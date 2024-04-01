https://ria.ru/20240401/polovode-1937136193.html
Роспотребнадзор рассказал об эпидситуации в условиях половодья
Роспотребнадзор рассказал об эпидситуации в условиях половодья - РИА Новости, 01.04.2024
Роспотребнадзор рассказал об эпидситуации в условиях половодья
Специалисты Роспотребнадзора в связи с весенним половодьем в ряде регионов России осуществляют санитарно-эпидемиологический надзор за эпидемиологически... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T15:32
2024-04-01T15:32
2024-04-01T15:32
россия
алтайский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора в связи с весенним половодьем в ряде регионов России осуществляют санитарно-эпидемиологический надзор за эпидемиологически значимыми объектами, эпидемиологическая ситуация в настоящее время остается стабильной, проводятся профилактические мероприятия, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "В связи с развитием в ряде регионов России весеннего половодья специалисты Роспотребнадзора осуществляют федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор за эпидемиологически значимыми объектами. В настоящее время эпидемиологическая ситуация на контролируемых территориях остается стабильной, проводятся профилактические мероприятия, направленные на недопущение распространения заболеваний", - говорится в сообщении. На особом контроле специалистов Роспотребнадзора ситуация с подтоплениями в Алтайском крае, где на сегодняшний день в 42 населенных пунктах подтоплено 943 приусадебных участка, 478 жилых домов, уточнили в ведомстве. На данный момент в пунктах временного пребывания находятся 163 человека, из них 30 детей, а всего к приему людей готовы 32 таких пункта, пояснили в пресс-службе. Органами Роспотребнадзора на подтапливаемых территориях организован контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией, качеством питьевой воды, воды поверхностных и подземных водоисточников, пояснили в пресс-службе. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора, подчеркнули в ведомстве.
https://realty.ria.ru/20240321/moskva-1934699506.html
https://ria.ru/20240328/rudnik-1936316131.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алтайский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Россия, Алтайский край, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Роспотребнадзор рассказал об эпидситуации в условиях половодья
Роспотребнадзор: эпидситуация в условиях половодья остается стабильной
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора в связи с весенним половодьем в ряде регионов России осуществляют санитарно-эпидемиологический надзор за эпидемиологически значимыми объектами, эпидемиологическая ситуация в настоящее время остается стабильной, проводятся профилактические мероприятия, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В связи с развитием в ряде регионов России весеннего половодья специалисты Роспотребнадзора осуществляют федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор за эпидемиологически значимыми объектами. В настоящее время эпидемиологическая ситуация на контролируемых территориях остается стабильной, проводятся профилактические мероприятия, направленные на недопущение распространения заболеваний", - говорится в сообщении.
На особом контроле специалистов Роспотребнадзора ситуация с подтоплениями в Алтайском крае
, где на сегодняшний день в 42 населенных пунктах подтоплено 943 приусадебных участка, 478 жилых домов, уточнили в ведомстве. На данный момент в пунктах временного пребывания находятся 163 человека, из них 30 детей, а всего к приему людей готовы 32 таких пункта, пояснили в пресс-службе.
Органами Роспотребнадзора на подтапливаемых территориях организован контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией, качеством питьевой воды, воды поверхностных и подземных водоисточников, пояснили в пресс-службе.
Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора, подчеркнули в ведомстве.