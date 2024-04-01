В КПРФ заявили, что за убийством депутата в ЛНР стоит Киев
Член КПРФ Александр Ермоленко заявил, что за убийством депутата в ЛНР стоит Киев
© РИА НовостиМесто взрыва автомобиля в Старобельске
© РИА Новости
Место взрыва автомобиля в Старобельске
ЛУГАНСК, 1 апр - РИА Новости. Убийством депутата от КПРФ, заместителя руководителя одного из госучреждений ЛНР Валерия Чайки Киев пытается запугать активных жителей освобожденных территорий, заявил РИА Новости вице-спикер парламента республики, второй секретарь луганского регионального отделения партии Александр Ермоленко.
Ранее глава Старобельского района Владимир Чернев сообщил, что в Старобельске взорвали автомобиль заместителя руководителя ГУ ЛНР "Центр по обслуживанию образовательных организаций" Валерия Чайки, он погиб. Следователи следственного управления СК России по ЛНР возбудили уголовное дело по трем статьям, в том числе о теракте.
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"Луганский республиканский комитет КПРФ считает, что зверское убийство Валерия Чайки – террористический акт украинских бандформирований, направленный на устрашение жителей новых территорий России, занимающих активную патриотическую жизненную позицию", - сказал Ермоленко.
По его словам, Чайка был избран депутатом совета Старобельского муниципального округа по спискам КПРФ в сентябре 2023 года и был "одним из авторитетных коммунистов, верным товарищем и опытным руководителем". От имени всех однопартийцев Луганский республиканский комитет КПРФ выразил соболезнования родным и близким погибшего.
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