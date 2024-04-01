https://ria.ru/20240401/pozhar-1937099972.html

Площадь пожара в Екатеринбурге выросла до 4,5 тысячи квадратов

Площадь пожара в Екатеринбурге выросла до 4,5 тысячи квадратов - РИА Новости, 01.04.2024

Площадь пожара в Екатеринбурге выросла до 4,5 тысячи квадратов

Площадь пожара в цеху на территории промышленной площадки в Екатеринбурге увеличилась до 4,5 тысяч квадратных метров, произошло обрушение кровли на 300... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T13:48

2024-04-01T13:48

2024-04-01T13:48

происшествия

россия

екатеринбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Площадь пожара в цеху на территории промышленной площадки в Екатеринбурге увеличилась до 4,5 тысяч квадратных метров, произошло обрушение кровли на 300 "квадратах", рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Площадь увеличилась до 4,5 тысяч квадратных метров. Произошло обрушение кровли на площади 300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что до прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек. На месте пожара развернут оперативный штаб. Для тушения кровли задействована высотная техника. Происходит наращивание группировки. К ликвидации привлечены 64 человека и 22 единицы техники.

https://ria.ru/20240331/pozhar-1936986715.html

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екатеринбург

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Варвара Скокшина

происшествия, россия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)