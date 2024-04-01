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"На молекулы". На Украине пришли в ужас из-за нового оружия России - РИА Новости, 01.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:23 01.04.2024 (обновлено: 03:25 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/starikov-1937008846.html
"На молекулы". На Украине пришли в ужас из-за нового оружия России
"На молекулы". На Украине пришли в ужас из-за нового оружия России - РИА Новости, 01.04.2024
"На молекулы". На Украине пришли в ужас из-за нового оружия России
Мощность авиабомбы ФАБ-3000, которую начал производить ВПК России, сравнима с тактическим ядерным оружием, заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T03:23
2024-04-01T03:25
специальная военная операция на украине
россия
украина
олег стариков
фаб-3000
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Мощность авиабомбы ФАБ-3000, которую начал производить ВПК России, сравнима с тактическим ядерным оружием, заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Politeka"."Вот теперь самое страшное… Они начали выпускать ФАБ-250, ФАБ-500, а сейчас — ФАБ-3000 &lt;…&gt; Оно само по себе полностью разрушает все укрепрайоны", — забил тревогу Стариков, сравнив бомбу по мощности с тактическим ядерным оружием.Экс-полковника СБУ встревожила возможность оснащения ФАБ-3000 универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), который устанавливается на бомбы меньшего калибра. Бомбы ФАБ-500 с таким модулем оказывают очень серьезное влияние на линии боевого соприкосновения, признал он.ФАБ-3000 будет влиять на морально-психологическое состояние украинских войск, указал эксперт."Полторы тонны (взрывчатки) как… Если в кого-то попадет – человек на молекулы разлагается. Кто рядом есть, по крайней мере, километр два-три — барабанные перепонки лопаются. И страх, паника. Вот это самое опасное, что есть. &lt;…&gt; Эта штука очень серьезная", – предупредил Стариков.При этом он добавил, что такое оружие разрешено военными конвенциями.Ранее Минобороны России сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области. Там ему доложили, в том числе, что с февраля 2024 года организовано массовое изготовление ФАБ-3000.Как рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков, трехтонная авиабомба обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, кроме того, новые технологии превратят ее практически в высокоточное оружие.
https://ria.ru/20240324/udar-1935466239.html
https://ria.ru/20240327/aviabomby-1936132594.html
https://ria.ru/20240330/shoygu-1936789292.html
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россия, украина, олег стариков, фаб-3000
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Олег Стариков, ФАБ-3000
"На молекулы". На Украине пришли в ужас из-за нового оружия России

Экс-полковник СБУ Стариков сравнил авиабомбу ФАБ-3000 с ядерным оружием

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Мощность авиабомбы ФАБ-3000, которую начал производить ВПК России, сравнима с тактическим ядерным оружием, заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Politeka".
"Вот теперь самое страшное… Они начали выпускать ФАБ-250, ФАБ-500, а сейчас — ФАБ-3000 <…> Оно само по себе полностью разрушает все укрепрайоны", — забил тревогу Стариков, сравнив бомбу по мощности с тактическим ядерным оружием.
Боевая работа САУ Акация Центрального военного округа по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
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24 марта, 13:52
Экс-полковника СБУ встревожила возможность оснащения ФАБ-3000 универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), который устанавливается на бомбы меньшего калибра. Бомбы ФАБ-500 с таким модулем оказывают очень серьезное влияние на линии боевого соприкосновения, признал он.
ФАБ-3000 будет влиять на морально-психологическое состояние украинских войск, указал эксперт.
"Полторы тонны (взрывчатки) как… Если в кого-то попадет – человек на молекулы разлагается. Кто рядом есть, по крайней мере, километр два-три — барабанные перепонки лопаются. И страх, паника. Вот это самое опасное, что есть. <…> Эта штука очень серьезная", – предупредил Стариков.
При этом он добавил, что такое оружие разрешено военными конвенциями.
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Ранее Минобороны России сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области. Там ему доложили, в том числе, что с февраля 2024 года организовано массовое изготовление ФАБ-3000.
Как рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков, трехтонная авиабомба обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, кроме того, новые технологии превратят ее практически в высокоточное оружие.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаОлег СтариковФАБ-3000
 
 
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