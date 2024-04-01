https://ria.ru/20240401/tomsk-1937137814.html

В Томске нашли разъезжавших по городу с пневматическим автоматом

В Томске нашли разъезжавших по городу с пневматическим автоматом - РИА Новости, 01.04.2024

В Томске нашли разъезжавших по городу с пневматическим автоматом

Полицейские в Томске установили личности водителя и пассажира автомобиля, из окна которого в минувшие выходные демонстрировали похожий на автомат предмет,... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T15:35

2024-04-01T15:35

2024-04-01T15:35

происшествия

авто

томск

россия

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НОВОСИБИРСК, 1 апр – РИА Новости. Полицейские в Томске установили личности водителя и пассажира автомобиля, из окна которого в минувшие выходные демонстрировали похожий на автомат предмет, сообщило в понедельник УМВД РФ по региону. Полицейские ранее начали проверку после появления видеозаписи, на которой по Томску передвигается автомобиль, пассажир которого держит в руке предмет, конструктивно схожий с оружием. "Сотрудниками полиции установлены водитель и пассажир автомобиля, а также изъято пневматическое изделие, внешне схожее с оружием", - говорится в сообщении. По результатам проверки составлен административный материал, добавили в УМВД.

https://ria.ru/20240325/terroristy-1935766926.html

томск

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, томск, россия