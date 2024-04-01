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В Екатеринбурге загорелся цех на территории Уралмашзавода
В Екатеринбурге загорелся цех на территории Уралмашзавода - РИА Новости, 01.04.2024
В Екатеринбурге загорелся цех на территории Уралмашзавода
Цех в Екатеринбурге, на котором загорелась кровля на площади 4 тысячи квадратных метров, находится на территории Уралмашзавода, но не принадлежит предприятию,... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T13:07
2024-04-01T13:07
2024-04-01T14:36
екатеринбург
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апр - РИА Новости. Цех в Екатеринбурге, на котором загорелась кровля на площади 4 тысячи квадратных метров, находится на территории Уралмашзавода, но не принадлежит предприятию, сообщили РИА Новости в пресс-службе завода.Как сообщало МЧС России, на территории промышленной площадки в Екатеринбурге загорелась кровля цеха, площадь пожара составляет 4 тысячи "квадратов"."Горит не наше здание, оно нам не принадлежит. Оно находится на промплощадке Уралмашзавода, но далеко от наших производственных объектов, и мы не являемся собственниками этого здания", - сказала собеседница агентства.
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екатеринбург, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Екатеринбург, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Екатеринбурге загорелся цех на территории Уралмашзавода
В Екатеринбурге в промзоне Уралмашзавода загорелся цех на площади 4 тыс кв м