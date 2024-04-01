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Сенатор прокомментировал угрозы Буданова по новой ж/д в Крым - РИА Новости, 01.04.2024
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11:54 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/ukraina-1937061844.html
Сенатор прокомментировал угрозы Буданова по новой ж/д в Крым
Сенатор прокомментировал угрозы Буданова по новой ж/д в Крым - РИА Новости, 01.04.2024
Сенатор прокомментировал угрозы Буданова по новой ж/д в Крым
Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что угрозы главы военной разведки минобороны Украины Кирилла Буданова в отношении железной дороги в Крым, РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T11:54
2024-04-01T11:54
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ростов-на-дону
донецк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что угрозы главы военной разведки минобороны Украины Кирилла Буданова в отношении железной дороги в Крым, проходящей через новые регионы, показывают истинное отношение киевской хунты к людям. Ранее Буданов, который в РФ обвиняется в причастности к терактам, назвал серьезной проблемой для Киева восстановление железнодорожного сообщения ДНР, Запорожской и Херсонской областей с Ростовом-на-Дону и Крымом. При этом он пообещал "справиться" с сухопутным участком железной дороги, поскольку соответствующий опыт, "в принципе, есть". "Подобные заявления лучше всего показывают истинное отношение киевской хунты к людям. Они только не про мир и не про людей, не про государство. С кем воюют фашисты? С военными? Нет. Они воюют с мирными жителями, с инфраструктурой, с мостами, дорогами и МФЦ. С жилыми домами и больницами", - сказал Кастюкевич РИА Новости. По его словам, настоящая проблема Буданова, как и "других преступников с Банковой", это ненависть и зависть ко всему доброму и мирному. "У России хватает сил не только держать фронт и продвигаться вглубь, но и выстраивать мирную жизнь в новых регионах. А этих хватает лишь на то, чтобы или угрожать, или бить по мирным целям", - подчеркнул сенатор. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что получил доклад о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска, и пообещал продолжить эту работу, чтобы железнодорожные составы пошли прямо в Севастополь.
https://ria.ru/20240331/regiony-1936987975.html
https://ria.ru/20240226/krym-1929446794.html
россия
ростов-на-дону
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россия, ростов-на-дону, донецк, владимир путин, в мире
Россия, Ростов-на-Дону, Донецк, Владимир Путин, В мире
Сенатор прокомментировал угрозы Буданова по новой ж/д в Крым

Сенатор: угрозы Буданова по новой ж/д в Крым показывают отношение Киева к людям

© AP Photo / Andrew KravchenkoУлица Крещатик в Киеве
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Улица Крещатик в Киеве. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что угрозы главы военной разведки минобороны Украины Кирилла Буданова в отношении железной дороги в Крым, проходящей через новые регионы, показывают истинное отношение киевской хунты к людям.
Ранее Буданов, который в РФ обвиняется в причастности к терактам, назвал серьезной проблемой для Киева восстановление железнодорожного сообщения ДНР, Запорожской и Херсонской областей с Ростовом-на-Дону и Крымом. При этом он пообещал "справиться" с сухопутным участком железной дороги, поскольку соответствующий опыт, "в принципе, есть".
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"Подобные заявления лучше всего показывают истинное отношение киевской хунты к людям. Они только не про мир и не про людей, не про государство. С кем воюют фашисты? С военными? Нет. Они воюют с мирными жителями, с инфраструктурой, с мостами, дорогами и МФЦ. С жилыми домами и больницами", - сказал Кастюкевич РИА Новости.
По его словам, настоящая проблема Буданова, как и "других преступников с Банковой", это ненависть и зависть ко всему доброму и мирному.
России хватает сил не только держать фронт и продвигаться вглубь, но и выстраивать мирную жизнь в новых регионах. А этих хватает лишь на то, чтобы или угрожать, или бить по мирным целям", - подчеркнул сенатор.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что получил доклад о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска, и пообещал продолжить эту работу, чтобы железнодорожные составы пошли прямо в Севастополь.
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РоссияРостов-на-ДонуДонецкВладимир ПутинВ мире
 
 
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