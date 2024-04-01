https://ria.ru/20240401/sanktsii-1937026578.html

Россия вправе требовать компенсации вреда от санкций, заявил сенатор

Россия вправе требовать компенсации вреда от санкций, заявил сенатор - РИА Новости, 01.04.2024

Россия вправе требовать компенсации вреда от санкций, заявил сенатор

Запад должен заключить с Россией всеобъемлющий договор на ее условиях, чтобы избежать своего краха, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T09:35

2024-04-01T09:35

2024-04-01T09:35

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Запад должен заключить с Россией всеобъемлющий договор на ее условиях, чтобы избежать своего краха, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов, отметив в телеграм-канале, что Москва вправе потребовать компенсации всего вреда от санкций с 2014 года. "Британо-американские провокаторы и разбойники судорожно соображают, как избежать им самим "катастрофического краха". Рецепт для недругов России один - всеобъемлющий договор с РФ на наших условиях, который бы учитывал сложившуюся реальность, полную безопасность всей территории РФ, гарантированную защиту наших соотечественников на временно оккупированных русофобами землях, полную денацификацию и демилитаризацию территории быв. УССР, правовому приравниванию русофобии к нацизму. Это как минимум!", - написал Климов в своем телеграм-канале. Он считает, что Москва вправе поставить перед западными авторами нынешнего "украинского кризиса" и хозяевами террористического режима их марионетки Зеленского компенсации всего вреда, нанесенного нашей стране и её гражданам за период с 2014 (включая потери от незаконных санкций). "Одно из важнейших условий - безусловное наказание виновных в преступлениях против нас по нашим законам и вне зависимости от их должностей, гражданства, мест нахождения", - продолжил парламентарий. Он добавил, что страны Запада "даже в столь прискорбном для них сценарии" пытаются продвигать свои "идеологемы". "На самом деле речь не о Киеве, а о грядущем падении гегемонии правящих англосаксонских кругов. Именно этим они и озабочены сейчас в Вашингтоне и Лондоне. Киев же - стольный град Древней Руси - наоборот, ждёт не "падение", а освобождение от десятилетнего русофобского ига", - резюмировал парламентарий. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. -0-

https://ria.ru/20230914/rusofobiya-1896340037.html

https://ria.ru/20240315/ukraina-1933157879.html

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россия, москва, киев, андрей климов, владимир путин, совет федерации рф, нато