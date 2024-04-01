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Пожар в подмосковном Хотьково тушат на площади три тысячи квадратных метров - РИА Новости, 01.04.2024
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16:38 01.04.2024 (обновлено: 17:04 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/pozhar-1937156605.html
Пожар в подмосковном Хотьково тушат на площади три тысячи квадратных метров
Пожар в подмосковном Хотьково тушат на площади три тысячи квадратных метров - РИА Новости, 01.04.2024
Пожар в подмосковном Хотьково тушат на площади три тысячи квадратных метров
Пожар в производственном цеху в подмосковном Хотьково тушат на площади около 3 тысяч квадратных метров, сообщается в Telegram-канале областной прокуратуры. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T16:38
2024-04-01T17:04
происшествия
хотьково
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пожар в производственном цеху в подмосковном Хотьково тушат на площади около 3 тысяч квадратных метров, сообщается в Telegram-канале областной прокуратуры.В МЧС России ранее заявили о локализации возгорания кровли цеха на площади 150 квадратных метров."Около 16 часов поступило сообщение о возгорании здания производственного цеха на территории предприятия в пос. Хотьково. В настоящий момент идет тушение пожара, его площадь составляет около 3000 квадратных метров", - говорится в сообщении.Предварительно, никто не пострадал, погибших нет. Сергиево-Посадская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего, а также результаты доследственной проверки.Представитель экстренных служб говорил РИА Новости, что пожар произошел на территории завода "Электроизолит" в Хотьково.
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происшествия, хотьково
Происшествия, Хотьково
Пожар в подмосковном Хотьково тушат на площади три тысячи квадратных метров

Пожар в производственном цеху в Хотьково тушат на площади три тысячи "квадратов"

© Фото : МЧС РоссииПожар в производственном цеху в Сергиево-Посадском городском округе. 1 апреля 2024
Пожар в производственном цеху в Сергиево-Посадском городском округе. 1 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© Фото : МЧС России
Пожар в производственном цеху в Сергиево-Посадском городском округе. 1 апреля 2024
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пожар в производственном цеху в подмосковном Хотьково тушат на площади около 3 тысяч квадратных метров, сообщается в Telegram-канале областной прокуратуры.
В МЧС России ранее заявили о локализации возгорания кровли цеха на площади 150 квадратных метров.
"Около 16 часов поступило сообщение о возгорании здания производственного цеха на территории предприятия в пос. Хотьково. В настоящий момент идет тушение пожара, его площадь составляет около 3000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Предварительно, никто не пострадал, погибших нет. Сергиево-Посадская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего, а также результаты доследственной проверки.
Представитель экстренных служб говорил РИА Новости, что пожар произошел на территории завода "Электроизолит" в Хотьково.
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