https://ria.ru/20240401/tomsk-1937137814.html
В Томске нашли разъезжавших по городу с пневматическим автоматом
В Томске нашли разъезжавших по городу с пневматическим автоматом - РИА Новости, 01.04.2024
В Томске нашли разъезжавших по городу с пневматическим автоматом
Полицейские в Томске установили личности водителя и пассажира автомобиля, из окна которого в минувшие выходные демонстрировали похожий на автомат предмет,... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T15:35
2024-04-01T15:35
2024-04-01T15:35
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НОВОСИБИРСК, 1 апр – РИА Новости. Полицейские в Томске установили личности водителя и пассажира автомобиля, из окна которого в минувшие выходные демонстрировали похожий на автомат предмет, сообщило в понедельник УМВД РФ по региону. Полицейские ранее начали проверку после появления видеозаписи, на которой по Томску передвигается автомобиль, пассажир которого держит в руке предмет, конструктивно схожий с оружием. "Сотрудниками полиции установлены водитель и пассажир автомобиля, а также изъято пневматическое изделие, внешне схожее с оружием", - говорится в сообщении. По результатам проверки составлен административный материал, добавили в УМВД.
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происшествия, авто, томск, россия
Происшествия, Авто, Томск, Россия
В Томске нашли разъезжавших по городу с пневматическим автоматом
В Томске полиция нашла мужчин, разъезжавших по городу с пневматическим автоматом
НОВОСИБИРСК, 1 апр – РИА Новости. Полицейские в Томске установили личности водителя и пассажира автомобиля, из окна которого в минувшие выходные демонстрировали похожий на автомат предмет, сообщило в понедельник УМВД РФ по региону.
Полицейские ранее начали проверку после появления видеозаписи, на которой по Томску передвигается автомобиль, пассажир которого держит в руке предмет, конструктивно схожий с оружием.
"Сотрудниками полиции установлены водитель и пассажир автомобиля, а также изъято пневматическое изделие, внешне схожее с оружием", - говорится в сообщении.
По результатам проверки составлен административный материал, добавили в УМВД.