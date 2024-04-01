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На Украине запретили выселять переселенцев из временного жилья - РИА Новости, 01.04.2024
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15:32 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/ukraina-1937136371.html
На Украине запретили выселять переселенцев из временного жилья
На Украине запретили выселять переселенцев из временного жилья - РИА Новости, 01.04.2024
На Украине запретили выселять переселенцев из временного жилья
Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому в стране запрещено выселять из временного жилья уязвимые категории внутренне перемещенных лиц, РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T15:32
2024-04-01T15:32
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому в стране запрещено выселять из временного жилья уязвимые категории внутренне перемещенных лиц, соответствующий документ опубликован на сайте правительства. Украинский вице-премьер Ирина Верещук в январе сообщала, что правительство Украины по требованию западных партнеров планирует отменить выплаты на проживание ряду категорий вынужденных переселенцев. "Целью постановления является предоставление отдельным категориям ВПЛ (внутренне перемещенные лица – ред.) дополнительных гарантий относительно недопущения их принудительного выселения из жилья для временного проживания в период действия военного положения и в течение 6 месяцев после его прекращения или отмены", - говорится в тексте документа. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в январе сообщал, что кабмин решил автоматически продлить все выплаты внутренне перемещенным лицам до 1 марта, после этого многие переселенцы потеряют выплаты согласно новым "справедливым правилам". Издание Financial Times со ссылкой на министра экономики Украины Юлию Свириденко в декабре прошлого года сообщало, что Киев может отказаться от выплат пенсий и зарплат госслужащим ради расходов на оборонный сектор в случае недополучения финансирования от западных партнеров. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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в мире, жилье, украина, киев, сша, ирина верещук, денис шмыгаль, александр устинов, g7
В мире, Жилье, Украина, Киев, США, Ирина Верещук, Денис Шмыгаль, Александр Устинов, G7
На Украине запретили выселять переселенцев из временного жилья

Власти: На Украине запретили выселять переселенцев из временного жилья

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому в стране запрещено выселять из временного жилья уязвимые категории внутренне перемещенных лиц, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
Украинский вице-премьер Ирина Верещук в январе сообщала, что правительство Украины по требованию западных партнеров планирует отменить выплаты на проживание ряду категорий вынужденных переселенцев.
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"Целью постановления является предоставление отдельным категориям ВПЛ (внутренне перемещенные лица – ред.) дополнительных гарантий относительно недопущения их принудительного выселения из жилья для временного проживания в период действия военного положения и в течение 6 месяцев после его прекращения или отмены", - говорится в тексте документа.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в январе сообщал, что кабмин решил автоматически продлить все выплаты внутренне перемещенным лицам до 1 марта, после этого многие переселенцы потеряют выплаты согласно новым "справедливым правилам".
Издание Financial Times со ссылкой на министра экономики Украины Юлию Свириденко в декабре прошлого года сообщало, что Киев может отказаться от выплат пенсий и зарплат госслужащим ради расходов на оборонный сектор в случае недополучения финансирования от западных партнеров.
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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В миреЖильеУкраинаКиевСШАИрина ВерещукДенис ШмыгальАлександр УстиновG7
 
 
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