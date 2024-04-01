https://ria.ru/20240401/putin-1937122357.html
Пятой общевойсковой армии присвоили наименование "гвардейская"
Пятой общевойсковой армии присвоили наименование "гвардейская" - РИА Новости, 01.04.2024
Пятой общевойсковой армии присвоили наименование "гвардейская"
Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейская" пятой общевойсковой Краснознаменной, ордена Жукова армии за массовый героизм и отвагу,... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:55
2024-04-01T14:55
2024-04-01T14:57
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейская" пятой общевойсковой Краснознаменной, ордена Жукова армии за массовый героизм и отвагу, соответствующий указ был опубликован в понедельник."За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 5 общевойсковой Краснознаменной, ордена Жукова армии почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 5 гвардейская общевойсковая Краснознаменная, ордена Жукова армия", - говорится в указе президента.
https://ria.ru/20240401/nagrada-1937030044.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Пятой общевойсковой армии присвоили наименование "гвардейская"
Пятой Краснознаменной ордена Жукова армии присвоили наименование "гвардейская"
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейская" пятой общевойсковой Краснознаменной, ордена Жукова армии за массовый героизм и отвагу, соответствующий указ был опубликован в понедельник.
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 5 общевойсковой Краснознаменной, ордена Жукова армии почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 5 гвардейская общевойсковая Краснознаменная, ордена Жукова армия", - говорится в указе президента.