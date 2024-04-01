https://ria.ru/20240401/polovode-1937136193.html

Роспотребнадзор рассказал об эпидситуации в условиях половодья

Роспотребнадзор рассказал об эпидситуации в условиях половодья - РИА Новости, 01.04.2024

Роспотребнадзор рассказал об эпидситуации в условиях половодья

Специалисты Роспотребнадзора в связи с весенним половодьем в ряде регионов России осуществляют санитарно-эпидемиологический надзор за эпидемиологически... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T15:32

2024-04-01T15:32

2024-04-01T15:32

россия

алтайский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора в связи с весенним половодьем в ряде регионов России осуществляют санитарно-эпидемиологический надзор за эпидемиологически значимыми объектами, эпидемиологическая ситуация в настоящее время остается стабильной, проводятся профилактические мероприятия, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "В связи с развитием в ряде регионов России весеннего половодья специалисты Роспотребнадзора осуществляют федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор за эпидемиологически значимыми объектами. В настоящее время эпидемиологическая ситуация на контролируемых территориях остается стабильной, проводятся профилактические мероприятия, направленные на недопущение распространения заболеваний", - говорится в сообщении. На особом контроле специалистов Роспотребнадзора ситуация с подтоплениями в Алтайском крае, где на сегодняшний день в 42 населенных пунктах подтоплено 943 приусадебных участка, 478 жилых домов, уточнили в ведомстве. На данный момент в пунктах временного пребывания находятся 163 человека, из них 30 детей, а всего к приему людей готовы 32 таких пункта, пояснили в пресс-службе. Органами Роспотребнадзора на подтапливаемых территориях организован контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией, качеством питьевой воды, воды поверхностных и подземных водоисточников, пояснили в пресс-службе. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора, подчеркнули в ведомстве.

https://realty.ria.ru/20240321/moskva-1934699506.html

https://ria.ru/20240328/rudnik-1936316131.html

россия

алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, алтайский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество