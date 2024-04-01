https://ria.ru/20240401/pozhar-1937156605.html

Пожар в подмосковном Хотьково тушат на площади три тысячи квадратных метров

Пожар в подмосковном Хотьково тушат на площади три тысячи квадратных метров - РИА Новости, 01.04.2024

Пожар в подмосковном Хотьково тушат на площади три тысячи квадратных метров

Пожар в производственном цеху в подмосковном Хотьково тушат на площади около 3 тысяч квадратных метров, сообщается в Telegram-канале областной прокуратуры. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T16:38

2024-04-01T16:38

2024-04-01T17:04

происшествия

хотьково

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пожар в производственном цеху в подмосковном Хотьково тушат на площади около 3 тысяч квадратных метров, сообщается в Telegram-канале областной прокуратуры.В МЧС России ранее заявили о локализации возгорания кровли цеха на площади 150 квадратных метров."Около 16 часов поступило сообщение о возгорании здания производственного цеха на территории предприятия в пос. Хотьково. В настоящий момент идет тушение пожара, его площадь составляет около 3000 квадратных метров", - говорится в сообщении.Предварительно, никто не пострадал, погибших нет. Сергиево-Посадская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего, а также результаты доследственной проверки.Представитель экстренных служб говорил РИА Новости, что пожар произошел на территории завода "Электроизолит" в Хотьково.

https://ria.ru/20240401/pozhar-1937157242.html

хотьково

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, хотьково