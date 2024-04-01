https://ria.ru/20240401/sindrom-1937199984.html

Разведка США не считает Россию причастной к случаям "гаванского синдрома"

Разведка США не считает Россию причастной к случаям "гаванского синдрома" - РИА Новости, 01.04.2024

Разведка США не считает Россию причастной к случаям "гаванского синдрома"

Разведсообщество США не делало выводов о причастности России к случаям "гаванского синдрома", заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T20:06

2024-04-01T20:06

2024-04-01T20:06

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карин жан-пьер

центральное разведывательное управление (цру)

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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Разведсообщество США не делало выводов о причастности России к случаям "гаванского синдрома", заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. "Разведсообщество не приходило к таким выводам... Конкретно эта часть о России, как я знаю, они не приходили к такому заключению", - заявила Жан-Пьер на брифинге. Ранее телеканал CBS News утверждал, что имеются доказательства причастности российских спецслужб к случаям "гаванского синдрома", когда американские дипломаты и чиновники чувствовали необъяснимые тошноту и головную боль. Проявления "гаванского синдрома" - головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом – впервые наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в Китае в 2018 году. Позднее СМИ сообщали о похожих случаях среди дипломатов, сотрудников разведки и других госслужащих США в Вене, странах Африки, Таджикистане и России. По данным главы ЦРУ Уильяма Бернса, от "гаванского синдрома" в общей сложности пострадали несколько сотен человек. Российские официальные лица многократно отрицали причастность к таким инцидентам. Год назад сообщалось о докладе разведсообщества США, в котором оно пришло к выводу, что "гаванский синдром" у американских должностных лиц в заграничных командировках не связан с действиями "иностранных противников".

https://ria.ru/20240401/sindrom-1937147525.html

https://ria.ru/20240401/ssha-1937164331.html

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в мире, сша, россия, куба, уильям бернс, карин жан-пьер, центральное разведывательное управление (цру)