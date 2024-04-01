https://ria.ru/20240401/ukraina-1937136371.html

На Украине запретили выселять переселенцев из временного жилья

На Украине запретили выселять переселенцев из временного жилья - РИА Новости, 01.04.2024

На Украине запретили выселять переселенцев из временного жилья

Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому в стране запрещено выселять из временного жилья уязвимые категории внутренне перемещенных лиц, РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T15:32

2024-04-01T15:32

2024-04-01T15:32

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому в стране запрещено выселять из временного жилья уязвимые категории внутренне перемещенных лиц, соответствующий документ опубликован на сайте правительства. Украинский вице-премьер Ирина Верещук в январе сообщала, что правительство Украины по требованию западных партнеров планирует отменить выплаты на проживание ряду категорий вынужденных переселенцев. "Целью постановления является предоставление отдельным категориям ВПЛ (внутренне перемещенные лица – ред.) дополнительных гарантий относительно недопущения их принудительного выселения из жилья для временного проживания в период действия военного положения и в течение 6 месяцев после его прекращения или отмены", - говорится в тексте документа. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в январе сообщал, что кабмин решил автоматически продлить все выплаты внутренне перемещенным лицам до 1 марта, после этого многие переселенцы потеряют выплаты согласно новым "справедливым правилам". Издание Financial Times со ссылкой на министра экономики Украины Юлию Свириденко в декабре прошлого года сообщало, что Киев может отказаться от выплат пенсий и зарплат госслужащим ради расходов на оборонный сектор в случае недополучения финансирования от западных партнеров. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20231231/vyplaty-1919281075.html

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923616623.html

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в мире, жилье, украина, киев, сша, ирина верещук, денис шмыгаль, александр устинов, g7