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В Екатеринбурге загорелся цех на территории Уралмашзавода

В Екатеринбурге загорелся цех на территории Уралмашзавода - РИА Новости, 01.04.2024

В Екатеринбурге загорелся цех на территории Уралмашзавода

Цех в Екатеринбурге, на котором загорелась кровля на площади 4 тысячи квадратных метров, находится на территории Уралмашзавода, но не принадлежит предприятию,... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T13:07

2024-04-01T13:07

2024-04-01T14:36

екатеринбург

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апр - РИА Новости. Цех в Екатеринбурге, на котором загорелась кровля на площади 4 тысячи квадратных метров, находится на территории Уралмашзавода, но не принадлежит предприятию, сообщили РИА Новости в пресс-службе завода.Как сообщало МЧС России, на территории промышленной площадки в Екатеринбурге загорелась кровля цеха, площадь пожара составляет 4 тысячи "квадратов"."Горит не наше здание, оно нам не принадлежит. Оно находится на промплощадке Уралмашзавода, но далеко от наших производственных объектов, и мы не являемся собственниками этого здания", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20240401/khlopok-1937039704.html

екатеринбург

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екатеринбург, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия