве вывели пассажиров с Курского вокзала
В Москве вывели пассажиров с Курского вокзала - РИА Новости, 01.04.2024
В Москве вывели пассажиров с Курского вокзала
Пассажиры выведены с Курского вокзала на время работы правоохранительных органов, на отправление поездов ситуация не повлияла, говорится в сообщении Московской... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T17:27
2024-04-01T17:27
происшествия
москва
курский вокзал
московская железная дорога
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пассажиры выведены с Курского вокзала на время работы правоохранительных органов, на отправление поездов ситуация не повлияла, говорится в сообщении Московской железной дороги в официальном Telegram-канале. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о том, что поступило сообщение о минировании Курского вокзала. "На время работы правоохранительных органов на Курском вокзале Москвы проводится оповещение пассажиров. Все они выведены с территории вокзала… На движение поездов ситуация не повлияла", - говорится в публикации. Там отмечается, что организован проход пассажиров на платформы в обход вокзала через третий тоннель.
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происшествия, москва, курский вокзал, московская железная дорога
Происшествия, Москва, Курский вокзал, Московская железная дорога
В Москве вывели пассажиров с Курского вокзала

На Курском вокзале Москвы работают правоохранительные органы, пассажиров вывели

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКурский вокзал в Москве
Курский вокзал в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Курский вокзал в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пассажиры выведены с Курского вокзала на время работы правоохранительных органов, на отправление поездов ситуация не повлияла, говорится в сообщении Московской железной дороги в официальном Telegram-канале.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о том, что поступило сообщение о минировании Курского вокзала.
"На время работы правоохранительных органов на Курском вокзале Москвы проводится оповещение пассажиров. Все они выведены с территории вокзала… На движение поездов ситуация не повлияла", - говорится в публикации.
Там отмечается, что организован проход пассажиров на платформы в обход вокзала через третий тоннель.
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ПроисшествияМоскваКурский вокзалМосковская железная дорога
 
 
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