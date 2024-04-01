https://ria.ru/20240401/vokzal-1937168622.html
В Москве вывели пассажиров с Курского вокзала
В Москве вывели пассажиров с Курского вокзала - РИА Новости, 01.04.2024
В Москве вывели пассажиров с Курского вокзала
Пассажиры выведены с Курского вокзала на время работы правоохранительных органов, на отправление поездов ситуация не повлияла, говорится в сообщении Московской... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T17:27
2024-04-01T17:27
2024-04-01T17:27
происшествия
москва
курский вокзал
московская железная дорога
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пассажиры выведены с Курского вокзала на время работы правоохранительных органов, на отправление поездов ситуация не повлияла, говорится в сообщении Московской железной дороги в официальном Telegram-канале. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о том, что поступило сообщение о минировании Курского вокзала. "На время работы правоохранительных органов на Курском вокзале Москвы проводится оповещение пассажиров. Все они выведены с территории вокзала… На движение поездов ситуация не повлияла", - говорится в публикации. Там отмечается, что организован проход пассажиров на платформы в обход вокзала через третий тоннель.
https://ria.ru/20240329/evakuatsiya-1936731845.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, курский вокзал, московская железная дорога
Происшествия, Москва, Курский вокзал, Московская железная дорога
В Москве вывели пассажиров с Курского вокзала
На Курском вокзале Москвы работают правоохранительные органы, пассажиров вывели