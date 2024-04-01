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В Кемерово мужчину застрелили у ночного клуба - РИА Новости, 01.04.2024
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12:02 01.04.2024 (обновлено: 12:03 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/sk-1937064141.html
В Кемерово мужчину застрелили у ночного клуба
В Кемерово мужчину застрелили у ночного клуба - РИА Новости, 01.04.2024
В Кемерово мужчину застрелили у ночного клуба
Мужчину застрелили у ночного клуба в Кемерово, по делу об убийстве задержан местный житель, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T12:02
2024-04-01T12:03
происшествия
кемерово
россия
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 1 апр – РИА Новости. Мужчину застрелили у ночного клуба в Кемерово, по делу об убийстве задержан местный житель, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. Следователи Следственного комитета по Кемеровской области подозревают 22-летнего жителя Кемерово в убийстве мужчины (ч. 1 ст. 105 УК РФ). "Предварительно установлено, что ранним утром 1 апреля… фигурант, находясь у одного из досуговых заведений Центрального района Кемерово, в ходе конфликта с 27-летним незнакомым мужчиной, возникшего на фоне личных неприязненных отношений, произвел из имеющегося при себе огнестрельного оружия не менее двух выстрелов в область туловища потерпевшего, причинив телесные повреждения, от которых смерть мужчины наступила мгновенно", – сообщает ведомство. Отмечается, что подозреваемый попытался скрыться с места происшествия и избавиться от оружия, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В настоящее время с подозреваемым работает следователь СК России, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователь осмотрел место происшествия, обнаружил и изъял орудие преступления. В данный момент назначается комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются свидетели.
https://ria.ru/20240318/ubiystvo-1934120150.html
https://ria.ru/20230929/ubiystvo-1899346838.html
кемерово
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происшествия, кемерово, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемерово, Россия, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кемерово мужчину застрелили у ночного клуба

В Кемерово задержали мужчину по делу об убийстве у ночного клуба

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 1 апр – РИА Новости. Мужчину застрелили у ночного клуба в Кемерово, по делу об убийстве задержан местный житель, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Следователи Следственного комитета по Кемеровской области подозревают 22-летнего жителя Кемерово в убийстве мужчины (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
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"Предварительно установлено, что ранним утром 1 апреля… фигурант, находясь у одного из досуговых заведений Центрального района Кемерово, в ходе конфликта с 27-летним незнакомым мужчиной, возникшего на фоне личных неприязненных отношений, произвел из имеющегося при себе огнестрельного оружия не менее двух выстрелов в область туловища потерпевшего, причинив телесные повреждения, от которых смерть мужчины наступила мгновенно", – сообщает ведомство.
Отмечается, что подозреваемый попытался скрыться с места происшествия и избавиться от оружия, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
В настоящее время с подозреваемым работает следователь СК России, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Следователь осмотрел место происшествия, обнаружил и изъял орудие преступления. В данный момент назначается комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются свидетели.
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