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В Екатеринбурге загорелся цех на территории Уралмашзавода - РИА Новости, 01.04.2024
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13:07 01.04.2024 (обновлено: 14:36 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/pozhar-1937084443.html
В Екатеринбурге загорелся цех на территории Уралмашзавода
В Екатеринбурге загорелся цех на территории Уралмашзавода - РИА Новости, 01.04.2024
В Екатеринбурге загорелся цех на территории Уралмашзавода
Цех в Екатеринбурге, на котором загорелась кровля на площади 4 тысячи квадратных метров, находится на территории Уралмашзавода, но не принадлежит предприятию,... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T13:07
2024-04-01T14:36
екатеринбург
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апр - РИА Новости. Цех в Екатеринбурге, на котором загорелась кровля на площади 4 тысячи квадратных метров, находится на территории Уралмашзавода, но не принадлежит предприятию, сообщили РИА Новости в пресс-службе завода.Как сообщало МЧС России, на территории промышленной площадки в Екатеринбурге загорелась кровля цеха, площадь пожара составляет 4 тысячи "квадратов"."Горит не наше здание, оно нам не принадлежит. Оно находится на промплощадке Уралмашзавода, но далеко от наших производственных объектов, и мы не являемся собственниками этого здания", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20240401/khlopok-1937039704.html
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екатеринбург, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Екатеринбург, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Екатеринбурге загорелся цех на территории Уралмашзавода

В Екатеринбурге в промзоне Уралмашзавода загорелся цех на площади 4 тыс кв м

© МЧС РоссииДым от пожара на территории Уралмашзавода в Екатеринбурге. 1 апреля 2024
Дым от пожара на территории Уралмашзавода в Екатеринбурге. 1 апреля 2024
© МЧС России
Дым от пожара на территории Уралмашзавода в Екатеринбурге. 1 апреля 2024
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апр - РИА Новости. Цех в Екатеринбурге, на котором загорелась кровля на площади 4 тысячи квадратных метров, находится на территории Уралмашзавода, но не принадлежит предприятию, сообщили РИА Новости в пресс-службе завода.
Как сообщало МЧС России, на территории промышленной площадки в Екатеринбурге загорелась кровля цеха, площадь пожара составляет 4 тысячи "квадратов".
«
"Горит не наше здание, оно нам не принадлежит. Оно находится на промплощадке Уралмашзавода, но далеко от наших производственных объектов, и мы не являемся собственниками этого здания", - сказала собеседница агентства.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
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ЕкатеринбургПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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