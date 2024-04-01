https://ria.ru/20240401/rabota-1937013130.html

Опрос показал отношение россиян к розыгрышам на работе

Опрос показал отношение россиян к розыгрышам на работе - РИА Новости, 01.04.2024

Опрос показал отношение россиян к розыгрышам на работе

Большинство россиян к шуткам на работе относится терпимо, но устраивать розыгрыши 1 апреля решаются немногие, показало исследование SuperJob, результаты... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T05:39

2024-04-01T05:39

2024-04-01T05:43

общество

россия

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Большинство россиян к шуткам на работе относится терпимо, но устраивать розыгрыши 1 апреля решаются немногие, показало исследование SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. "Каждый второй россиянин назвал уместными розыгрыши и шутки среди коллег: 63% опрошенных считают, что юмор скорее помогает в рабочем процессе", - показал опрос среди 1600 респондентов. Дата проведения не указывается. По сравнению с 2010 годом россияне стали в два раза реже "дурачиться" 1 апреля. При этом розыгрыши коллег 1 апреля устраивает только каждый восьмой (13%). Решается подшутить над руководителем лишь каждый десятый. Становились объектом подколов на работе 1 апреля 15% опрошенных. Исследование также показало, что мужчины более лояльны юмору на работе, чаще разыгрывают сослуживцев и сами становятся объектом шуток 1 апреля. А россияне до 34 лет чаще шутят над коллегами, но не над руководством. Начальников не боятся разыгрывать сотрудники старше 45 лет.

https://ria.ru/20231103/uvolneniya-1907082892.html

https://ria.ru/20240325/voprosy-1935588145.html

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общество, россия