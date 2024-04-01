https://ria.ru/20240401/vokzal-1937168622.html

В Москве вывели пассажиров с Курского вокзала

В Москве вывели пассажиров с Курского вокзала - РИА Новости, 01.04.2024

В Москве вывели пассажиров с Курского вокзала

Пассажиры выведены с Курского вокзала на время работы правоохранительных органов, на отправление поездов ситуация не повлияла, говорится в сообщении Московской... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T17:27

2024-04-01T17:27

2024-04-01T17:27

происшествия

москва

курский вокзал

московская железная дорога

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пассажиры выведены с Курского вокзала на время работы правоохранительных органов, на отправление поездов ситуация не повлияла, говорится в сообщении Московской железной дороги в официальном Telegram-канале. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о том, что поступило сообщение о минировании Курского вокзала. "На время работы правоохранительных органов на Курском вокзале Москвы проводится оповещение пассажиров. Все они выведены с территории вокзала… На движение поездов ситуация не повлияла", - говорится в публикации. Там отмечается, что организован проход пассажиров на платформы в обход вокзала через третий тоннель.

https://ria.ru/20240329/evakuatsiya-1936731845.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, курский вокзал, московская железная дорога