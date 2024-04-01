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Путин поручил расширить ассортимента текстильных изделий спецназначения - РИА Новости, 01.04.2024
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10:52 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/tekstil-1937042221.html
Путин поручил расширить ассортимента текстильных изделий спецназначения
Путин поручил расширить ассортимента текстильных изделий спецназначения - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил расширить ассортимента текстильных изделий спецназначения
Президент России Владимир Путин поручил Минпромторгу принять меры для расширения ассортимента текстильных изделий специального назначения, соответствующий... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T10:52
2024-04-01T10:52
экономика
россия
владимир путин
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минпромторгу принять меры для расширения ассортимента текстильных изделий специального назначения, соответствующий доклад должен быть представлен до 27 апреля, сообщается на сайте Кремля. "Минпромторгу России... принять меры, направленные на расширение ассортимента и развитие технологий производства текстильных изделий специального назначения, материалов для их производства, в том числе негорючих тканей, пряжи, нетканых материалов на основе арамидного волокна", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 27 апреля 2024 года, ответственный - вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
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экономика, россия, владимир путин, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Путин поручил расширить ассортимента текстильных изделий спецназначения

Минпромторг примет меры для расширения ассортимента изделий спецназначения

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минпромторгу принять меры для расширения ассортимента текстильных изделий специального назначения, соответствующий доклад должен быть представлен до 27 апреля, сообщается на сайте Кремля.
«
"Минпромторгу России... принять меры, направленные на расширение ассортимента и развитие технологий производства текстильных изделий специального назначения, материалов для их производства, в том числе негорючих тканей, пряжи, нетканых материалов на основе арамидного волокна", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 27 апреля 2024 года, ответственный - вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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