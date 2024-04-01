https://ria.ru/20240401/sanktsii-1937194001.html

Турецкая авиакомпания назвала санкции Евросоюза необоснованными

Турецкая авиакомпания назвала санкции Евросоюза необоснованными - РИА Новости, 01.04.2024

Турецкая авиакомпания назвала санкции Евросоюза необоснованными

Турецкая Southwind Airlines, попавшая ранее под санкции ЕС, отвергла обвинения о каких-либо связях с Россией, считает санкции необоснованными, говорится в... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T19:29

2024-04-01T19:29

2024-04-01T19:47

россия

евросоюз

в мире

турция

санкции в отношении россии

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АНКАРА, 1 апр - РИА Новости. Турецкая Southwind Airlines, попавшая ранее под санкции ЕС, отвергла обвинения о каких-либо связях с Россией, считает санкции необоснованными, говорится в заявлении авиакомпании, которое привело издание Aırporthaber.Ранее Брюссель объявил странам-членам ЕС, что Southwind Airlines (официальное название Cortex Aviation and Tourism Trade) запретили взлетать, летать и приземляться в Европе в соответствии санкционным регламентом. В понедельник Финское агентство транспорта и связи Traficom сообщило, что не разрешило турецкой авиакомпании Southwind Airlines выполнять рейсы в Финляндию из-за ее "связей с Россией". Southwind отменила полеты из Калининграда в Анталью из-за санкций со стороны Евросоюза, сообщила в субботу Ассоциация туроператоров России (АТОР)."В марте мы, как авиакомпания Southwind Airlines, подали заявку в управление гражданской авиации Финляндии на начало полетов в Хельсинки. После этого Финляндия обратилась в главное управление гражданской авиации Турции (SHGM) с вопросом, имеет ли наша компания какие-либо связи с Россией. SHGM в свою очередь сообщило, что никаких связей с Россией нет, что капитал компании на 100% принадлежит гражданину Турции, что у этого человека нет гражданства какой-либо другой страны, кроме турецкого, что все руководители - турки и что компания зарегистрирована в Турции", - говорится в заявлении авиакомпании.При этом, согласно заявлению авиакомпании, "финские власти проигнорировали ответ турецкого управления гражданской авиации". "И, не предоставив Турции никакой конкретной информации и документов, обратились в авиационную комиссию Европейского союза с ложными сведениями и потребовали запрета на использование европейского воздушного пространства на основании слухов о том, что наша зарегистрированная в Турции компания якобы имеет российские связи", - отмечается в заявлении."Решение ЕС было принято без какой-либо конкретной информации, доказательств и документов, а также без запроса какого-либо ответа или защиты со стороны Турции и соответствующей авиакомпании", - говорится в заявлении Southwind Airlines.Авиакомпания заявила о риске прекращения деятельности турецких авиакомпаний под предлогом "российской связи". "Если Турция не выступит с решительным протестом против этого несправедливого и ошибочного решения, оно может открыть путь к прекращению и предотвращению коммерческой деятельности любой турецкой компании в Европе с претензией на "российскую связь", - говорится в заявлении.Авиакомпания отметила, что не была уличена "в нарушении каких-либо правил, установленных ЕС и США с момента её создания"."Мы не получили ни одного предупреждения по какому-либо вопросу, напротив, мы являемся компанией, получившей высокую оценку от соответствующих официальных учреждений в Европе", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240320/sanktsii-1934377021.html

https://ria.ru/20240319/perevody-1934173547.html

https://ria.ru/20240303/turtsiya-1930809737.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, евросоюз, в мире, турция, санкции в отношении россии