https://ria.ru/20240401/ubiystvo-1937170390.html

В КПРФ заявили, что за убийством депутата в ЛНР стоит Киев

В КПРФ заявили, что за убийством депутата в ЛНР стоит Киев - РИА Новости, 01.04.2024

В КПРФ заявили, что за убийством депутата в ЛНР стоит Киев

Убийством депутата от КПРФ, заместителя руководителя одного из госучреждений ЛНР Валерия Чайки Киев пытается запугать активных жителей освобожденных территорий, РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T17:38

2024-04-01T17:38

2024-04-01T17:38

луганская народная республика

россия

киев

владимир чернов

кпрф

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ЛУГАНСК, 1 апр - РИА Новости. Убийством депутата от КПРФ, заместителя руководителя одного из госучреждений ЛНР Валерия Чайки Киев пытается запугать активных жителей освобожденных территорий, заявил РИА Новости вице-спикер парламента республики, второй секретарь луганского регионального отделения партии Александр Ермоленко. Ранее глава Старобельского района Владимир Чернев сообщил, что в Старобельске взорвали автомобиль заместителя руководителя ГУ ЛНР "Центр по обслуживанию образовательных организаций" Валерия Чайки, он погиб. Следователи следственного управления СК России по ЛНР возбудили уголовное дело по трем статьям, в том числе о теракте. "Луганский республиканский комитет КПРФ считает, что зверское убийство Валерия Чайки – террористический акт украинских бандформирований, направленный на устрашение жителей новых территорий России, занимающих активную патриотическую жизненную позицию", - сказал Ермоленко. По его словам, Чайка был избран депутатом совета Старобельского муниципального округа по спискам КПРФ в сентябре 2023 года и был "одним из авторитетных коммунистов, верным товарищем и опытным руководителем". От имени всех однопартийцев Луганский республиканский комитет КПРФ выразил соболезнования родным и близким погибшего.

https://ria.ru/20240225/obstrel-1929373023.html

https://ria.ru/20231108/filiponenko-1908091523.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, россия, киев, владимир чернов, кпрф, следственный комитет россии (ск рф), происшествия