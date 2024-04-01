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Су-34 нанесли удар по командному пункту ВСУ на Южнодонецком направлении
Су-34 нанесли удар по командному пункту ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 01.04.2024
Су-34 нанесли удар по командному пункту ВСУ на Южнодонецком направлении
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по командному пункту и живой силе ВСУ на южнодонецком направлении, видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T05:02
2024-04-01T05:02
2024-04-01T06:57
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по командному пункту и живой силе ВСУ на южнодонецком направлении, видео предоставило Минобороны РФ. "Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) России нанесли удар по командному пункту и живой силе противника на южнодонецком направлении в зоне проведения СВО", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Они позволяют наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения. "Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240331/ukraina-1936996295.html
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россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-34, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Су-34 нанесли удар по командному пункту ВСУ на Южнодонецком направлении
МО: экипажи Су-34 нанесли удар по командному пункту на Южнодонецком направлении