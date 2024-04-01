Рейтинг@Mail.ru
Пятой общевойсковой армии присвоили наименование "гвардейская" - РИА Новости, 01.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 01.04.2024 (обновлено: 14:57 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/putin-1937122357.html
Пятой общевойсковой армии присвоили наименование "гвардейская"
Пятой общевойсковой армии присвоили наименование "гвардейская" - РИА Новости, 01.04.2024
Пятой общевойсковой армии присвоили наименование "гвардейская"
Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейская" пятой общевойсковой Краснознаменной, ордена Жукова армии за массовый героизм и отвагу,... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:55
2024-04-01T14:57
безопасность
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929093029_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ff01531dd2d86c11a0736990d6e7d7bf.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейская" пятой общевойсковой Краснознаменной, ордена Жукова армии за массовый героизм и отвагу, соответствующий указ был опубликован в понедельник."За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 5 общевойсковой Краснознаменной, ордена Жукова армии почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 5 гвардейская общевойсковая Краснознаменная, ордена Жукова армия", - говорится в указе президента.
https://ria.ru/20240401/nagrada-1937030044.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929093029_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_a13287c7408b068e0efaa34c690d0c10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Пятой общевойсковой армии присвоили наименование "гвардейская"

Пятой Краснознаменной ордена Жукова армии присвоили наименование "гвардейская"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейская" пятой общевойсковой Краснознаменной, ордена Жукова армии за массовый героизм и отвагу, соответствующий указ был опубликован в понедельник.
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 5 общевойсковой Краснознаменной, ордена Жукова армии почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 5 гвардейская общевойсковая Краснознаменная, ордена Жукова армия", - говорится в указе президента.
Шойгу вручает золотые звезды Героев России бойцам спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Шойгу наградил двух офицеров звездами Героев России
10:00
 
БезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала