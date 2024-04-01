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Площадь пожара в Екатеринбурге выросла до 4,5 тысячи квадратов
Площадь пожара в Екатеринбурге выросла до 4,5 тысячи квадратов - РИА Новости, 01.04.2024
Площадь пожара в Екатеринбурге выросла до 4,5 тысячи квадратов
Площадь пожара в цеху на территории промышленной площадки в Екатеринбурге увеличилась до 4,5 тысяч квадратных метров, произошло обрушение кровли на 300... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T13:48
2024-04-01T13:48
2024-04-01T13:48
происшествия
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екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Площадь пожара в цеху на территории промышленной площадки в Екатеринбурге увеличилась до 4,5 тысяч квадратных метров, произошло обрушение кровли на 300 "квадратах", рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Площадь увеличилась до 4,5 тысяч квадратных метров. Произошло обрушение кровли на площади 300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что до прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек. На месте пожара развернут оперативный штаб. Для тушения кровли задействована высотная техника. Происходит наращивание группировки. К ликвидации привлечены 64 человека и 22 единицы техники.
https://ria.ru/20240331/pozhar-1936986715.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара в Екатеринбурге выросла до 4,5 тысячи квадратов
Площадь пожара на промплощадке в Екатеринбурге достигла 4,5 тысячи квадратов
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Площадь пожара в цеху на территории промышленной площадки в Екатеринбурге увеличилась до 4,5 тысяч квадратных метров, произошло обрушение кровли на 300 "квадратах", рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Площадь увеличилась до 4,5 тысяч квадратных метров. Произошло обрушение кровли на площади 300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что до прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек. На месте пожара развернут оперативный штаб. Для тушения кровли задействована высотная техника. Происходит наращивание группировки. К ликвидации привлечены 64 человека и 22 единицы техники.