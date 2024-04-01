https://ria.ru/20240401/sk-1937064141.html

В Кемерово мужчину застрелили у ночного клуба

В Кемерово мужчину застрелили у ночного клуба - РИА Новости, 01.04.2024

В Кемерово мужчину застрелили у ночного клуба

Мужчину застрелили у ночного клуба в Кемерово, по делу об убийстве задержан местный житель, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T12:02

2024-04-01T12:02

2024-04-01T12:03

происшествия

кемерово

россия

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 1 апр – РИА Новости. Мужчину застрелили у ночного клуба в Кемерово, по делу об убийстве задержан местный житель, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. Следователи Следственного комитета по Кемеровской области подозревают 22-летнего жителя Кемерово в убийстве мужчины (ч. 1 ст. 105 УК РФ). "Предварительно установлено, что ранним утром 1 апреля… фигурант, находясь у одного из досуговых заведений Центрального района Кемерово, в ходе конфликта с 27-летним незнакомым мужчиной, возникшего на фоне личных неприязненных отношений, произвел из имеющегося при себе огнестрельного оружия не менее двух выстрелов в область туловища потерпевшего, причинив телесные повреждения, от которых смерть мужчины наступила мгновенно", – сообщает ведомство. Отмечается, что подозреваемый попытался скрыться с места происшествия и избавиться от оружия, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В настоящее время с подозреваемым работает следователь СК России, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователь осмотрел место происшествия, обнаружил и изъял орудие преступления. В данный момент назначается комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются свидетели.

https://ria.ru/20240318/ubiystvo-1934120150.html

https://ria.ru/20230929/ubiystvo-1899346838.html

кемерово

россия

кемеровская область

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происшествия, кемерово, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)