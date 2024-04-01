https://ria.ru/20240401/ukraina-1937136371.html
На Украине запретили выселять переселенцев из временного жилья
На Украине запретили выселять переселенцев из временного жилья - РИА Новости, 01.04.2024
На Украине запретили выселять переселенцев из временного жилья
Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому в стране запрещено выселять из временного жилья уязвимые категории внутренне перемещенных лиц, РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T15:32
2024-04-01T15:32
2024-04-01T15:32
в мире
жилье
украина
киев
сша
ирина верещук
денис шмыгаль
александр устинов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому в стране запрещено выселять из временного жилья уязвимые категории внутренне перемещенных лиц, соответствующий документ опубликован на сайте правительства. Украинский вице-премьер Ирина Верещук в январе сообщала, что правительство Украины по требованию западных партнеров планирует отменить выплаты на проживание ряду категорий вынужденных переселенцев. "Целью постановления является предоставление отдельным категориям ВПЛ (внутренне перемещенные лица – ред.) дополнительных гарантий относительно недопущения их принудительного выселения из жилья для временного проживания в период действия военного положения и в течение 6 месяцев после его прекращения или отмены", - говорится в тексте документа. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в январе сообщал, что кабмин решил автоматически продлить все выплаты внутренне перемещенным лицам до 1 марта, после этого многие переселенцы потеряют выплаты согласно новым "справедливым правилам". Издание Financial Times со ссылкой на министра экономики Украины Юлию Свириденко в декабре прошлого года сообщало, что Киев может отказаться от выплат пенсий и зарплат госслужащим ради расходов на оборонный сектор в случае недополучения финансирования от западных партнеров. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20231231/vyplaty-1919281075.html
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923616623.html
украина
киев
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8fe4c1f48cd6189064723f175da8d123.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жилье, украина, киев, сша, ирина верещук, денис шмыгаль, александр устинов, g7
В мире, Жилье, Украина, Киев, США, Ирина Верещук, Денис Шмыгаль, Александр Устинов, G7
На Украине запретили выселять переселенцев из временного жилья
Власти: На Украине запретили выселять переселенцев из временного жилья
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому в стране запрещено выселять из временного жилья уязвимые категории внутренне перемещенных лиц, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
Украинский вице-премьер Ирина Верещук в январе сообщала, что правительство Украины по требованию западных партнеров планирует отменить выплаты на проживание ряду категорий вынужденных переселенцев.
"Целью постановления является предоставление отдельным категориям ВПЛ (внутренне перемещенные лица – ред.) дополнительных гарантий относительно недопущения их принудительного выселения из жилья для временного проживания в период действия военного положения и в течение 6 месяцев после его прекращения или отмены", - говорится в тексте документа.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в январе сообщал, что кабмин решил автоматически продлить все выплаты внутренне перемещенным лицам до 1 марта, после этого многие переселенцы потеряют выплаты согласно новым "справедливым правилам".
Издание Financial Times со ссылкой на министра экономики Украины Юлию Свириденко в декабре прошлого года сообщало, что Киев может отказаться от выплат пенсий и зарплат госслужащим ради расходов на оборонный сектор в случае недополучения финансирования от западных партнеров.
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.